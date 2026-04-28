México

El puente El Chical inicia operaciones en Colima antes de lo previsto

La reciente apertura de la obra incluye dos carriles y más de 700 metros de longitud, lo que impacta favorablemente en el acceso a la educación y la salud, así como en el comercio regional

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Vista aérea de un puente de concreto largo y moderno cruzando un terreno árido. Hay maquinaria de construcción y obreros en los extremos del puente
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México informa la conclusión anticipada del puente “El Chical” en Coquimatlán, Colima, cuatro meses antes de lo previsto. (Gobierno de México)

La apertura anticipada del puente “El Chical” marca un hito para los habitantes del municipio de Coquimatlán, Colima, quienes ya pueden circular por la nueva estructura cuatro meses antes de la fecha originalmente pactada para su finalización.

El Gobierno de México, mediante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dirigida por Jesús Esteva Medina, anunció que la obra, planeada para concluirse en agosto, fue terminada en abril gracias a la rapidez en los trabajos.

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La ejecución de este puente implicó una inversión de 137 millones de pesos y la construcción de una estructura de 736 metros de longitud, que incluye 360 metros de puente y 376 metros de accesos. Cuenta con dos carriles, uno en cada sentido, lo que facilitará el flujo vehicular y reducirá el tiempo de traslado en la zona.

Vista aérea de un puente de hormigón en construcción sobre un terreno pedregoso y árido, con excavadoras y montañas en el horizonte bajo un cielo azul
Una vista aérea muestra un largo puente en construcción, extendiéndose sobre un lecho de río seco con maquinaria pesada trabajando en el terreno circundante y montañas al fondo. (Gobierno de México)

Se estima que la obra beneficiará de manera directa a 4.053 personas de Coquimatlán y zonas cercanas, al mejorar la conectividad y permitir un ahorro aproximado de 15 minutos en los desplazamientos habituales. El nuevo paso también fortalece la seguridad vial y disminuye los riesgos durante la temporada de lluvias.

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La infraestructura favorecerá el acceso a servicios como salud y educación, además de facilitar el comercio local, factores que contribuyen a impulsar el desarrollo social y económico en la región.

Detalles de la construcción y criterios de calidad

Los trabajos en el puente comenzaron el 11 de agosto de 2025 y comprendieron actividades como la formación y compactación de la capa asfáltica, el colado de losas en los accesos, la construcción de una base hidráulica y la aplicación de pintura en parapetos metálicos.

El proceso también incluyó tareas de cimentación, construcción de columnas, limpieza de áreas y nivelación del terreno. Todas estas labores se realizaron bajo los estándares técnicos establecidos y en un marco de uso transparente de los recursos públicos.

Puente largo en construcción sobre un río seco con lecho de piedras, rodeado de vegetación y montañas. Se ven excavadoras, vehículos y animales
Vista aérea del puente en construcción sobre un lecho de río seco en la zona de El Chical, con vehículos en la carretera de acceso, ganado pastando en los campos cercanos y montañas al fondo. (Gobierno de México)

La SICT destacó que este tipo de proyectos responde a una política de planeación eficiente y visión social, orientada a dotar a la población de infraestructura segura y moderna, con el objetivo de transformar la calidad de vida de quienes habitan en Colima.

Con la conclusión anticipada del puente “El Chical”, el Gobierno federal reafirma su compromiso de entregar obras funcionales y de alto impacto para las comunidades, priorizando la eficiencia y la transparencia en cada etapa del proceso.

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