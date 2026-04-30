España invita a Claudia Sheinbaum a Cumbre Iberoamericana y refuerza cooperación con México

Invitan a la presidenta Claudia Sheinbaum a Cumbre Iberoamericana a realizarse en noviembre próximo (Crédito: Presidencia)

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, entregó este miércoles a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una invitación oficial por parte del rey Felipe VI para asistir a la próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid en noviembre de este año.

Durante el encuentro, el funcionario español subrayó que México es “un país hermano” con el que comparte no solo intereses estratégicos, sino también valores fundamentales.

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En un mensaje conjunto con el canciller mexicano, Roberto Velasco Álvarez, Albares destacó la importancia de reforzar los lazos bilaterales en un contexto internacional complejo.

Velasco Álvarez reiteró que México continuará fortaleciendo el diálogo con España respecto a Cuba, apostando por la cooperación humanitaria y la búsqueda de soluciones sostenibles a largo plazo. En ese sentido, enfatizó que la relación entre ambos países se basa en la solidaridad, el respeto mutuo y la voluntad de construir consensos.

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Relación histórica y cooperación estratégica

Fotografía cedida por la Presidencia de México, que muestra a su mandataria Claudia Sheinbaum (c), hablando en una reunión con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares (i), durante una reunión este miércoles, en la Ciudad de México (México). EFE/ Presidencia de México

Durante su visita —la tercera que realiza a México como ministro— Albares resaltó la “afinidad y sintonía” que existe entre ambas naciones. Subrayó que la relación bilateral es sólida, diversa y fructífera, sustentada en vínculos históricos y humanos que han perdurado por generaciones.

El funcionario español recordó que actualmente más de 210 mil ciudadanos españoles residen en México, mientras que la comunidad mexicana en España continúa en crecimiento. Asimismo, destacó el legado del exilio republicano español que fue acogido por México durante el siglo XX, un hecho que marcó profundamente la relación entre ambos países.

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Por su parte, Velasco retomó este antecedente histórico para enfatizar que la relación bilateral “excede lo cotidiano”. Recordó la política humanitaria del expresidente Lázaro Cárdenas, quien brindó refugio a miles de españoles durante la Guerra Civil, consolidando un vínculo de solidaridad que sigue vigente hasta la actualidad.

Nuevos ejes de colaboración bilateral

El secretario Roberto Velasco recibió en la Cancillería al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares (@SRE_mx/X)

El canciller mexicano explicó que la visita de Albares marca el inicio de una nueva etapa de cooperación entre México y España, basada en cuatro pilares fundamentales: cooperación cultural, científica y tecnológica, defensa de la democracia y fortalecimiento de la coordinación multilateral.

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En este marco, destacó la reactivación del Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España, así como proyectos conjuntos de alto nivel, como la colaboración entre el Centro de Supercomputación de Barcelona y la supercomputadora mexicana “Coatlicue”. Estas iniciativas buscan impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico en ambas naciones.

Además, ambos países reafirmaron su compromiso con el multilateralismo, la solución pacífica de controversias y el respeto irrestricto al derecho internacional.

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Tanto Albares como Velasco coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación internacional en un mundo cada vez más interdependiente.