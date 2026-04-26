Ola de calor en CDMX: estas serán las temperaturas más altas de los próximos días. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Ciudad de México atraviesa una fase de calor extremo que, según el pronóstico oficial, persistirá desde hasta el jueves 30 de abril. Durante este periodo, la capital experimentará una combinación de temperaturas inusualmente elevadas, altos niveles de radiación ultravioleta y ráfagas de viento que incrementan el riesgo de tolvaneras y caída de objetos.

Qué esperar en la capital: temperaturas, viento y radiación del 26 al 30 de abril

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha emitido un aviso para los próximos días, detallando que las temperaturas máximas diarias en la Ciudad de México oscilarán entre los 29 y los 32 ℃.

Este fenómeno es atribuido a un sistema anticiclónico en la atmósfera que impide la formación de nubes y permite una mayor incidencia de radiación solar directa sobre la superficie urbana.

La franja horaria más crítica será entre las 13:00 y las 18:00. Es en este lapso cuando se espera el mayor impacto térmico y los valores más altos en el termómetro, acompañados de ráfagas de viento que pueden superar los 35 km/h y llegar hasta los 45 km/h en algunas zonas.

El pronóstico también anticipa cielo parcialmente nublado y tolvaneras ocasionales, especialmente en alcaldías con menos cobertura vegetal y mayor exposición al viento.

¿Cuándo se pronostica la temperatura más alta en CDMX?

El pronóstico indica que los días con temperaturas más altas serán el martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de abril.

En estas jornadas, la temperatura máxima podría superar los 32 ℃ en varias alcaldías. El intervalo comprendido entre las 14:00 horas y las 17:00 horas será especialmente crítico, ya que coincide con el punto máximo de radiación solar y la menor cobertura de nubes.

La población debe tomar precauciones adicionales en este tramo horario, ya que el riesgo de deshidratación, golpes de calor y complicaciones respiratorias aumenta sensiblemente.

Las autoridades recomiendan consultar el reporte diario para verificar si existen alertas activas y seguir las recomendaciones de prevención.

El pronóstico indica que los días con temperaturas más altas serán el martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de abril. (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Zonas más afectadas por las altas temperaturas en CDMX

Las alcaldías más afectadas por el calor serán Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztacalco, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se esperan los registros más elevados.

En el sur y poniente de la ciudad, la altitud atenuará parcialmente el fenómeno, con máximas cercanas a los 26 ℃, aunque la sensación térmica seguirá siendo elevada y el viento podría incrementar la percepción de sequedad ambiental.

Durante las mañanas, se esperan temperaturas mínimas entre 13 y 15 ℃, mientras que por la tarde la mayoría de las demarcaciones superarán los 30 ℃.

Las ráfagas de viento, que podrían alcanzar los 50 km/h en algunos puntos, representan un riesgo adicional de caída de ramas, anuncios y tolvaneras, sobre todo en áreas abiertas y vialidades principales.

Recomendaciones oficiales para la población capitalina

Para el periodo del 26 al 30 de abril, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil insiste en la importancia de:

Mantenerse hidratado a lo largo del día.

Usar bloqueador solar y prendas ligeras de colores claros.Evitar la exposición directa al sol entre las 13:00 y las 18:00 horas.

No realizar actividades físicas intensas al aire libre en las horas de mayor calor.

No dejar a niños ni mascotas dentro de vehículos estacionados, ya que la temperatura interna puede superar los 50 ℃ rápidamente.

La población vulnerable —niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas— debe recibir especial atención.

Ante síntomas como dolor de cabeza, confusión, piel seca y caliente, náuseas o fiebre, las autoridades recomiendan buscar atención médica inmediata.

Es importante mantenerse hidratado a lo largo del día y no exponerse al sol entre las 13:00 y las 18:00 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidado de animales domésticos durante la ola de calor

Los perros y gatos también están expuestos al riesgo de golpe de calor, ya que no pueden sudar y dependen del jadeo y de buscar lugares frescos para regular su temperatura.

Se recomienda no exponerlos al asfalto caliente, cambiar el agua de sus bebederos con frecuencia y proporcionarles sombra y acceso a zonas frescas dentro del hogar.

Las autoridades actualizarán cualquier cambio en las condiciones meteorológicas a través de sus canales oficiales.

El llamado es a mantenerse informado, seguir las recomendaciones preventivas y priorizar el autocuidado, sobre todo en las horas críticas y en las zonas más afectadas.