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Atlético de Madrid vs Arsenal: dónde y cuándo ver la semifinal de ida de la UEFA Champions League en México

El partido se disputará en el Estadio Metropolitano, con ambos equipos buscando tomar ventaja en la serie rumbo a la final

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(AP Foto/José Bretón)
(AP Foto/José Bretón)

La ida de las semifinales de la UEFA Champions League enfrenta al Atlético de Madrid y al Arsenal en el Estadio Metropolitano, un duelo entre dos equipos que llegan con eliminatorias exigentes y con el objetivo de dar el primer paso rumbo a la final del torneo europeo.

Atlético de Madrid y Arsenal llegan tras eliminar a Barcelona y Sporting

(REUTERS/David Klein)
(REUTERS/David Klein)

El conjunto dirigido por Diego Simeone avanzó a esta instancia tras dejar en el camino al Barcelona en una serie cerrada que terminó con marcador global de 3-2, resolviendo el pase en un cierre de alta tensión en el Metropolitano.

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Por su parte, el Arsenal consiguió su boleto a semifinales luego de superar al Sporting Lisboa, en una eliminatoria donde el empate sin goles en la vuelta fue suficiente para confirmar su clasificación, tras haber tomado ventaja en el primer encuentro.

Horario y transmisión del Atlético de Madrid vs Arsenal en México

(X / @obed.vargas)
(X / @obed.vargas)

El partido entre Atlético de Madrid y Arsenal se jugará este miércoles 29 de abril a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Metropolitano.

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En México, el encuentro podrá verse a través de TNT Sports y la plataforma Max, que tendrán la transmisión en vivo del duelo de ida de semifinales de la Champions League.

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