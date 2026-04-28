México

Flan de yogur casero fácil: el postre cremoso que sorprende por su textura ligera

Una preparación suave con un toque fresco que transforma lo clásico en una opción ligera y equilibrada

Guardar
Flan de yogur sobre un plato blanco con caramelo y adornado con frambuesas, arándanos y menta, sobre una mesa de madera. Al fondo, un cuenco de bayas.
El flan de yogur se destaca como postre fresco y original dentro de las opciones tradicionales caseras. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flan de yogur se abre paso como una alternativa fresca dentro de los postres tradicionales. Su textura suave y su sabor equilibrado lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan algo distinto sin complicarse en la cocina.

Esta receta destaca por integrar ingredientes básicos en una preparación accesible. El yogur aporta una ligera acidez que contrasta con el dulzor, generando una experiencia más ligera en comparación con versiones más densas.

PUBLICIDAD

Además, su versatilidad permite disfrutarlo en diferentes momentos. Ya sea como cierre de una comida o como antojo ocasional, este postre mantiene un perfil delicado que lo hace fácil de apreciar.

Ingredientes y preparación paso a paso

Un flan de yogur de color beige con una capa de caramelo brillante encima y alrededor, servido en un plato blanco con una cuchara plateada a su lado.
La receta de flan de yogur utiliza ingredientes básicos como yogur natural, leche condensada, huevos, azúcar y vainilla. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave de este postre está en la correcta integración de sus componentes. Cada ingrediente cumple una función específica para lograr una consistencia uniforme.

PUBLICIDAD

El proceso es sencillo, pero requiere atención para evitar grumos y asegurar una mezcla homogénea desde el inicio.

Ingredientes

  • 2 tazas de yogur natural
  • 1 taza de leche condensada
  • 3 huevos
  • 1/2 taza de azúcar
  • 1 cucharadita de vainilla

Preparación

  • Batir los huevos en un recipiente.
  • Añadir el yogur natural.
  • Incorporar la leche condensada.
  • Agregar el azúcar.
  • Añadir la vainilla.
  • Mezclar hasta obtener una preparación uniforme.
  • Verter en un molde.
  • Hornear a baño maría.

Claves para lograr una textura perfecta

Flan de yogur redondo con caramelo, una porción cortada, frambuesas rojas, arándanos azules y menta verde en un plato blanco sobre una mesa de madera.
El yogur aporta una acidez ligera que suaviza el dulzor del flan y lo diferencia de versiones más pesadas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El horneado a baño maría es fundamental para conseguir una consistencia suave. Este método permite una cocción uniforme sin que el flan se reseque.

El control de la temperatura evita que la mezcla se corte. Mantener un calor moderado garantiza un resultado más estable y agradable.

El reposo posterior también influye en el resultado. Dejar enfriar antes de desmoldar ayuda a que el flan conserve su forma y firmeza.

Presentación y momento ideal para servir

Un flan de yogur con caramelo derretido, una porción en una cuchara, y decorado con frambuesas rojas y hojas de menta verde en un plato blanco.
Mantener refrigerado el flan de yogur realza su frescura y facilita una presentación elegante y sencilla. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez frío, este postre puede servirse directamente o acompañarse con elementos sencillos que resalten su sabor. Su apariencia limpia permite presentaciones elegantes sin esfuerzo.

Puede conservarse en refrigeración hasta el momento de servir. Esto ayuda a mantener su textura y realza su frescura.

El flan de yogur se posiciona así como una opción práctica, equilibrada y fácil de preparar, ideal para quienes buscan innovar sin perder la esencia de un clásico.

Temas Relacionados

FlanYogurPostresRecetasmexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de abril? Se registra buen avance en gran parte del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de abril? Se registra buen avance en gran parte del STC

Sheinbaum defiende a Luisa Alcalde sobre presuntos permisos para operar casinos relacionados con familia de Hernán Bermúdez Requena

Reiteró que, de acuerdo a la información de Gobernación, los permisos fueron otorgados por orden judicial y no se han utilizado hasta ahora

Sheinbaum defiende a Luisa Alcalde sobre presuntos permisos para operar casinos relacionados con familia de Hernán Bermúdez Requena

Maru Campos declina comparecer ante el Senado para “no comprometer” la investigación por el caso CIA en Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua declinó la reunión en el Senado por el caso CIA en México

Maru Campos declina comparecer ante el Senado para “no comprometer” la investigación por el caso CIA en Chihuahua

Sergio Mayer aclara si le interesaría manejar la carrera de Emiliano Aguilar: “Es tan orgánico”

El diputado también externó qué piensa de Ángela Aguilar

Sergio Mayer aclara si le interesaría manejar la carrera de Emiliano Aguilar: “Es tan orgánico”

Dólar hoy en México: cotización del 28 de abril al alza por estancamiento en negociaciones en Medio Oriente

Este martes el billete verde se fortalece como activo refugio y presiona a monedas emergentes, incluido el peso local

Dólar hoy en México: cotización del 28 de abril al alza por estancamiento en negociaciones en Medio Oriente
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Jardinero: así estafaba el operador del CJNG a ciudadanos estadounidenses con tiempos compartidos

El Jardinero: así estafaba el operador del CJNG a ciudadanos estadounidenses con tiempos compartidos

Captura de “El Jardinero” reaviva debate: “Ignorar la corrupción empodera a los cárteles del terror”, advierte exjefe de la DEA

Juez ordena a FGR reabrir investigación contra la Luz del Mundo por delincuencia organizada: señaló falta de cooperación con EEUU

Sujeto asesina a cuatro mujeres en ataque directo afuera de mercado en Culiacán

Nueva investigación revela que agentes de la CIA sí participaron en hallazgo de narcolaboratorio en Chihuahua, pero no de manera activa

ENTRETENIMIENTO

Sergio Mayer aclara si le interesaría manejar la carrera de Emiliano Aguilar: “Es tan orgánico”

Sergio Mayer aclara si le interesaría manejar la carrera de Emiliano Aguilar: “Es tan orgánico”

Laura Flores revela que padeció pleuritis: qué es esa enfermedad y cómo influye la contaminación

Feminicidio de Carolina Flores: reportan que Fiscalía ubicó a taxista que trasladó a Erika “N”

El mensaje viral del ISSSTE sobre las medias de compresión para piernas hinchadas: “Súbanle el sueldo al becario”

Gobierno de Tijuana aclara pago a Carin León: reconoce 10 MDP tras filtración de supuesto contrato

DEPORTES

El Salón de la Fama incorporará a 18 leyendas del futbol en Pachuca: estos son los elegidos

El Salón de la Fama incorporará a 18 leyendas del futbol en Pachuca: estos son los elegidos

Estos son los jugadores de Chivas convocados al Mundial 2026

Mauricio Sulaimán respalda el Supernova Génesis 2026 tras su segunda edición: “Si al Canelo lo critican”

Convocatoria México Mundial 2026: Javier Aguirre presenta la lista de futbolistas de la Liga MX

Canelo Álvarez revela que su retiro del boxeo podría postergarse más tiempo: “Yo quería a los 37, pero..”