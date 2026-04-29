Autismo y salud intestinal: claves científicas sobre el papel de la microbiota en el neurodesarrollo

La compleja interacción del eje microbiota-intestino-cerebro en un niño autista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conocimiento sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) ha evolucionado de manera significativa en las últimas décadas.

Tradicionalmente, el enfoque diagnóstico y terapéutico se centraba casi exclusivamente en factores genéticos y neuropsiquiátricos.

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Hoy, la ciencia reconoce que el entorno biológico y, en particular, la comunidad de microorganismos intestinales, puede desempeñar un papel clave en el desarrollo neurológico y en la manifestación de los síntomas del autismo.

La salud intestinal en el autismo: síntomas y correlaciones

Diversos estudios han documentado que una proporción alta de niños con TEA presenta problemas gastrointestinales crónicos, como estreñimiento, diarrea y dolor abdominal.

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Las revisiones más recientes muestran que la prevalencia de estas molestias digestivas varía ampliamente, pero suele superar la de la población infantil sin autismo.

La severidad de los síntomas intestinales tiende a acompañarse de dificultades conductuales más marcadas, lo que sugiere una conexión entre el aparato digestivo y el funcionamiento cerebral.

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Esta relación ha llevado a la comunidad científica a investigar a fondo el llamado eje microbiota-intestino-cerebro, un sistema de comunicación compleja que involucra señales bioquímicas y neuronales.

Cómo se comunica la microbiota con el cerebro

El eje microbiota-intestino-cerebro describe la influencia recíproca entre los microorganismos del tracto digestivo y el sistema nervioso central.

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La microbiota intestinal interviene en la producción de neurotransmisores, la modulación del sistema inmunológico y la integridad de la barrera intestinal.

Cuando este equilibrio se altera, el intestino puede volverse más permeable y permitir el paso de sustancias inflamatorias hacia la sangre.

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Este fenómeno, conocido como “leaky gut”, puede desencadenar respuestas inmunitarias que afectan la función cerebral, especialmente durante etapas críticas del desarrollo.

La microbiota intestinal interviene en la producción de neurotransmisores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios microbianos característicos en el TEA

Los análisis de muestras fecales en niños con autismo muestran una diversidad microbiana menor y una reducción significativa de bacterias consideradas beneficiosas, como Bifidobacterium y Prevotella.

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Al mismo tiempo, se observa un aumento de especies asociadas a procesos inflamatorios, entre ellas algunas del género Clostridium.

En investigaciones recientes, el uso de inteligencia artificial ha permitido identificar patrones microbianos específicos asociados al autismo.

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Estos avances sugieren que, en el futuro, el análisis del microbioma podría emplearse como herramienta diagnóstica temprana y objetiva.

¿Por qué la microbiota es un foco de investigación en el autismo?

El interés en la microbiota surge porque muchos niños y adolescentes con TEA presentan una alta incidencia de alteraciones intestinales y perfiles microbianos atípicos.

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Los estudios más sólidos indican que estos desequilibrios no solo agravan los síntomas digestivos, sino que pueden influir en las vías metabólicas y en la producción de compuestos neuroactivos, afectando el comportamiento y el desarrollo social.

En personas con autismo, se han detectado cambios en rutas metabólicas específicas, como la del triptófano y la producción de ácidos grasos de cadena corta, que tienen un impacto directo en la regulación de neurotransmisores y en la respuesta inflamatoria del organismo.

Estrategias terapéuticas centradas en la microbiota

Frente a esta evidencia, diversas estrategias clínicas buscan restaurar el equilibrio microbiano.

Las intervenciones dietéticas orientadas a aumentar el consumo de fibra y reducir azúcares refinados pueden favorecer la proliferación de bacterias saludables, pero requieren supervisión profesional para evitar deficiencias nutricionales.

El uso de probióticos y prebióticos ha mostrado beneficios modestos y de corta duración sobre la sintomatología digestiva, sin modificar de manera sostenida los aspectos conductuales del autismo.

Por su parte, el trasplante de microbiota fecal emerge como una terapia experimental con resultados alentadores: en ensayos clínicos iniciales, se han registrado mejoras duraderas tanto en los síntomas gastrointestinales como en el comportamiento social y la comunicación, aunque la comunidad médica insiste en la necesidad de nuevas investigaciones controladas antes de recomendar su uso generalizado.

Estudios recientes señalan que el equilibrio de la microbiota intestinal influye en el desarrollo cerebral y la manifestación de síntomas en personas con autismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Relevancia clínica y perspectivas a futuro

La investigación actual confirma que la microbiota intestinal es un modulador relevante del neurodesarrollo y de la gravedad de los síntomas en el autismo.

Si bien no se considera la causa primaria de la condición, su influencia sobre rutas metabólicas, barreras inmunológicas y producción de neurotransmisores otorga a la salud intestinal un rol central en el enfoque integral del TEA.

El desarrollo de herramientas diagnósticas basadas en el perfil microbiano y la validación de terapias de modulación personalizada de la microbiota representan líneas de trabajo prioritarias para los próximos años.

Así, la medicina busca ofrecer alternativas más precisas y eficaces, reconociendo que la salud cerebral y la intestinal están profundamente interconectadas en el autismo.