Marcha de la CNTE 1 de mayo: qué vialidades de CDMX estarán cerradas

Vialidades del centro de la Ciudad de México serán escenario de la marcha de la CNTE este 1 de mayo. REUTERS/Henry Romero

La Ciudad de México se prepara para una jornada de movilizaciones que pondrá a prueba la circulación en el corazón de la capital.

El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) encabezará una marcha que reunirá a miles de docentes y trabajadores, quienes buscan visibilizar sus demandas laborales y sociales.

PUBLICIDAD

La movilización, que forma parte de un paro nacional, suma fuerzas de diversos estados y sectores del magisterio.

El contexto de esta protesta no solo responde a reclamos salariales, sino también a exigencias de seguridad social, estabilidad laboral y la eliminación de reformas consideradas lesivas para el gremio docente.

PUBLICIDAD

Las autoridades de la Ciudad de México han emitido recomendaciones para anticipar afectaciones en la movilidad, ya que la ruta de la marcha y la instalación de plantones impactarán el tránsito en arterias clave del centro capitalino.

Origen y demandas de la movilización de la CNTE

La convocatoria de la CNTE se inscribe dentro de una serie de acciones de protesta que buscan, según la organización, frenar lo que consideran “ataques sistemáticos contra la clase trabajadora: precarización, despojo de derechos y crisis de la seguridad social”.

PUBLICIDAD

Entre los puntos centrales de su pliego petitorio destacan el incremento salarial del 100%, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la demanda de condiciones de jubilación más favorables.

De acuerdo con el plan de acción informado por la CNTE, la megamarcha del 1 de mayo marca el arranque de una agenda de movilizaciones.

PUBLICIDAD

La organización también ha anunciado una nueva protesta el 15 de mayo y no descarta la convocatoria de una huelga nacional que podría coincidir con el Mundial de Futbol de 2026, en busca de máxima visibilidad internacional.

La movilización principal está programada para comenzar a las 09:00 horas. El punto de partida será el Ángel de la Independencia. REUTERS/Henry Romero

¿A qué hora empieza la marcha de la CNTE y desde dónde partirá?

La movilización principal está programada para comenzar a las 09:00 horas.

PUBLICIDAD

El punto de partida será el Ángel de la Independencia, uno de los referentes históricos de la Ciudad de México. Desde ahí, el contingente avanzará sobre Paseo de la Reforma con dirección al Zócalo capitalino y el Palacio Nacional.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que la marcha recorrerá las principales avenidas del centro. Se prevé la participación de diversos sindicatos y organizaciones sociales, lo que incrementa el tamaño del contingente y la potencial afectación vial.

PUBLICIDAD

Las autoridades recomiendan a quienes deban transitar por la zona que utilicen transporte público o vías alternas para evitar demoras.

Qué vialidades estarán cerradas por la marcha de la CNTE en la CDMX

Durante la marcha de la CNTE, las autoridades de la Ciudad de México anticipan afectaciones viales de consideración en el centro histórico y zonas aledañas. La ruta principal de la movilización será sobre Paseo de la Reforma, avanzando hacia el Zócalo capitalino.

PUBLICIDAD

A lo largo del trayecto, se prevén cierres temporales y cortes escalonados en:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

5 de Mayo

Ya en el Centro Histórico, la instalación de un plantón en el Zócalo puede restringir el acceso a calles como:

PUBLICIDAD

20 de Noviembre

Pino Suárez

Corregidora

Moneda

Estas restricciones se mantendrán mientras dure la protesta y el plantón, que, según la CNTE, podría extenderse por varios días.

La instalación de un plantón en el Zócalo puede restringir el acceso a calles aledañas. REUTERS/Henry Romero

Otras marchas y movilizaciones previstas para el 1 de mayo

Las autoridades de la Ciudad de México han informado que, además de la marcha de la CNTE, están previstas al menos 13 marchas y cuatro concentraciones en distintos puntos de la capital.

Todas estas movilizaciones convergerán en el Zócalo, por lo que el tránsito en el primer cuadro de la ciudad será particularmente complicado durante gran parte del día.

El 1 de mayo es un día de descanso obligatorio para trabajadores y estudiantes, pero quienes tengan que desplazarse por la ciudad deberán prever rutas alternas y tiempos de traslado más largos.

Alternativas viales recomendadas por las autoridades

Para quienes necesiten moverse por la capital durante la jornada de movilizaciones, las autoridades capitalinas sugieren varias rutas alternas para evitar las zonas más afectadas. Entre las opciones recomendadas se encuentran:

Circuito Interior, ideal para rodear la zona de Paseo de la Reforma

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Fray Servando Teresa de Mier

José María Izazaga

Además, se aconseja salir con suficiente antelación y considerar el uso del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que representa una opción eficaz para evitar los bloqueos en superficie.

Plantón y duración de las afectaciones

La CNTE tiene contemplada la instalación de un plantón en el Zócalo.

Esta acción, parte del paro nacional, podría extender la limitación de acceso a vialidades clave hasta por tres días. Las calles 20 de Noviembre, Pino Suárez, Corregidora y Moneda permanecerán parcialmente bloqueadas mientras dure la protesta.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Centro de Orientación Vial mantendrán información actualizada sobre el estado de las vías y eventuales desvíos.

Se recomienda seguir los canales oficiales para conocer en tiempo real las condiciones del tránsito.