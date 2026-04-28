Pemex atiende derrumbe de túnel clandestino en Acolman: hay al menos cuatro atrapados

El colapso de un túnel clandestino utilizado para el robo de combustible en Acolman, Estado de México, activó un operativo encabezado por Petróleos Mexicanos (Pemex), que mantiene labores de rescate tras el reporte de al menos cuatro personas atrapadas.
El incidente ocurrió durante una inspección en un inmueble donde se detectó una conexión ilegal a ductos de la empresa.
PUBLICIDAD
Pemex encabeza respuesta tras derrumbe en túnel clandestino
De acuerdo con el comunicado oficial, personal especializado de Pemex acudió al sitio tras identificar un túnel conectado a una toma clandestina. Durante la revisión, la estructura subterránea colapsó, lo que obligó a activar un operativo conjunto con Protección Civil.
La empresa precisó que las personas atrapadas son ajenas a la institución y reiteró que su prioridad es atender la emergencia, salvaguardar la integridad de la población y contener riesgos en la zona.
PUBLICIDAD
Contexto del huachicol en Edomex y riesgos operativos
El hallazgo se da en una región con alta incidencia de robo de combustible, donde la cercanía con ductos estratégicos ha favorecido la instalación de tomas clandestinas.
El poliducto Tuxpan–Azcapotzalco, al que presuntamente se dirigía el túnel, es una de las principales arterias de distribución de hidrocarburos en el centro del país.
PUBLICIDAD
Este tipo de excavaciones representan un riesgo elevado, ya que suelen construirse sin medidas de seguridad, lo que incrementa la probabilidad de derrumbes, fugas o explosiones.
Dimensiones del túnel y nivel de sofisticación
Reportes preliminares indican que el túnel tenía entre 90 y 100 metros de longitud, con una profundidad considerable y espacio suficiente para maniobras de conexión al ducto.
PUBLICIDAD
En el sitio se localizaron mangueras y equipo especializado, lo que sugiere que la infraestructura clandestina estaba avanzada y lista para operar.
El nivel de construcción evidencia la complejidad de las redes dedicadas al huachicol, que en algunos casos emplean métodos cada vez más elaborados para evadir la detección.
PUBLICIDAD
Operativo coordinado para rescate y seguridad
Aunque Pemex lidera la atención técnica, en el lugar participan elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, policías estatales y municipales, así como cuerpos de emergencia.
Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad mientras continúan las labores de excavación y búsqueda.
PUBLICIDAD
Las maniobras se desarrollan bajo condiciones de alto riesgo debido a la inestabilidad del terreno tras el colapso, lo que ha complicado el avance de los trabajos.
Antecedentes y combate al robo de combustible
El derrumbe en Acolman no es un caso aislado.
PUBLICIDAD
En el Estado de México se han registrado incidentes similares en los últimos años, algunos con saldo fatal, lo que refleja los peligros asociados a esta actividad ilícita.
Pemex señaló que mantiene acciones permanentes para localizar y clausurar tomas clandestinas, además de colaborar con autoridades para frenar el mercado ilegal de combustibles, un problema que persiste pese a los operativos implementados a nivel federal.
PUBLICIDAD
En el operativo coordinado por Pemex participan:
- Ejército Mexicano
- Guardia Nacional
- Protección Civil
- Seguridad Física de Pemex
- Policía estatal del Estado de México
- Policía municipal de Acolman
- Bomberos y paramédicos
- Fiscalía General de Justicia del Estado de México
Las labores de rescate continúan mientras las autoridades avanzan en la investigación para deslindar responsabilidades y determinar el alcance de esta operación clandestina.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD