Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 28 de abril

En la última sesión el dólar estadounidense se negoció al cierre a 17,39 pesos mexicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,04% comparado con la cotización de la sesión previa, que fue de 17,38 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un incremento 0,37%; pero desde hace un año acumula aún una disminución del 10,38%.

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Comparando este dato con el de fechas anteriores, con este valor cortó la racha que marcaba en las dos jornadas anteriores. En los pasados siete días la volatilidad es manifiestamente inferior a los datos logrados para el último año (8,7%), de forma que su cotización está presentando menos alteraciones de lo normal últimamente.