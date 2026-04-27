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Esto opina Verónica Castro de Victoria Kühne, nueva novia de Cristian Castro

La empresaria regiomontana y nueva pareja de Cristian Castro, está detrás de Victoria Records. Bajo su dirección, trabajó con Gloria Trevi y Rauw Alejandro, logrando importantes reconocimientos internacionales

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La declaración pública de Verónica Castro celebrando la relación de su hijo Cristian Castro con Victoria Kühne destaca el apoyo familiar recibido por la pareja (Fotos: Instagram/@vrocastroficial/@cristiancastro)
La declaración pública de Verónica Castro celebrando la relación de su hijo Cristian Castro con Victoria Kühne destaca el apoyo familiar recibido por la pareja (Fotos: Instagram/@vrocastroficial/@cristiancastro)

La confirmación del romance entre Cristian Castro y la empresaria regiomontana Victoria Kühne amplifica la atención mediática sobre la vida sentimental del cantante e impulsa el interés en la trayectoria de Kühne, fundadora de un estudio con presencia internacional en la industria musical, mientras el entorno familiar de Castro, encabezado por la actriz Verónica Castro, expresa entusiasmo por la nueva pareja.

Victoria Kühne dirige uno de los estudios más influyentes en la música latinoamericana

En cifras que reflejan alcance y reconocimiento, Victoria Kühne, originaria de San Pedro Garza García, encabeza Victoria Records, compañía fundada en 2019 en Monterrey y posicionada como uno de los estudios de grabación más influyentes de Latinoamérica.

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Victoria Kühne, con cabello rojo y labios rojos, sonríe con los ojos cerrados mientras sostiene dos estatuillas Grammy. Un recuadro la muestra besando a Cristian Castro
Victoria Kühne fundó Victoria Films, una empresa orientada a fomentar la equidad de género en las áreas técnicas del cine y la televisión en México (Victoria Künhe: Instagram)

Bajo su dirección el estudio ha colaborado con artistas como Gloria Trevi, Rauw Alejandro y The Strokes. De estos proyectos han surgido más de 50 nominaciones a premios internacionales y al menos dos premios Grammy.

La carrera de Kühne inició a los 14 años, edad en la que firmó su primer contrato en teatro musical. Posteriormente se trasladó a Nashville, donde compuso junto a Wayne Perry. La ejecutiva recuerda que desde sus inicios eligió establecer una carrera independiente: “Soy independiente, gano mi propio dinero y firmo contratos”.

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En el ámbito de la producción audiovisual, Kühne fundó Victoria Films, empresa dedicada a impulsar la equidad de género en las áreas técnicas del cine y la televisión. Además, preside el Festival Internacional de Santa Lucía, cargo desde el que promueve el acceso a la cultura en espacios comunitarios.

Victoria Kühne, con cabello rojo y vestido estampado, posa junto a Cristian Castro, vestido de traje, en un estudio de grabación con consola y monitores
El noviazgo entre Victoria Kühne y Cristian Castro surge semanas después de anunciar una colaboración. (Victoria Künhe: Instagram)

Un romance revelado y la opinión de Verónica Castro

El romance entre Cristian Castro y Victoria Kühne se confirma cinco meses después de que el intérprete diera por terminada su relación con la argentina Mariela Sánchez. Kühne publicó una fotografía en Instagram junto al cantante, acompañada del mensaje: “Con mi amor en Nueva York”. El gesto generó de inmediato una ola de felicitaciones y mensajes de apoyo entre sus seguidores.

Victoria Kühne lidera Victoria Records, uno de los estudios más influyentes en la industria musical latinoamericana, con presencia internacional (Reuters)
Victoria Kühne lidera Victoria Records, uno de los estudios más influyentes en la industria musical latinoamericana, con presencia internacional (Reuters)

Entre las personalidades que reaccionaron al anuncio sobresalen Mariana Rodríguez Cantú, primera dama de Nuevo León, así como Carolina Ross, Tatiana y Felipe Tristán. La publicación consolidó la noticia de la pareja y reavivó el interés por la vida sentimental de Castro.

Aunque el cantante no ha realizado declaraciones públicas, en redes sociales usuarios especulan sobre el inicio del vínculo semanas antes, cuando fue visto en las instalaciones de Victoria Records el pasado 23 de marzo. Fuentes consultadas apuntan a que la colaboración musical entre Castro y Kühne derivó en el nuevo romance.

Vistoria Künhe, mujer de cabello rojizo, sonríe a Cristian Castro, quien también sonríe. La mano de ella, con uñas rojas, toca la mandíbula de él
La confirmación llegó desde redes sociales, donde Kühne publicó imágenes junto al artista durante un viaje en Nueva York. (Victoria Künhe: Instagram)

Durante su asistencia a los Premios Aura 2026, la actriz Verónica Castro expresó ante los medios su entusiasmo por la relación:

“Ya tengo nuera. Se llama Victoria, está preciosa, una pelirroja increíble, muy linda”. La actriz bromeó sobre la influencia del romance en los planes académicos de su hijo, quien desea cursar una carrera universitaria: “Ahora que está enamorado, que se dé un chancecito”.

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