México, en la mira del cambio climático: calor superior al promedio global eleva 15% la mortalidad en el país, señala experto

Once alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas por las altas temperaturas este próximo jueves 8 de mayo.

Las olas de calor extremo en México ya no son episodios aislados. El país se calienta a un ritmo de 3.2 °C por siglo, superando el promedio global y situándose como uno de los territorios más vulnerables al cambio climático, según un análisis del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana.

El estudio realizado por Juan Manuel Núñez advierte que, mientras el planeta incrementa su temperatura cerca de 2 °C por siglo, en México el aumento es más acelerado. Este fenómeno se explica por la pérdida de bosques y selvas, la expansión urbana que genera islas de calor, la alta radiación en zonas áridas y la disminución de humedad en los suelos.

Las recientes olas de calor elevan las temperaturas entre 30 y 45 grados en más de veinte entidades.

Los sistemas de alta presión que “atrapan” el aire caliente impiden la formación de nubes y aumentan la radiación solar, intensificando la duración y el alcance de estos eventos.

El calor extremo ya no es una excepción y sus efectos son cada vez más severos en la salud, la infraestructura y la economía.

El doctor Juan Manuel Núñez sostiene que el calor no solo eleva la temperatura. Cambia la habitabilidad urbana, incrementa los riesgos para la salud y presiona servicios como el agua, la energía y la movilidad.

Propone recuperar áreas naturales, adaptar el diseño urbano y mejorar la gestión del agua para enfrentar la crisis. El cambio climático, señala, es ya una condición presente que exige rediseñar las ciudades.

El calor extremo incrementa la mortalidad en México

El análisis Cambio climático y salud en México, elaborado por José Alberto Lara Pulido en 2025 para el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad, revela que la mortalidad puede elevarse hasta 15% tras eventos extremos como ciclones, inundaciones o temperaturas extremas. Este aumento puede extenderse hasta dos meses después del desastre.

El incremento en la mortalidad varía según el tipo de fenómeno y las condiciones sociales. La mortalidad por accidentes puede crecer hasta 70% tras un ciclón.

Las enfermedades respiratorias pueden duplicarse y los padecimientos mentales aumentar 50%. Las enfermedades virales también pueden más que duplicarse.

El estudio señala que hacia 2060, México podría enfrentar incrementos de entre 1.4 y 2.5 °C en la temperatura media, lo que intensificaría la frecuencia y severidad de los eventos extremos.

El calor favorece la proliferación de patógenos en alimentos y agua, incrementa los alérgenos y agrava enfermedades respiratorias.

Poblaciones más expuestas y prevención insuficiente

Niñas, niños, personas adultas mayores y quienes viven con enfermedades previas son los grupos más expuestos a los efectos de los desastres climáticos. La desigualdad social agrava los riesgos: comunidades con menos acceso a servicios de salud, infraestructura o información sufren mayores consecuencias ante eventos extremos.

El análisis de la Universidad Iberoamericana advierte que México privilegia la atención a desastres sobre la prevención, aunque anticiparse resulta más efectivo y menos costoso según la evidencia disponible.

Piden fortalecer políticas ambientales

Las recomendaciones incluyen fortalecer políticas de prevención y adaptación, invertir en infraestructura resiliente, integrar la salud pública en la agenda climática y priorizar a las poblaciones más vulnerables.

El cambio climático dejó de ser una cuestión ambiental para convertirse en una crisis de salud pública en el país.

Cada evento extremo no solo destruye infraestructura o ecosistemas, sino que incrementa el riesgo de enfermar y morir en una población altamente vulnerable.