Desarticulan grupo criminal “Los Ingobernables” en Puebla

Las personas capturadas (FGE Puebla)

Las autoridades de Puebla informaron sobre el desmantelamiento de un grupo dedicado a actividades de narcomenudeo conocida como “Los Ingobernables”, una estructura que opera en la zona oriente de Puebla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó una serie de acciones que permitieron identificar y detener a integrantes de esta célula delictiva, dedicada a la venta y distribución de narcóticos.

Las investigaciones revelaron que la organización utilizaba inmuebles en la colonia El Porvenir como puntos de resguardo y distribución de droga. Además, los miembros realizaban intercambios directos en la vía pública, entregando envoltorios a cambio de dinero en efectivo, lo que estableció un patrón constante de actividad ilícita en el área.

Detenciones y aseguramientos recientes

El pasado 10 de abril de 2026, la FGE llevó a cabo un cateo que resultó en la detención de seis individuos, quienes fueron identificados como Alejandro N., Higo Alberto N., Alan N., Geovanni N., Álvaro N. y Angélica N.. Durante esa intervención se aseguraron sustancias con características de narcóticos, con lo anterior fue confirmada la existencia de una estructura organizada.

(Foto: SSC Puebla)

Posteriormente, y siguiendo las averiguaciones, el 25 de abril pasado, Fidel Daniel N. y Carlos N. fueron detenidos en flagrancia mientras realizaban un intercambio de envoltorios de droga por dinero en el mismo sector previamente intervenido. En ese momento, las autoridades les incautaron 41 bolsas tipo ziploc con una sustancia similar al cristal (metanfetamina), así como dinero en efectivo, elementos que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Este grupo delictivo mantenía una operación permanente y disponibilidad las 24 horas, utilizando domicilios como centros de operación y asegurando presencia constante en la zona para la venta de estupefacientes.

Estrategia para combatir el narcomenudeo en Puebla

La FGE enfatizó que la desarticulación de esta célula es parte de una estrategia enfocada en erradicar las redes de narcomenudeo. El objetivo es garantizar la seguridad de los habitantes de la entidad a través de la vigilancia y la intervención directa en puntos identificados como focos de venta de droga.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ocho integrantes de “Los Ingobernables” fueron detenidos en diferentes operativos, con el aseguramiento de narcóticos y dinero en efectivo.

Detención de “El Bukanas”

Apenas el pasado 18 de abril fue informado el arresto en Chignahuapan de Roberto de los Santos de Jesús, sujeto apodado El Bukanas y considerado objetivo prioritario.

Junto con dicho sujeto fue asegurado junto con Saúl N., alias El Fósil, quien cuenta con antecedentes penales por portación de arma de fuego; Efrén N., alias El Marañón, quien cuenta con antecedentes por el delito de violación a la ley general de población; Juan Antonio N., alias Charo, así como Favián N., y Juan Carlos N.