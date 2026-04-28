Flan de yogur casero fácil: el postre cremoso que sorprende por su textura ligera

El flan de yogur se destaca como postre fresco y original dentro de las opciones tradicionales caseras. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flan de yogur se abre paso como una alternativa fresca dentro de los postres tradicionales. Su textura suave y su sabor equilibrado lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan algo distinto sin complicarse en la cocina.

Esta receta destaca por integrar ingredientes básicos en una preparación accesible. El yogur aporta una ligera acidez que contrasta con el dulzor, generando una experiencia más ligera en comparación con versiones más densas.

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Además, su versatilidad permite disfrutarlo en diferentes momentos. Ya sea como cierre de una comida o como antojo ocasional, este postre mantiene un perfil delicado que lo hace fácil de apreciar.

Ingredientes y preparación paso a paso

La receta de flan de yogur utiliza ingredientes básicos como yogur natural, leche condensada, huevos, azúcar y vainilla. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave de este postre está en la correcta integración de sus componentes. Cada ingrediente cumple una función específica para lograr una consistencia uniforme.

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El proceso es sencillo, pero requiere atención para evitar grumos y asegurar una mezcla homogénea desde el inicio.

Ingredientes

2 tazas de yogur natural

1 taza de leche condensada

3 huevos

1/2 taza de azúcar

1 cucharadita de vainilla

Preparación

Batir los huevos en un recipiente.

Añadir el yogur natural.

Incorporar la leche condensada.

Agregar el azúcar.

Añadir la vainilla.

Mezclar hasta obtener una preparación uniforme.

Verter en un molde.

Hornear a baño maría.

Claves para lograr una textura perfecta

El yogur aporta una acidez ligera que suaviza el dulzor del flan y lo diferencia de versiones más pesadas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El horneado a baño maría es fundamental para conseguir una consistencia suave. Este método permite una cocción uniforme sin que el flan se reseque.

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El control de la temperatura evita que la mezcla se corte. Mantener un calor moderado garantiza un resultado más estable y agradable.

El reposo posterior también influye en el resultado. Dejar enfriar antes de desmoldar ayuda a que el flan conserve su forma y firmeza.

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Presentación y momento ideal para servir

Mantener refrigerado el flan de yogur realza su frescura y facilita una presentación elegante y sencilla. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez frío, este postre puede servirse directamente o acompañarse con elementos sencillos que resalten su sabor. Su apariencia limpia permite presentaciones elegantes sin esfuerzo.

Puede conservarse en refrigeración hasta el momento de servir. Esto ayuda a mantener su textura y realza su frescura.

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El flan de yogur se posiciona así como una opción práctica, equilibrada y fácil de preparar, ideal para quienes buscan innovar sin perder la esencia de un clásico.