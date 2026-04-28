México

Ola de calor se intensifica en México este martes 28 de abril: prevén temperaturas de hasta 45 °C en algunas regiones

El Servicio Meteorológico Nacional informó que persistirá el ambiente extremadamente caluroso en gran parte del país, con presencia de lluvias aisladas

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A causa del cambio climático, la tendencia es que los inviernos sean cada vez más cálidos, algo que se ha reflejado en esta temporada. (Jovani Pérez/ Infobae México)
A causa del cambio climático, la tendencia es que los inviernos sean cada vez más cálidos, algo que se ha reflejado en esta temporada. (Jovani Pérez/ Infobae México)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que este martes 28 de abril continuará la onda de calor en 29 estados de México, debido a la presencia de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, lo que mantendrá temperaturas elevadas en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se espera un ambiente caluroso a extremadamente caluroso, acompañado en algunas regiones por lluvias, rachas de viento y condiciones de inestabilidad.

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Estados afectados por la onda de calor

La onda de calor prevalecerá en entidades como: Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El fenómeno comenzará a disminuir en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo a partir de este día.

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Temperaturas máximas en México hoy

El SMN detalló que las temperaturas más altas serán:

  • Más de 45 °C: Sinaloa (centro) y Durango (noroeste).
  • De 40 a 45 °C: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Yucatán.
  • De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Quintana Roo.
  • De 30 a 35 °C: Ciudad de México y Tlaxcala.
Se espera un ambiente caluroso a extremadamente caluroso. Foto: Especial
Se espera un ambiente caluroso a extremadamente caluroso. Foto: Especial

En contraste, durante la madrugada se esperan temperaturas mínimas de hasta -5 °C en zonas serranas de Baja California y Durango, así como valores de 0 a 5 °C en regiones altas de Sonora, Chihuahua, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Lluvias y tormentas: ¿dónde lloverá?

Aunque el calor dominará el país, también se prevén precipitaciones en distintas regiones:

  • Chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán y Estado de México.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Estas lluvias podrían presentarse con descargas eléctricas.

Vientos fuertes y riesgo de torbellinos

El pronóstico también advierte condiciones de viento significativo:

  • Rachas de 50 a 70 km/h con tolvaneras: Sonora, Chihuahua y Durango.
  • Rachas de 40 a 60 km/h: Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz y Yucatán.
  • Posibles torbellinos: en el norte de Coahuila.

Además, se prevén rachas de menor intensidad en la Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este martes 17 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

Recomendaciones ante el calor extremo

Las autoridades exhortan a la población a:

  • Mantenerse bien hidratada
  • Evitar la exposición prolongada al sol
  • Usar ropa ligera y de colores claros
  • Prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores

Asimismo, se recomienda seguir los avisos oficiales del SMN, la Conagua y autoridades de Protección Civil, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en el transcurso del día.

El panorama para este martes refleja un país dividido entre el calor extremo y fenómenos atmosféricos como lluvias y vientos intensos, por lo que mantenerse informado será clave para evitar riesgos.

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