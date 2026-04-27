Metrobús CDMX regalará ‘metrobucitos armables de cartón’ por el Día del Niño: dónde y a qué hora

El Metrobús regalará pequeños modelos de autobuses rojos, armables y de cartón

El Sistema de Transporte Metrobús de la Ciudad de México dio a conocer que con motivo de la celebración del Día del Niño regalará “metrobucitos armables de cartón”, pequeños modelos de autobuses rojos.

Por medio de un breve video colgado en sus redes sociales, el Metrobús informó que a partir de las 13:00 horas del próximo miércoles 29 de abril entregará este obsequio a los niños y niñas en la estación Ganaderos, de la Línea 5 de este transporte público.

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No se dio a conocer cuántas unidades de juguete se repartirán ni hasta qué hora finalizará la actividad, por lo que se sugiere puntualidad dado que se espera una alta participación.

La estación Ganaderos pertenece a la Línea 5 del Metrobús de la Ciudad de México. Se localiza sobre la avenida Canal de San Juan, en la alcaldía Iztapalapa.

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No se especificó cuántos modelos armables se rapartirán (Metrobús)

Esta estación forma parte del tramo que va de Río de los Remedios a Preparatoria 1. Ganaderos da servicio a colonias cercanas y conecta con otras rutas de transporte público en la zona oriente de la ciudad.

La estación cuenta con accesos peatonales y señalización para usuarios.

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La CDMX festejará el Día del Niño

México organiza más de 50 actividades gratuitas en todo el país para conmemorar el Día del Niño y la Niña este 30 de abril, con propuestas enfocadas en el fortalecimiento de los derechos culturales y la difusión de las lenguas originarias, según informa la Secretaría de Cultura.

La exposición “Este es mi México” presenta 50 obras infantiles que reflejan la visión de niñas y niños sobre la diversidad de los pueblos originarios. Esta muestra se inaugurará en el Museo Nacional de Culturas Populares el jueves 30 de abril y permanecerá abierta hasta el 30 de mayo de 2026.

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La actividad se realizará en la estación Ganaderos

En la Ciudad de México, la mayoría de las actividades se llevarán a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos a través del Festival de los Monstruos del Bosque. Un festejo feroz, el cual incluye narraciones, conciertos, talleres y exposiciones lúdicas abiertas al público.

La Orquesta Sinfónica Nacional realizará un ensayo abierto el jueves 30 de abril y dos funciones el domingo 3 de mayo, donde exploran junto a los niños el funcionamiento de una orquesta profesional, con repertorio de Sergei Prokofiev y Johann Strauss II.

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La programación nacional también contempla recorridos, talleres y presentaciones escénicas en Yucatán, Campeche, Morelos y Estado de México, junto con actividades en museos y espacios culturales, todas con acceso libre, según la Secretaría de Cultura.

La Secretaría de Cultura de México celebrará el Día del Niño y la Niña con un vibrante festival cultural que incluye danza, talleres de arte y lectura de cuentos para fomentar las tradiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México celebra el Día del Niño desde 1924

El Día del Niño en México surge como una iniciativa para reconocer los derechos de la infancia y promover su bienestar. Se celebra cada 30 de abril desde 1924, cuando el gobierno mexicano adopta la fecha tras sumarse a la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, impulsada por la Sociedad de las Naciones.

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La intención es crear conciencia sobre la importancia de proteger a los menores y garantizar sus derechos, como acceso a la educación, la salud y una vida libre de violencia. Con el tiempo, la fecha se convierte en una tradición para realizar actividades lúdicas y educativas en escuelas, parques y espacios públicos.