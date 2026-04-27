Ola de calor continuará en 28 entidades del país este lunes 27 de abril, mientras Frente frío 47 prevalece en otras zonas

El clima en México este lunes 27 de abril de 2026 estará marcado por condiciones extremas: por un lado, la onda de calor persistirá en 28 entidades, mientras que en otras regiones continuará la influencia del frente frío 47, generando lluvias, vientos intensos e incluso posibles torbellinos, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

Onda de calor impacta a 28 estados

Las altas temperaturas seguirán predominando en gran parte del país. La onda de calor se mantendrá en estados como:

Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de iniciar en Chihuahua.

En estas entidades se esperan temperaturas extremas:

Más de 45 °C: Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca

De 40 a 45 °C: Sonora, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima y Estado de México

De 30 a 35 °C: Ciudad de México y Tlaxcala

Estas condiciones elevan el riesgo de golpes de calor y deshidratación, especialmente en población vulnerable.

Frente frío 47 provocará lluvias y vientos

Mientras tanto, el frente frío número 47, en interacción con otros sistemas, generará inestabilidad atmosférica en varias regiones del país.

Se pronostican intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en:

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro

Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala

Guerrero y Chiapas

Además, habrá lluvias aisladas en:

Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Puebla, Morelos, Michoacán y Oaxaca

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

Vientos fuertes y riesgo de torbellinos

El pronóstico también advierte rachas de viento intensas en gran parte del país:

De 60 a 80 km/h con tolvaneras: Sonora y Chihuahua

De 30 a 50 km/h: en estados del norte, centro y sureste

Destaca la posible formación de torbellinos en Coahuila, lo que representa un riesgo adicional para la población.

Estas condiciones podrían provocar caída de árboles, anuncios espectaculares y afectaciones en vialidades.

Frío en zonas serranas pese al calor

A pesar del ambiente caluroso generalizado, durante la mañana se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas montañosas de:

Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango

Así como valores de 0 a 5 °C en regiones altas de:

Estado de México y Puebla

Esto refleja el contraste térmico característico de esta temporada.

¿Qué provoca estas condiciones?

El escenario climático se debe a la interacción de varios sistemas:

Circulación anticiclónica (responsable de la onda de calor)

Frente frío 47

Línea seca en el norte

Corriente en chorro subtropical

Canales de baja presión e ingreso de humedad

Esta combinación genera tanto altas temperaturas como lluvias y vientos intensos en distintas regiones del país.

Recomendaciones ante el clima extremo en México

Ante este panorama, las autoridades recomiendan:

Mantenerse bien hidratado

Evitar exposición prolongada al sol

Usar ropa ligera y de colores claros

Extremar precauciones ante tormentas y vientos fuertes

Atender los avisos de Protección Civil

El clima en México este lunes 27 de abril será un claro ejemplo de contrastes extremos: mientras la onda de calor domina en gran parte del país, el frente frío 47 continuará generando lluvias, vientos peligrosos y condiciones de riesgo en otras zonas.