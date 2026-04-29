Cómo hacer nuggets caseros y saludables para celebrar el Día del Niño

Manos de niños alcanzan nuggets saludables con formas divertidas de un plato colorido, parte de una celebración festiva del Día del Niño con globos y serpentinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar nuggets en casa permite controlar los ingredientes y reducir el contenido de grasa.

Esta opción resulta adecuada para celebrar el Día del Niño con un platillo que suele gustar a niñas y niños, pero adaptado para cuidar la salud sin dejar de lado el consentir a los pequeños de la casa

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Al elegir métodos de cocción como el horneado o el uso de la freidora de aire, se disminuye la cantidad de aceite en comparación con las versiones industriales o de restaurantes.

Una porción de nuggets comprados puede aportar más de 20 gramos de grasa y hasta 400 miligramos de sodio por cada 100 gramos.

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Ingredientes

2 pechugas de pollo sin piel, molidas o picadas finamente

1 huevo

½ taza de avena molida o pan integral triturado

2 cucharadas de leche baja en grasa

1 zanahoria rallada

½ calabaza rallada (opcional)

½ cucharadita de sal

Pimienta al gusto

Ajo en polvo, cebolla en polvo, orégano o perejil fresco (opcional)

Más avena molida o pan integral triturado para empanizar

Aceite en aerosol (opcional y solo para barnizar)

Pasos de preparación

Mezcla en un tazón el pollo, huevo, avena molida (o pan), leche, zanahoria, calabaza, sal y pimienta.

Agrega los condimentos que prefieras (ajo, cebolla, orégano, perejil).

Integra todo hasta obtener una mezcla uniforme y manejable.

Toma pequeñas porciones y dales forma de nugget con las manos.

Pasa cada nugget por la avena molida o pan integral para empanizar.

Precalienta el horno a 200°C o la freidora de aire según indicaciones del fabricante.

Coloca los nuggets en una charola con papel encerado o en la canastilla de la freidora, sin encimar.

Si usas aceite en aerosol, aplica una capa ligera sobre los nuggets.

Hornea o cocina en la freidora durante 15 minutos, volteando a la mitad del tiempo para dorar parejo.

Deja reposar dos minutos antes de servir.

Ideas para acompañar

Este gráfico ilustra el proceso detallado para preparar nuggets de pollo caseros y saludables, perfectos para celebrar el Día del Niño con una opción nutritiva y deliciosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bastones de zanahoria, pepino o jícama.

Ensalada de lechuga y tomate.

Salsas caseras: puré de jitomate, mostaza con miel natural, yogur con hierbas frescas.

Guacamole o pico de gallo con poco chile.

Consejos para hacerlos más saludables

Prefiere pechuga de pollo y evita embutidos o quesos.

Usa pan integral, avena o amaranto para empanizar.

No frías los nuggets; opta por horno o freidora de aire.

Añade verduras ralladas para más fibra y vitaminas.

Controla el tamaño de las porciones para evitar el exceso.

Estos nuggets caseros contienen menos grasa, menos sal y más nutrientes que los comerciales, y pueden ser una opción divertida para celebrar el Día del Niño.