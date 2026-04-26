Domingo muy caluroso en CDMX: ¿A qué hora será el pico más alto de 30 °C?

El reporte meteorológico indica condiciones variables a lo largo del día. Imagen ilustrativa generada con IA

El clima en CDMX este domingo 26 de abril de 2026 estará marcado por una ola de calor intensa después del mediodía, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo durante la tarde, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Si tienes planes al aire libre, toma nota: el calor se intensificará en las horas clave del día.

¿A qué hora será el pico de calor en CDMX?

Durante la mañana, el ambiente ha sido templado, con una temperatura mínima de 15 °C al amanecer, mientras que por la noche el termómetro se mantendrá cercano a los 23 °C.

Pero según el pronóstico, la temperatura máxima de 30 °C se alcanzará alrededor de las 15:00 horas, siendo el momento más caluroso del día en la capital.

Estas alcaldías de CDMX registrarán altas temperaturas este miércoles 21 de mayo. Crédito: Cuartoscuro.

Así será el clima en CDMX hoy

El reporte meteorológico indica condiciones variables a lo largo del día:

Cielo despejado durante la mañana

Aumento de nubosidad por la tarde

Lluvias ligeras con chubascos ocasionales

Además, se prevé que el calor disminuya ligeramente hacia la noche.

Vientos fuertes durante la tarde

También se esperan vientos del sur de 10 a 25 km/h, con rachas cercanas a los 50 km/h, principalmente entre las 14:00 y 20:00 horas, lo que podría generar caída de objetos ligeros o tolvaneras.

Recomendaciones

Ante el ambiente caluroso en la Ciudad de México, autoridades recomiendan:

Evitar exposición prolongada al sol

Mantenerse hidratado

Usar protector solar

Permanecer atento a cambios en el clima

También se mantiene activa la Alerta Amarilla por temperaturas altas, especialmente entre las 13:00 y 18:00 horas.

Continúa la Fase I de contingencia ambiental

La Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono sigue activa en la Zona Metropolitana del Valle de México, según informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis en su reporte de las 10:04 horas.

El objetivo de esta medida es reducir la exposición de la población al aire contaminado y limitar riesgos para la salud.

Las autoridades han confirmado que la combinación de un sistema anticiclónico persistente, cielos despejados, vientos débiles y temperaturas máximas cercanas a los 30 ℃ propicia la acumulación de contaminantes.

La calidad del aire en la región se mantendrá entre Mala y Muy Mala durante el día, con especial riesgo en las horas de mayor radiación solar.

La contingencia implica restricciones para la circulación de vehículos particulares y de carga, así como la recomendación de suspender actividades al aire libre en el horario de 13:00 a 19:00 horas.