México

Cuál es el horario del Metro CDMX para el viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo

Planifica tu trayecto y toma precauciones para evitar contratiempos durante la conmemoración nacional, sobre todo si usas distintos medios para trasladarte

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El director del STC Metro anunció un acuerdo con el sindicato para reestablecer el servicio en todas las líneas (FOTO: GUSTAVO ALBERTO/CUARTOSCURO.COM)
El director del STC Metro anunció un acuerdo con el sindicato para reestablecer el servicio en todas las líneas (FOTO: GUSTAVO ALBERTO/CUARTOSCURO.COM)

Este viernes 1 de mayo, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) operará con un horario especial, distinto al habitual, debido a la conmemoración del Día del Trabajo, una jornada de descanso nacional que modifica el servicio de transporte público en la capital.

Como parte de las actividades del Día del Trabajo, el STC Metro informó que se modificará la operación en las 12 líneas de la red, por lo que pidieron a la población extremar precauciones en sus traslados.

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La administración del Metro CDMX recomienda a la población planificar con tiempo sus trayectos, sobre todo a quienes tengan que trasladarse temprano y pudieran verse afectados por el cambio de horario. Es fundamental anticipar los desplazamientos y considerar que el acceso matutino estará restringido.

Horario del Metro CDMX este viernes 1 de mayo

Metro CDMX anunció el cierre de estaciones en la Línea 2 por obras durante Semana Santa (X/ @MetroCDMX)
Metro CDMX anunció el cierre de estaciones en la Línea 2 por obras durante Semana Santa (X/ @MetroCDMX)

El horario del Metro CDMX para este 1 de mayo será de 07:00 a 24:00 horas. Durante este día festivo, la apertura de estaciones inicia dos horas después de lo habitual en días laborales, cuando el servicio comienza a las 5:00 de la mañana.

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La modificación facilita la movilidad de los usuarios que requieran trasladarse por la Ciudad de México en una fecha en la que la actividad no se detiene por completo.

Entre las sugerencias básicas para este 1 de mayo destacan:

  • El servicio inicia a las 7:00 y concluye a las 24:00 horas.
  • Es recomendable prever los viajes, sobre todo si hay necesidad de llegar temprano.
  • Atender instrucciones de seguridad del personal del Metro CDMX.
  • Mantener el orden y respetar la circulación en los andenes, especialmente durante los periodos de mayor demanda.

Debido al carácter festivo del día, es común que parte de los usuarios utilice el Metro CDMX tanto para actividades laborales como personales. En cualquier caso, es importante organizar traslados considerando la apertura y cierre programados del sistema.

El STC Metro anunció detalles de cómo operarán las 12 líneas de la red para el viernes 1 de mayo, Día del Trabajo, por lo que pidieron a los usuarios tomar precauciones

Metro CDMX permitirá ingreso de bicicletas

Este 1 de mayo el programa “Tu bici viaja en Metro” estará vigente, lo que permite ingresar bicicletas en las estaciones y transportarse con ellas en toda la red. Esta medida responde a quienes deseen combinar diferentes medios de movilidad para facilitar sus traslados.

Para quienes viajen con bicicleta, el sistema pide observar los siguientes lineamientos de convivencia y seguridad:

  • Esperar el tren junto a la pared del andén.
  • Abordar por los extremos de los vagones.
  • Evitar bloquear puertas o impedir el paso al abordar o descender.
  • No circular con la bicicleta dentro de las instalaciones.

En el caso de requerir otras alternativas de transporte público, se aconseja estar atento a posibles ajustes o suspensiones de servicio en otros sistemas de la ciudad, ya que suelen modificar sus horarios en días festivos.

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