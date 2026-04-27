CNTE anuncia marcha para el 1 de mayo y posibles manifestaciones durante el Mundial

Sheinbaum "no entiende" el porqué de la manifestación FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que está preparando una megamarcha para este viernes 1° de mayo en la Ciudad de México.

Este anuncio se da en el contexto del Día Internacional del Trabajo, donde la Coordinadora denuncia ataques sistemáticos contra la clase trabajadores: precarización, despojo de derechos y crisis de la seguridad social, según se lee en el comunicado.

La marcha, anunciada como un paro nacional, está prevista para iniciar en el Ángel de la Independencia al rededor de las 9 de la mañana, con dirección al Zócalo de la Ciudad de México.

El magisterio prevé marchas el 1º de mayo y el 15 de mayo, fechas emblemáticas para el movimiento sindical y educativo. La CNTE tiene previsto entregar ese día su pliego petitorio nacional 2026, así como ofrecer una conferencia de prensa para fijar postura sobre sus demandas y otros problemas sociales. Además, el bloque de profesores acordó intensificar la búsqueda de alianzas con otros gremios para fortalecer la huelga nacional.

“Estas acciones son parte de la lucha histórica de la clase trabajadora en defensa de nuestros derechos laborales, la educación pública y la justicia social”, señaló la Coordinadora.

Entre las peticiones principales de la organización magistral, está la derogación de la Ley del ISSSTE del 2027, que es una de las más importantes peticiones que han realizado. Esta derogación eliminó la posibilidad de que los maestros se jubilen con el 100% de su salario.

La coordinadora sostuvo su postura de realizar movilizaciones durante el Mundial de 2026. (Facebook: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación)

El magisterio también exige el restablecimiento del esquema anterior a la individualización de cuentas con Afores y la abrogación de la reforma educativa implementada en los últimos dos sexenios. De igual modo, considera protestas en el Zócalo de la Ciudad de México, así como otras actividades en los estados.

Amenazas para el Mundial 2026

La coordinadora sostuvo su postura de realizar movilizaciones durante el Mundial de 2026. Los dirigentes evalúan convocar a una huelga nacional que coincida con el evento deportivo bajo la consigna: “Si no hay solución, no rodará el balón”.

El movimiento no descarta bloqueos en el Estadio Banorte, antes Azteca, sede de varios partidos, ni en hoteles donde se alojen las delegaciones internacionales.

Además de la protesta en el Zócalo de la Ciudad de México, la CNTE contempla movilizaciones en otros puntos estratégicos durante el Mundial para visibilizar su inconformidad.

La CNTE acusó que el gobierno federal solo respondió a sus exigencias con una oferta que consiste en mantener la edad de jubilación en 56 años para mujeres y 58 años para hombres.

Bajo el artículo décimo transitorio, propuso una reducción paulatina de la edad de jubilación—un año menos cada tres años—de modo que para 2028, las mujeres podrían retirarse a los 55 y los hombres a los 57. Sin embargo, el gobierno rechazó derogar la Ley del Issste de 2007 al argumentar falta de recursos.