“El Jardinero” del CJNG: el narco por el que Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares

"El Jardinero" fue detenido en nayarit (Anayeli Tapia/Infobae)

Audias Flores Silva, uno de los hombres identificado como posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fue detenido en Nayarit, una zona controlada por el propio Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura del hombre, quien es requerido por las autoridades de Estados Unidos, fue realizada por elementos de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar) e informada el 27 de abril.

PUBLICIDAD

Es decir, la captura de Audias Flores sucede a poco más de dos meses de la operación en Jalisco que derivó en la muerte de El Mencho.

Avionetas, pistas clandestinas y laboratorios: “El Jardinero” y su papel en el CJNG

La persona recientemente capturada es señalada por las autoridades de EEUU como un comandante regional con operaciones en diferentes entidades del país, incluidas Nayarit, estado donde fue capturado.

PUBLICIDAD

El Jardinero, uno de los pilares del CJNG. (Departamento del Tesoro)

Es por lo anterior que EEUU ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por datos que llevaran a la captura de El Jardinero.

Las investigaciones señalan que el hombre operaba en diversas entidades, tales como: Zacatecas, Guerrero, Jalisco y Michoacán. Es decir, en la región occidental del país.

PUBLICIDAD

Reportes de inteligencia destacan que El Jardinero era el encargado del trasiego de drogas a través del uso de vehículos de pasajeros, camiones de carga, avionetas y pistas clandestinas.

También se le atribuye el control de laboratorios clandestinos de metanfetamina.

PUBLICIDAD

“Flores comanda a un número significativo de operativos del CJNG que han perpetrado actos de violencia contra civiles, agentes del orden y cárteles rivales en México”, se puede leer en las sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU en junio de 2025.

Previamente, en abril de 2021, El Jardinero fue sancionado por su presunta responsabilidad en delitos de narcotráfico y posesión de armas.

PUBLICIDAD

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...