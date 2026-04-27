Sonora se suma a los estados con amenazas de tiroteo en escuelas: Guaymas activa protocolo de seguridad en CBTIS

Con esta nueva alerta, Sonora se suma a la lista de estados donde se han registrado alertas o amenazas de este tipo en centros educativos. (Imagen ilustrativa creada con IA)

Sonora se suma a los estados que presentan amenazas por tiroteos en escuelas. El CBTIS 40 de Guaymas implementó protocolos de seguridad ante una presunta amenaza para el lunes 27 de abril.

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 40 “Plutarco Elías Calles” avisó a su comunidad estudiantil sobre la existencia de una presunta amenaza hacia su comunidad escolar, por lo que informó que si bien no se cancelarán clases. el plantel contará con el respaldo y la presencia de las autoridades de seguridad pública para garantizar orden y vigilancia.

“Si bien los indicios sugieren que podría tratarse de una falsa alarma o broma, esta institución no minimiza ningún aviso que ponga en duda la integridad de nuestros estudiantes y personal”, se lee en el comunicado de las autoridades escolares.

Ante esta situación, la administración del plantel activó el Protocolo de Seguridad Escolar en coordinación con la Oficina Estatal de la DGETI.

Como parte de las medidas preventivas, se cuenta con el respaldo y la presencia de autoridades de seguridad pública. Actualmente, la situación en la escuela se reporta en calma y bajo supervisión constante.

La administración escolar reiteró que la seguridad de los alumnos es su prioridad absoluta y mantendrá abiertos los canales de comunicación oficial para informar de manera oportuna cualquier novedad relevante.

Además, hizo un llamado a los padres de familia y a la comunidad a mantener la calma y evitar la difusión de rumores que puedan alterar la paz social.

el reto también se ha presentado en otros países de Latinoamérica como Argentina y Chile, en donde también se han activado las alertas de seguridad para los adolescentes.

Con esta nueva alerta, Sonora se suma a la lista de estados donde se han registrado alertas o amenazas de este tipo en centros educativos. Este caso refleja una tendencia nacional en la que diversas entidades han tenido que reforzar protocolos y aumentar la coordinación con las autoridades de seguridad ante amenazas de violencia en espacios escolares.

Alertas por reto viral en otros estados

La semana pasada surgieron las primeras alertas en las escuelas del país, las cuales seguían el mismo patrón: advertencias con la leyenda “tiroteo mañana”.

Se trata de un nuevo reto viral difundido en redes sociales que ha llegado a estados como Puebla, Michoacán, Nuevo León e incluso la Ciudad de México, en donde varias autoridades educativas han advertido a sus comunidades para tomar las precauciones de seguridad necesarias.

El llamado reto consiste en difundir las amenazas entre los alumnos y dentro de las instalaciones, y en México se da en medio de un contexto en el que han ocurrido recientemente tiroteos efectuados por jóvenes que han dejado varios fallecidos.

No obstante, el reto también se ha presentado en otros países de Latinoamérica como Argentina y Chile, en donde también se han activado las alertas de seguridad para los adolescentes.

Especialistas piden regular acceso a redes sociales

Estas amenazas en México surgen en un contexto en el que se han registrado al menos dos tiroteos en lo que va del año, los cuales han dejado víctimas mortales y han sido perpetuados por jóvenes.

El más reciente sucedió el 20 de abril cuando un hombre de 27 años disparó contra turistas extranjeros que se encontraban en la zona arqueológica de Teotihuacán, en donde una mujer canadiense falleció.

Al respecto, especialistas de la IBERO han advertido sobre el uso de las redes sociales y el impacto que puede tener en los jóvenes mexicanos, quienes pueden verse influenciados por hechos y retos peligrosos, como el caso de estos tiroteos.