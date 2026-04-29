México

Ricardo Anaya afirma que el PAN está orgulloso de Maru Campos en medio de ataques de Morena

El legislador resalta que varios miembros del partido en el poder no han recibido el mismo escrutinio en el Senado ante acusaciones graves

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Postura se da a raíz de la carta enviada
El senador Anaya señala que la mandataria estatal enfrenta un linchamiento político tras desmantelar un narcolaboratorio con información de la CIA. Crédito: Cuartoscuro

Ricardo Anaya acusó a senadores de Morena de sostener una postura “esquizofrénica y mentirosa” frente a Maru Campus, gobernadora de Chihuahua.

El senador del PAN afirmó que se busca linchar políticamente a la mandataria estatal por desmantelar un narcolaboratorio a partir de información de la CIA, y compara este caso con el de otros gobernadores de Morena señalados, quienes —según su versión— mantienen vínculos con casos graves sin recibir el mismo trato.

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En su intervención del 28 de abril en el Senado, difundida en sus redes sociales, Anaya sostuvo que la reacción de los legisladores de Morena por la negativa de la gobernadora a acudir a una comparecencia demuestra una doble vara.

“Gravísimo que una gobernadora de oposición reciba información y desmantele un narcolaboratorio, pero tampoco les parece grave que a la gobernadora de Baja California le quiten la visa, que su esposo esté acusado de encabezar una red de crimen organizado, afirmó el senador.

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Anaya cuestiona acusaciones contra la gobernadora de Chihuahua y expone casos de Morena

Anaya comparó el caso de Chihuahua con el del gobernador de Sinaloa, destacando el retiro de su visa y presuntos vínculos con narcotraficantes. | Crédito: GPPAN
Anaya comparó el caso de Chihuahua con el del gobernador de Sinaloa, destacando el retiro de su visa y presuntos vínculos con narcotraficantes. | Crédito: GPPAN

El legislador señaló que “para discutir con ustedes no basta con tener vocación política. Para discutir con ustedes francamente, se necesita vocación terapéutica. Acusó a Morena de proteger a sus “narco-gobernadores y narco-gobernadoras” mientras buscan linchar a Maru Campos.

Anaya recalcó que, según la versión de los legisladores oficialistas, el delito de la gobernadora habría sido recibir información de la CIA con la ubicación de un narcolaboratorio, proceder en consecuencia y desmantelar el narcolaboratorio”.

Refirió que eso contrasta con el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien le retiraron la visa hace un año. Anaya agrega que “ese mismo gobernador que se iba a reunir con el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, reunión en la que fue secuestrado “El Mayo”, a raíz de la cual mataron a Héctor Melesio Cuen. Y eso no les parece grave”, apuntó.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, no es posible que el gobierno mexicano no supiera de la presencia de agentes de la CIA

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Según Anaya, la actuación de la gobernadora de Chihuahua demuestra que en el estado no se pacta con el crimen organizado, sino que se combate. Crédito: Facebook: Maru Campos Galván

Anaya incluyó la declaración de Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, para respaldar sus argumentos. El senador subrayó la cooperación entre México y el gobierno estadounidense en materia de seguridad: “Nuestras agencias de inteligencia están ahí para ayudar en México”.

Además, resaltó la respuesta de McCaul sobre el posible desconocimiento de las autoridades federales de México en operativos de inteligencia: “No, no hay manera de que el gobierno mexicano no estuviera enterado”.

El senador concluyó: “Nosotros estamos orgullosos de nuestra gobernadora. Respaldamos al gobierno de Chihuahua y nos honra que en Chihuahua no se pacta con criminales. Nos honra que en Chihuahua se persigue al crimen organizado con toda la fuerza del Estado.

Según la versión transmitida por Harfuch este 28 de abril, la gobernadora Maru Campos le manifestó en conversación directa que no conocía de la ejecución de algún operativo en campo con agentes de la CIA en Chihuahua.

El secretario subrayó: “La gobernadora de Chihuahua a mí me dijo que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo.

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