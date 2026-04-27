México

Anahí y Manuel Velasco celebran 14 años juntos con fotos inéditas de su historia de amor: “Novios eternos”

El exgobernador de Chiapas dedica emotivo mensaje y fotos inéditas por su aniversario, agradeciendo a la artista por su apoyo y celebrando una familia estable junto a sus hijos, Manuel y Emiliano

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Manuel Velasco y Anahí celebran 14 años de relación con fotos nunca antes vistas en redes sociales (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Manuel Velasco y Anahí celebran 14 años de relación con fotos nunca antes vistas en redes sociales (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Manuel Velasco, político mexicano, y la cantante Anahí celebran hoy 14 años de relación y 11 años de matrimonio con publicaciones inéditas en sus redes sociales, donde comparten fotografías que muestran distintas etapas de su vida en pareja y como padres.

Entre las imágenes difundidas por Velasco destacan escenas románticas en la playa, eventos públicos y momentos familiares junto a sus hijos Manuel y Emiliano.

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El exgobernador de Chiapas expresa su agradecimiento y amor por Anahí, resaltando su papel como madre y compañera incondicional (IG)
El exgobernador de Chiapas expresa su agradecimiento y amor por Anahí, resaltando su papel como madre y compañera incondicional (IG)

En su mensaje, el exgobernador de Chiapas expresa: “Feliz aniversario amor de mi vida. 14 años de caminar juntos y 11 de nuestro matrimonio. Soy el más afortunado de tener una gran mujer a mi lado, una extraordinaria mamá y una compañera incondicional”.

Por su parte, Anahí agradece a Velasco por “ser novios eternos” y publica imágenes del día de su boda, así como de su embarazo, en las que aparece el político tocando su pancita.

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Anahí publica fotografías emotivas de su boda y embarazo, acompañadas de mensajes de cariño para Manuel Velasco (IG)
Anahí publica fotografías emotivas de su boda y embarazo, acompañadas de mensajes de cariño para Manuel Velasco (IG)

“¡Gracias por regalarme lo más bonito que tengo , mi familia! ¡Por ser novios eternos! ¡Por tu lealtad y tu corazón gigante! Te amo mi güero”, escribió la cantante y ex RBD.

Diversos artistas como Gloria Trevi, Pedro Damián, Omar Chaparro y Ana Brenda Contreras han enviado mensajes de felicitación a la pareja mediante redes sociales.

La pareja mexicana muestra en redes sociales la estabilidad familiar y el amor que comparten junto a sus hijos (IG)
La pareja mexicana muestra en redes sociales la estabilidad familiar y el amor que comparten junto a sus hijos (IG)

Al final de su publicación, Velasco subraya: “Gracias a Dios y a la vida por bendecirnos con el amor, con la familia que hemos formado y nuestros hijos Manuel y Emiliano, que son la alegría de nuestros corazones. Hoy celebramos nuestro amor de novios siempre juntos”.

La pareja acostumbra compartir imágenes y videos junto a sus hijos, mostrando ante sus seguidores la estabilidad familiar que han alcanzado.

La pareja comparte imágenes románticas en la playa, eventos públicos y momentos familiares con sus hijos Manuel y Emiliano (IG)
La pareja comparte imágenes románticas en la playa, eventos públicos y momentos familiares con sus hijos Manuel y Emiliano (IG)

El amor entre una estrella “rebelde” y un político “verde”

La historia de amor entre Anahí y Manuel Velasco inicia en 2012, cuando un amigo en común los presenta. En ese entonces, Anahí aún trabajaba en telenovelas en la empresa Televisa y Manuel Velasco, miembro del Partido Verde Ecologista de México, estaba por ser candidato a la gubernatura de Chiapas. Comienzan como amigos durante un año y después formalizan su noviazgo.

La pareja comparte imágenes románticas en la playa, eventos públicos y momentos familiares con sus hijos Manuel y Emiliano (IG)
La pareja comparte imágenes románticas en la playa, eventos públicos y momentos familiares con sus hijos Manuel y Emiliano (IG)

El 25 de abril de 2015, la pareja se casa en una ceremonia íntima en la catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La boda es oficiada por el obispo Felipe Arizmendi Esquivel y solo asisten familiares y amigos cercanos. Posteriormente, celebran una segunda boda civil en la Ciudad de México.

Manuel Velasco y Anahí mantienen una relación sólida y comparten frecuentemente momentos especiales con sus seguidores en redes sociales (IG)
Manuel Velasco y Anahí mantienen una relación sólida y comparten frecuentemente momentos especiales con sus seguidores en redes sociales (IG)

Desde entonces, Anahí y Manuel Velasco forman una familia con dos hijos: Manuel, nacido en enero de 2017, y Emiliano, en febrero de 2020. A lo largo de su relación, han hecho públicas muestras de apoyo mutuo, tanto en la carrera política de Velasco como en el regreso musical de Anahí y el reencuentro de RBD.

Varias celebridades como Gloria Trevi y Ana Brenda Contreras felicitan a Manuel Velasco y Anahí por su aniversario (IG)
Varias celebridades como Gloria Trevi y Ana Brenda Contreras felicitan a Manuel Velasco y Anahí por su aniversario (IG)

La pareja suma más de una década junta y sigue considerada una de las más sólidas del espectáculo y la política en México

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