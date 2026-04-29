México

Cómo hacer nuggets caseros y saludables para celebrar el Día del Niño

Este platillo suele ser grasoso, pero un momento especial puede aún así ayudar a la alimentación

Guardar
Mesa de madera con un plato de nuggets caseros con formas de estrella y dinosaurio, cuencos con fresas, arándanos y salsas. Globos y serpentinas coloridas. Manos de niños.
Manos de niños alcanzan nuggets saludables con formas divertidas de un plato colorido, parte de una celebración festiva del Día del Niño con globos y serpentinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar nuggets en casa permite controlar los ingredientes y reducir el contenido de grasa.

Esta opción resulta adecuada para celebrar el Día del Niño con un platillo que suele gustar a niñas y niños, pero adaptado para cuidar la salud sin dejar de lado el consentir a los pequeños de la casa

PUBLICIDAD

Al elegir métodos de cocción como el horneado o el uso de la freidora de aire, se disminuye la cantidad de aceite en comparación con las versiones industriales o de restaurantes.

Una porción de nuggets comprados puede aportar más de 20 gramos de grasa y hasta 400 miligramos de sodio por cada 100 gramos.

PUBLICIDAD

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo sin piel, molidas o picadas finamente
  • 1 huevo
  • ½ taza de avena molida o pan integral triturado
  • 2 cucharadas de leche baja en grasa
  • 1 zanahoria rallada
  • ½ calabaza rallada (opcional)
  • ½ cucharadita de sal
  • Pimienta al gusto
  • Ajo en polvo, cebolla en polvo, orégano o perejil fresco (opcional)
  • Más avena molida o pan integral triturado para empanizar
  • Aceite en aerosol (opcional y solo para barnizar)

Pasos de preparación

  • Mezcla en un tazón el pollo, huevo, avena molida (o pan), leche, zanahoria, calabaza, sal y pimienta.
  • Agrega los condimentos que prefieras (ajo, cebolla, orégano, perejil).
  • Integra todo hasta obtener una mezcla uniforme y manejable.
  • Toma pequeñas porciones y dales forma de nugget con las manos.
  • Pasa cada nugget por la avena molida o pan integral para empanizar.
  • Precalienta el horno a 200°C o la freidora de aire según indicaciones del fabricante.
  • Coloca los nuggets en una charola con papel encerado o en la canastilla de la freidora, sin encimar.
  • Si usas aceite en aerosol, aplica una capa ligera sobre los nuggets.
  • Hornea o cocina en la freidora durante 15 minutos, volteando a la mitad del tiempo para dorar parejo.
  • Deja reposar dos minutos antes de servir.

Ideas para acompañar

Diagrama que muestra seis pasos para preparar nuggets de pollo caseros: triturar pollo, añadir condimentos, formar, empanar, hornear y servir con salsa y zanahorias.
Este gráfico ilustra el proceso detallado para preparar nuggets de pollo caseros y saludables, perfectos para celebrar el Día del Niño con una opción nutritiva y deliciosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Bastones de zanahoria, pepino o jícama.
  • Ensalada de lechuga y tomate.
  • Salsas caseras: puré de jitomate, mostaza con miel natural, yogur con hierbas frescas.
  • Guacamole o pico de gallo con poco chile.

Consejos para hacerlos más saludables

  • Prefiere pechuga de pollo y evita embutidos o quesos.
  • Usa pan integral, avena o amaranto para empanizar.
  • No frías los nuggets; opta por horno o freidora de aire.
  • Añade verduras ralladas para más fibra y vitaminas.
  • Controla el tamaño de las porciones para evitar el exceso.

Estos nuggets caseros contienen menos grasa, menos sal y más nutrientes que los comerciales, y pueden ser una opción divertida para celebrar el Día del Niño.

Temas Relacionados

Nuggetsmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

El movimiento sísmico pasó a las 21:41 horas, a una distancia de 18 km de San Marcos y tuvo una profundidad de 3.8 km

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

Ricardo Anaya afirma que el PAN está orgulloso de Maru Campos en medio de ataques de Morena

El legislador resalta que varios miembros del partido en el poder no han recibido el mismo escrutinio en el Senado ante acusaciones graves

Ricardo Anaya afirma que el PAN está orgulloso de Maru Campos en medio de ataques de Morena

Continúa la ola de calor en México: así estará el clima este 29 de abril

Temperaturas extremas, vientos fuertes y lluvias en el norte marcarán la jornada

Continúa la ola de calor en México: así estará el clima este 29 de abril

Estos serán los artistas que encabezarán la reapertura del Coliseo GNP Seguros en Zapopan

El evento inaugural será en agosto de 2026 y ofrecerá experiencia integral al público al integrar zona de food park, merchandising y espacios de convivencia

Estos serán los artistas que encabezarán la reapertura del Coliseo GNP Seguros en Zapopan

Amanda Miguel dedica desgarrador mensaje a Diego Verdaguer en el que habría sido su cumpleaños 75: “¿Cómo podré olvidar?"

La cantante argentina nacionalizada mexicana no dejó pasar el aniversario de su esposo para recordarlo a cuatro años de su muerte

Amanda Miguel dedica desgarrador mensaje a Diego Verdaguer en el que habría sido su cumpleaños 75: “¿Cómo podré olvidar?"
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tras golpes al CJNG, Pablo Lemus asegura que Jalisco siempre será un aliado para combatir al crimen organizado

Tras golpes al CJNG, Pablo Lemus asegura que Jalisco siempre será un aliado para combatir al crimen organizado

Detienen a tres hombres y una mujer con más de 60 kilos de cocaína en Colima

Aseguran más de 8 millones de dólares en metanfetamina que iban a ser llevados de Tamaulipas a EEUU

El Jardinero del CJNG: FGR suma al expediente violación a la Ley Federal de Armas de Fuego

El Sucesor: narcocorrido que anticipaba el revelo del CJNG y quedó truncado tras la captura de “El Jardinero”

ENTRETENIMIENTO

Estos serán los artistas que encabezarán la reapertura del Coliseo GNP Seguros en Zapopan

Estos serán los artistas que encabezarán la reapertura del Coliseo GNP Seguros en Zapopan

Amanda Miguel dedica desgarrador mensaje a Diego Verdaguer en el que habría sido su cumpleaños 75: “¿Cómo podré olvidar?"

Del balón al espectáculo, el Estadio 3 de Marzo iniciará nueva era como Coliseo GNP Seguros

Con 37 años de diferencia en edad, Juan Osorio y Eva Daniela desatan sospechas de embarazo con importante anuncio

Así se verá el show de Karol G desde cada sección del Estadio GNP Seguros: ventajas y desventajas de todas las zonas

DEPORTES

Tigres vence 1-0 a Nashville y da un paso firme rumbo a la final de la Concachampions

Tigres vence 1-0 a Nashville y da un paso firme rumbo a la final de la Concachampions

Tigres vs Nashville: estos son los precios para la semifinal de vuelta de la Concachampions en el Volcán

Ya es un hecho, Miguel Herrera regresa al frente del Atlante en la Liga MX

Qué se sabe de Carlos Slim y el club León, posible comprador de la Fiera

México estaría cerca de asegurar ser sede del próximo Clásico Mundial de Beisbol