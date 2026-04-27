Tras la viralización de amenazas de tiroteo, piden en Querétaro revisar qué consumen los adolescentes en internet

Durante esta semana, se ha viralizado un reto denominado “tiroteo mañana” en redes sociales, donde circula la amenaza de que en centros educativos pueda existir la posibilidad de vivir una tragedia.

La tendencia ha encendido las alertas de las autoridades en distintas regiones del país como Ciudad de México, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, entre otros; han activado protocolos de seguridad para prevenir ataque armado.

Ante esta situación, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, solicitó el apoyo de la ciudadanía desde su cuenta oficial en ‘X’, para que cuidar a los adolescentes en el ámbito digital:

“Ayuden a cuidar lo que están posteando nuestros hijos; como ustedes saben, hay varios retos a nivel nacional que pueden ser amenazantes o pueden poner nerviosas a muchas familias”.

Kuri González también se dirigió a los jóvenes: “Cuiden mucho lo que están posteando, porque es una gran responsabilidad y es muy delicado lo que se está posteando”. El gobernador estatal subrayó que la sociedad queretana se ha caracterizado por sus valores.

Empatía para combatir las amenazas de tiroteo

En contraste, circula en redes sociales un video que busca concientizar a los jóvenes y a la sociedad de la situación; comienza igual que el de las amenazas, “tiroteo mañana”, y continúa mostrando los titulares de medios de comunicación para posteriormente mostrar en pantalla mensajes como:

“Qué estudiar sea seguro”; “La conciencia empieza en casa”, “Cuidarnos es tarea de todos”, “Tu palabra tiene poder, úsala para construir”.

Campaña de concientización en un entorno escolar.

Dicho material audiovisual invita a los usuarios de internet a “cortar la cadena” y evitar seguir difundiendo terror. El video concluye con un mensaje contundente: “La escuela no es el origen de la violencia, es el lugar donde se hace visible”.

¿En dónde inició el reto?

Tras la difusión del video, la fiscalía estatal inició una investigación para conocer el origen del material audiovisual. Sin embargo, el desafío se ha presentado en otros países latinos, como son Argentina y Chile, en donde las autoridades han activado las alertas de seguridad para los adolescentes.

El trend en México, surge en un contexto marcado por el reciente tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán, orquestado el pasado 27 de abril y que dejó un saldo de dos personas sin vida.

Un autor anónimo presenta dos libros con símbolos de género, evocando la discusión sobre temas controvertidos en la literatura, con la majestuosa pirámide de Teotihuacán de fondo y pequeñas figuras ascendiendo sus escalones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con expertos, el comportamiento violento en los jóvenes está relacionado con problemas emocionales y estructurales. Derivado del tiroteo en la pirámide del Sol, teotihuacana, ocasionado por un joven de 27 años, quien presuntamente padecería una psicopatía que lo llevó a copiar una masacre realizada en la década de los 90 en Estados Unidos.

Ante esto, el gobierno de México presentó la campaña nacional de salud mental denominada El ABC de las emociones, la cual busca brindar herramientas y acercar personal capacitado a estudiantes y jóvenes mexicanos para que comprendan, expresen y gestionen sus emociones.