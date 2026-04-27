EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 27 de abril

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Frente frío 47 y circulación anticiclónica: alerta por tormentas y calor en México

El frente frío número 47 avanza sobre el norte del país. Su interacción con una línea seca en el noreste y la corriente en chorro subtropical provoca lluvias intermitentes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que en Baja California, Chihuahua, Durango y Zacatecas se reportan lluvias de menor intensidad. Se esperan vientos sostenidos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora y presencia de tolvaneras en Sonora y Chihuahua. En estados como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, las rachas de viento podrían situarse entre 30 y 50 kilómetros por hora, con posibilidad de tolvaneras en zonas de Baja California, Baja California Sur y Coahuila.

El pronóstico señala que una circulación anticiclónica mantiene el ambiente extremadamente caluroso en la mayor parte del país. Esta situación reduce la posibilidad de lluvias en varias regiones y eleva las temperaturas de manera significativa.