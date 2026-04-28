Galilea Montijo sorprende a su novio con romántica celebración de cumpleaños

Isaac Moreno y la presentadora Galilea Montijo posan juntos en una imagen que destaca su química y estilo. (Galilea Montijo: Instagram)

La conductora Galilea Montijo volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras compartir una celebración especial dedicada a su pareja, Isaac Moreno, quien cumplió años este 28 de abril.

La presentadora mostró detalles de un festejo privado que combinó gestos románticos y mensajes públicos que rápidamente generaron interacción entre sus seguidores.

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A través de su cuenta de Instagram, Montijo publicó una serie de imágenes que documentan el momento. En ellas, se observa al modelo español en distintos escenarios, incluyendo postales de un reciente viaje y una escena más íntima que captó la atención: el instante en que recibe un pastel de chocolate con vela encendida, acompañado de un ramo de rosas rojas.

La conductora de ‘Hoy’ preparó un festejo íntimo para su pareja, el modelo español Isaac Moreno. (Galilea Montijo: Instagram)

El gesto fue acompañado por una dedicatoria directa. “Hoy cumple años este ser que me ha regalado tantas risas, tanto amor, tanta paz mental y ¡¡¡momentos inolvidables!!!”, escribió la conductora, quien también añadió: “Que la vida te traiga todo lo hermoso de este mundo porque te mereces eso y más… Te amo mi moqui de mi alma @ipmoreno”.

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La respuesta de Moreno no tardó en llegar. Desde la misma publicación, el modelo respondió con un mensaje que replicó el tono afectivo de la conductora: “¡¡¡Mocooooooo!!!! Te amo más de lo que las palabras puedan decir… Gracias por hacerme tan feliz moquito mío”. Además, retomó el contenido en sus historias, donde reiteró su agradecimiento.

(IG: @galileamontijo)

El álbum cerró con una imagen de la pareja posando junta, ambos con atuendos coordinados, lo que reforzó la narrativa de una relación consolidada tras más de un año de exposición pública. Desde su inicio, el vínculo entre Montijo y Moreno ha sido seguido de cerca, especialmente tras la separación de la conductora de Fernando Reina en 2023.

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Más allá del festejo, la relación ha enfrentado cuestionamientos en redes sociales, particularmente por la diferencia de edad entre ambos. Sin embargo, la presentadora ha respondido en distintas ocasiones a estas críticas. “A mí lo que me importa es lo que diga la gente que me quiere, la gente que me conoce… La gente hoy en día, Gracias a Dios, no se deja llevar por lo que dicen por ahí”, declaró previamente ante medios.

La celebración de cumpleaños no solo sumó un nuevo episodio a su relación, sino que volvió a colocar a la pareja como tendencia en plataformas digitales, donde los mensajes de apoyo y felicitación dominaron la conversación.

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