Ataque armado contra Guardia Civil deja un presunto criminal muerto en San Luis Potosí

Agentes de seguridad del estado en un operativo (SSPC SLP)

Agentes de seguridad fueron atacados a balazos por un grupo de personas armadas en San Luis Potosí, lo anterior derivó en la muerte de uno de los agresores en el municipio de Charcas.

El ataque fue repelido por elementos de la Guardia Civil Estatal. A través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado confirmó los hechos y reveló el nombre de la persona muerta.

Se trata de Luis Rolando “N”, un hombre apodado Robotín y quien sería integrante de un grupo delictivo, según el reporte de las autoridades compartido el 26 de abril.

“En el sitio fueron aseguradas dos camionetas utilizadas por los presuntos, así como armas, que quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes. El occiso fue identificado como Luis Rolando “N”, alias Robotín, quien presuntamente estaría vinculado a un grupo criminal y que provenía del norte del país".

Reportes de la prensa indican que las detonaciones sucedieron cuando los tripulantes de las camionetas abrieron fuego contra los agentes de seguridad, estos últimos quienes realizaban trabajos de patrullaje en la zona.

(SSPC SLP)

Si bien los sujetos huyeron del sitio en diferentes direcciones, en el sitio murió un hombre.

Caen 16 presuntos integrantes del CJNG

Cabe recordar que el pasado 16 de abril fueron detenidas nueve personas en la entidad, específicamente en Villa de Reyes. En dicha ocasión los sujetos fueron identificados como supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Mediante un operativo exitoso en #VilladeReyes, la #SSPCE, a través de la #GCE, la #FGE y la #PDI, detuvieron a nueve personas presuntamente vinculadas a una célula delictiva generadora de violencia en la región, asegurando armas, droga y tres vehículos con reporte de robo”, es parte del informe oficial.

Las personas capturadas (Especial)

Los reportes indican que entre las personas capturadas estaban:

Luis Leonel “N”, un hombre de 35 años de edad apodado Flako , e identificado como presunto líder de la célula

Luis Antonio “N”, de 28 años, alias Chito

Tomás Alejandro “N”, de 28 años, alias Burro

José “N” de 34 años, alias Partida

Maricruz “N”, de 25 años, alias La Maricruz, esta última presuntamente ligada con homicidios.

Asesinato de dos agentes estatales

Mientras que el 23 de marzo pasado dos efectivos de seguridad del estado fueron asesinados en Villa de Juárez. En redes sociales fueron compartidas imágenes que muestran una camioneta de color blanco con diversos impactos de arma de fuego.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) mantiene un operativo en el municipio de Villa Juárez para localizar a los responsables de una agresión contra elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE)”, se ´pudo leer en el reporte oficial.