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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 27 de abril

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

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06:09 hsHoy

Frente frío 47 y circulación anticiclónica: alerta por tormentas y calor en México

El frente frío número 47 avanza sobre el norte del país. Su interacción con una línea seca en el noreste y la corriente en chorro subtropical provoca lluvias intermitentes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que en Baja California, Chihuahua, Durango y Zacatecas se reportan lluvias de menor intensidad. Se esperan vientos sostenidos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora y presencia de tolvaneras en Sonora y Chihuahua. En estados como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, las rachas de viento podrían situarse entre 30 y 50 kilómetros por hora, con posibilidad de tolvaneras en zonas de Baja California, Baja California Sur y Coahuila.

El pronóstico señala que una circulación anticiclónica mantiene el ambiente extremadamente caluroso en la mayor parte del país. Esta situación reduce la posibilidad de lluvias en varias regiones y eleva las temperaturas de manera significativa.

A pesar del calor, la combinación de un canal de baja presión con humedad procedente del Pacífico y el Golfo de México favorece el desarrollo de lluvias y chubascos con actividad eléctrica. Estas precipitaciones, que pueden presentarse con rachas de viento y caída de granizo, se concentran principalmente en estados del noreste y centro del país.

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