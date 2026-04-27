Alerta roja en el Valle de México: calor extremo de 30 °C seguido de granizadas mortales y tormentas eléctricas

Estas alcaldías de CDMX registrarán altas temperaturas este viernes 16 de mayo. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

Autoridades prevén que temperaturas, CDMX, Edomex, 30 grados y lluvias dominen hoy lunes en la región centro del país, con el riesgo de calor extremo desde el mediodía y advertencias por posibles lluvias y granizo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertan sobre niveles atípicos de calor y recomiendan precauciones para evitar problemas de salud derivados de la ola de calor.

Las temperaturas en CDMX alcanzan su máximo a las 15:00 horas

La CDMX registra ambiente muy caluroso y cielo parcialmente nublado con fuerte incremento de nublados durante la tarde, según informa el SMN. Las temperaturas escalan rápidamente: a las 09:00 horas se espera un máximo de 20 grados, a las 12:00 horas el termómetro sube a 27 grados y a las 15:00 horas se pronostica que alcance 30 grados.

Las autoridades también esperan intervalos de chubascos, posible caída de granizo y actividad eléctrica durante la tarde y noche. Las rachas de viento serán variables de 10 a 25 kilómetros por hora, con ráfagas cercanas a 50 kilómetros por hora, advierte la SGIRPC_CDMX.

El ambiente fresco de la mañana cambia rápido hacia condiciones sofocantes. La Conagua insiste en evitar la exposición directa al sol, ya que la ola de calor puede provocar golpe de calor o deshidratación.

Un hombre con remera gris se limpia el sudor de la frente en una vereda urbana, visiblemente afectado por el intenso calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Edomex la temperatura supera los 30 grados desde las 14:00 horas

En el Estado de México el pronóstico es de cielo medio nublado y ambiente fresco a templado en la mañana. El calor se intensifica por la tarde, alcanzando 30 grados a partir de las 14:00 horas, de acuerdo con el SMN. A las 10:00 horas se estiman 19 grados y a las 13:00 horas, 26 grados.

El Estado de México enfrenta también alto potencial de lluvias y chubascos, con acumulación de hasta 25 milímetros en 24 horas, actividad eléctrica y posible granizo, según reporta el SMN. La presencia de descargas eléctricas incrementa el riesgo para quienes se encuentren en exteriores.

Los vientos en el área metropolitana mexiquense serán similares a los del Valle de México, con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas que pueden alcanzar 50 kilómetros por hora, sostiene la SGIRPC_CDMX.

l fenómeno climático eleva las temperaturas y desata alertas en la región centro, mientras especialistas advierten sobre riesgos para la salud y posibles descargas eléctricas inesperadas en varias zonas de la capital y el Estado de México María José López / Europa Press 19/6/2024

Ola de calor, lluvias y granizo afectan a otras regiones del país

El SMN prevé que los estados del occidente y sur también tengan lluvias, descargas eléctricas y vientos fuertes durante este lunes. Las rachas de viento oscilarán entre 30 y 50 km/h en varios puntos, principalmente en zonas de Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a protegerse de las temperaturas extremas, mantenerse hidratados y evitar actividades al aire libre durante las horas más calurosas. El pronóstico actualizado está disponible en los canales oficiales de Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional.