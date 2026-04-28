México

Nezahualcóyotl, poeta texcocano: “Como una pintura nos iremos borrando. Como una flor nos hemos de secar sobre la tierra”

La voz de un antiguo gobernante sigue resonando en quienes exploran preguntas sobre el paso del tiempo y la trascendencia

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Ilustración detallada en acuarela de una estatua de un guerrero prehispánico con tocado y atuendo ceremonial, un brazo extendido, sobre un fondo abstracto de color.
Las preguntas del poeta mexica acompañan la vida de quienes enfrentan dudas sobre el destino y el valor de lo efímero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nezahualcóyotl, poeta y gobernante de Texcoco en el siglo XV, transformó la visión de la poesía en el México antiguo.

Su obra destaca por la reflexión sobre la fugacidad de la vida y la búsqueda del sentido humano en un mundo transitorio.

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La tradición náhuatl lo reconoce como autor de cantos filosóficos que se transmiten hasta la actualidad, uno de los cuales incluso puede leerse en el billete de 100 pesos de México.

En la recopilación de Miguel León-Portilla sobre la obra de Nezahualcóyotl, se señala que la mayor parte de sus poemas exploran la muerte, el goce terrenal y la incertidumbre sobre los dioses.

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Entre sus versos más citados se encuentra: “¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra: sólo un poco aquí”.

Retrato de Nezahualcóyotl, un hombre con tocado de plumas y barba, sosteniendo una tablilla de piedra verde con glifos, sobre un fondo de patrones dorados y rojos.
Nezahualcóyotl, poeta y gobernante mexica, es reconocido por transformar la visión de la poesía y el pensamiento náhuatl en el siglo XV.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Nezahualcóyotl entiende la vida como tránsito y pregunta sin respuesta

El pensamiento de Nezahualcóyotl parte de la conciencia de lo efímero. En sus textos, la vida es comparada con una flor o un canto que pronto desaparece.

Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra”, dice el poeta en uno de sus cantos recopilados por León-Portilla.

La filosofía de Nezahualcóyotl no ofrece certezas. Plantea dudas sobre el destino y el sentido último: “¿A dónde iremos donde la muerte no existe? Mas ¿para qué he nacido?”. Estas preguntas atraviesan su obra y explican que en el mundo náhuatl no existe la promesa de una vida eterna, sino el reconocimiento de la impermanencia.

Nezahualcóyotl asume que el canto y la poesía son formas de trascender la muerte. En un poema, afirma: “Sólo por un instante prestamos alegría, sólo por un instante hay cantos aquí”. Así, invita a disfrutar el tiempo presente, sin perder de vista que todo es pasajero.

Retrato de perfil de un hombre con corona dorada, túnica crema y joyas, mirando a la derecha. Tiene cabello oscuro, bigote y barba. Fondo de vegetación y agua turquesa
La ciudad de Texcoco floreció bajo el gobierno de Nezahualcóyotl gracias al impulso en arquitectura, educación, leyes y ciencias.(Captura de pantalla: YouTube)

El legado cultural y la vigencia de sus palabras

Como gobernante, Nezahualcóyotl impulsó el desarrollo de Texcoco en arquitectura, leyes, música y ciencias. Según León-Portilla, fundó jardines botánicos y promovió la educación, convirtiendo su ciudad en un centro intelectual y artístico del México prehispánico.

La figura de Nezahualcóyotl adquiere importancia cultural porque representa la síntesis de sabiduría, arte y poder político.

Su rostro aparece en el billete de 100 pesos como símbolo de la herencia literaria indígena y el poeta es citado en ceremonias, libros de texto y discursos públicos para ilustrar la profundidad del pensamiento mexica.

Algunas de sus frases célebres, transmitidas en náhuatl y castellano, resumen su visión: “Yo lo pregunto: ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra?” “No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos” “¿Acaso así debemos vivir, en la tierra?” “Sólo venimos a dormir, sólo venimos a soñar”

Nezahualcóyotl permanece vigente por su manera de interrogar el mundo y de concebir la poesía como búsqueda.

Sus versos siguen recitándose en México y otros países, y su obra es objeto de estudio en universidades y espacios culturales. Su pensamiento continúa marcando la identidad literaria y filosófica del país.

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