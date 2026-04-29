Cómo hacer nuggets caseros y saludables para celebrar el Día del Niño

Preparar nuggets en casa permite controlar los ingredientes y reducir el contenido de grasa.
Esta opción resulta adecuada para celebrar el Día del Niño con un platillo que suele gustar a niñas y niños, pero adaptado para cuidar la salud sin dejar de lado el consentir a los pequeños de la casa
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Al elegir métodos de cocción como el horneado o el uso de la freidora de aire, se disminuye la cantidad de aceite en comparación con las versiones industriales o de restaurantes.
Una porción de nuggets comprados puede aportar más de 20 gramos de grasa y hasta 400 miligramos de sodio por cada 100 gramos.
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Ingredientes
- 2 pechugas de pollo sin piel, molidas o picadas finamente
- 1 huevo
- ½ taza de avena molida o pan integral triturado
- 2 cucharadas de leche baja en grasa
- 1 zanahoria rallada
- ½ calabaza rallada (opcional)
- ½ cucharadita de sal
- Pimienta al gusto
- Ajo en polvo, cebolla en polvo, orégano o perejil fresco (opcional)
- Más avena molida o pan integral triturado para empanizar
- Aceite en aerosol (opcional y solo para barnizar)
Pasos de preparación
- Mezcla en un tazón el pollo, huevo, avena molida (o pan), leche, zanahoria, calabaza, sal y pimienta.
- Agrega los condimentos que prefieras (ajo, cebolla, orégano, perejil).
- Integra todo hasta obtener una mezcla uniforme y manejable.
- Toma pequeñas porciones y dales forma de nugget con las manos.
- Pasa cada nugget por la avena molida o pan integral para empanizar.
- Precalienta el horno a 200°C o la freidora de aire según indicaciones del fabricante.
- Coloca los nuggets en una charola con papel encerado o en la canastilla de la freidora, sin encimar.
- Si usas aceite en aerosol, aplica una capa ligera sobre los nuggets.
- Hornea o cocina en la freidora durante 15 minutos, volteando a la mitad del tiempo para dorar parejo.
- Deja reposar dos minutos antes de servir.
Ideas para acompañar
- Bastones de zanahoria, pepino o jícama.
- Ensalada de lechuga y tomate.
- Salsas caseras: puré de jitomate, mostaza con miel natural, yogur con hierbas frescas.
- Guacamole o pico de gallo con poco chile.
Consejos para hacerlos más saludables
- Prefiere pechuga de pollo y evita embutidos o quesos.
- Usa pan integral, avena o amaranto para empanizar.
- No frías los nuggets; opta por horno o freidora de aire.
- Añade verduras ralladas para más fibra y vitaminas.
- Controla el tamaño de las porciones para evitar el exceso.
Estos nuggets caseros contienen menos grasa, menos sal y más nutrientes que los comerciales, y pueden ser una opción divertida para celebrar el Día del Niño.
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