México

Tras la viralización de amenazas de tiroteo, piden en Querétaro revisar qué consumen los adolescentes en internet

Autoridades de Ciudad de México, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León y Querétaro activan protocolos ante amenazas en centros educativos

Guardar
Imagen RTO4R7M755F2ZGE6KBMKWDHVIM

Durante esta semana, se ha viralizado un reto denominado “tiroteo mañana” en redes sociales, donde circula la amenaza de que en centros educativos pueda existir la posibilidad de vivir una tragedia.

La tendencia ha encendido las alertas de las autoridades en distintas regiones del país como Ciudad de México, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, entre otros; han activado protocolos de seguridad para prevenir ataque armado.

Ante esta situación, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, solicitó el apoyo de la ciudadanía desde su cuenta oficial en ‘X’, para que cuidar a los adolescentes en el ámbito digital:

“Ayuden a cuidar lo que están posteando nuestros hijos; como ustedes saben, hay varios retos a nivel nacional que pueden ser amenazantes o pueden poner nerviosas a muchas familias”.

Kuri González también se dirigió a los jóvenes: “Cuiden mucho lo que están posteando, porque es una gran responsabilidad y es muy delicado lo que se está posteando”. El gobernador estatal subrayó que la sociedad queretana se ha caracterizado por sus valores.

Empatía para combatir las amenazas de tiroteo

En contraste, circula en redes sociales un video que busca concientizar a los jóvenes y a la sociedad de la situación; comienza igual que el de las amenazas, “tiroteo mañana”, y continúa mostrando los titulares de medios de comunicación para posteriormente mostrar en pantalla mensajes como:

“Qué estudiar sea seguro”; “La conciencia empieza en casa”, “Cuidarnos es tarea de todos”, “Tu palabra tiene poder, úsala para construir”.

Campaña de concientización en un entorno escolar.

Dicho material audiovisual invita a los usuarios de internet a “cortar la cadena” y evitar seguir difundiendo terror. El video concluye con un mensaje contundente: “La escuela no es el origen de la violencia, es el lugar donde se hace visible”.

¿En dónde inició el reto?

Tras la difusión del video, la fiscalía estatal inició una investigación para conocer el origen del material audiovisual. Sin embargo, el desafío se ha presentado en otros países latinos, como son Argentina y Chile, en donde las autoridades han activado las alertas de seguridad para los adolescentes.

El trend en México, surge en un contexto marcado por el reciente tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán, orquestado el pasado 27 de abril y que dejó un saldo de dos personas sin vida.

Ilustración de un hombre sin rasgos faciales visibles sentado, sosteniendo dos libros con símbolos de género, con la pirámide de Teotihuacán y figuras humanas subiendo en el fondo.
Un autor anónimo presenta dos libros con símbolos de género, evocando la discusión sobre temas controvertidos en la literatura, con la majestuosa pirámide de Teotihuacán de fondo y pequeñas figuras ascendiendo sus escalones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con expertos, el comportamiento violento en los jóvenes está relacionado con problemas emocionales y estructurales. Derivado del tiroteo en la pirámide del Sol, teotihuacana, ocasionado por un joven de 27 años, quien presuntamente padecería una psicopatía que lo llevó a copiar una masacre realizada en la década de los 90 en Estados Unidos.

Ante esto, el gobierno de México presentó la campaña nacional de salud mental denominada El ABC de las emociones, la cual busca brindar herramientas y acercar personal capacitado a estudiantes y jóvenes mexicanos para que comprendan, expresen y gestionen sus emociones.

Temas Relacionados

TiroteoSonoraamenazaseguridadmexico-noticias

Más Noticias

Tras señalamientos de simpatizar con Morena, Jorge Aguilar Chedraui reaparece y retoma actividades con el PAN

Aunque se le relacionó con proyectos políticos afines a Morena, en varias ocasiones el exsecretario de Salud en Puebla ha negado categóricamente cualquier acercamiento con la 4T

Tras señalamientos de simpatizar con Morena, Jorge Aguilar Chedraui reaparece y retoma actividades con el PAN

El ruido se convierte en la segunda causa de enfermedad ambiental ante el problema de la contaminación del aire: ¿Cómo se puede prevenir?

La exposición prolongada a sonidos fuertes puede desencadenar problemas físicos y mentales

El ruido se convierte en la segunda causa de enfermedad ambiental ante el problema de la contaminación del aire: ¿Cómo se puede prevenir?

Tabaco y voz: ¿Qué daños provoca fumar en las cuerdas vocales?

Existen dos enfoques principales para quienes buscan dejar el cigarro: el farmacológico y el psicológico

Tabaco y voz: ¿Qué daños provoca fumar en las cuerdas vocales?

Precio del centenario de oro y la onza de plata hoy lunes 27 de abril: cotización oficial en bancos mexicanos

El movimiento responde al optimismo internacional provocado por la propuesta de Irán a Estados Unidos para resolver la situación en el Estrecho de Ormuz

Precio del centenario de oro y la onza de plata hoy lunes 27 de abril: cotización oficial en bancos mexicanos

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: esta es la fecha que no debes dejar pasar

Conoce las fechas y los pasos clave para asegurar tu lugar en este Programa para el Bienestar

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: esta es la fecha que no debes dejar pasar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Farías Laguna compareció ante juez en Argentina: tienen 60 días para definir si es extraditado a México

Farías Laguna compareció ante juez en Argentina: tienen 60 días para definir si es extraditado a México

Localizan dos cuerpos con huellas de violencia en zona rural de Aguaruto, al poniente de Culiacán

“No hay de otra”: Sheinbaum apunta a la Fiscalía de Chihuahua o al Secretario de Seguridad estatal por operación de la CIA

Captura del líder de “Los Metros” en Reynosa provocó bloqueos, incendios y destrucción de cámaras de vigilancia en Tamaulipas

Arrestan a 6 extranjeros que transportaban en una lancha cerca de 1 tonelada de cocaína frente a costas de Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Quién fue el segundo eliminado de ‘La Mansión VIP’, polémico reality de HotSpanish

Quién fue el segundo eliminado de ‘La Mansión VIP’, polémico reality de HotSpanish

Bárbara de Regil sorprende por su gran parecido con John Lennon: memes, burlas y más sobre su grave error viral

¡Tulio, estamos al aire! Dónde ver a 31 minutos sin pisar el Zócalo

¿Quién es Victoria Kühne? La CEO que conquista la música y el corazón de Cristian Castro

El “deseo” de Karely Ruiz tras vencer a Kim Shantal y ganar el campeonato del Supernova Génesis 2026

DEPORTES

Quién es Josh Cuevas, jugador con raíces mexicanas que fue seleccionado por los Baltimore Ravens

Quién es Josh Cuevas, jugador con raíces mexicanas que fue seleccionado por los Baltimore Ravens

El “deseo” de Karely Ruiz tras vencer a Kim Shantal y ganar el campeonato del Supernova Génesis 2026

Pelea de Flor Vigna y Alana Flores en el Supernova fue el evento más esperado de la velada: la verdad detrás del gane

PSG vs Bayern: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de ida en la UEFA Champions League desde México

Almeyda y Mohamed, los principales candidatos para dirigir a Cruz Azul