El bochornoso momento de Bárbara de Regil en el Supernova Génesis al confundir a Jimmy Lennon Jr con John Lennon

Bárbara de Regil dividió comentarios en Instagram, donde publicó una rutina para tonificar los glúteos que fue calificada como "demasiado vulgar" por varios usuarios. Crédito: @barbaraderegil

Bárbara de Regil protagonizó un momento viral al confundir a Jimmy Lennon Jr. con John Lennon durante la transmisión en vivo del Supernova Génesis 2026 en la Arena Ciudad de México. La actriz se volvió tendencia en redes sociales al llamar “John Lennon” al presentador oficial de la función, quien es una amplia figura reconocida en el mundo del boxeo internacional.

Esta situación generó una ola de reacciones, memes y comentarios por el error con el nombre del icónico músico de The Beatles. La confusión de Bárbara de Regil se produjo cuando presentó en vivo a Jimmy Lennon Jr., una de las voces más reconocidas en el mundo del box.

Al anunciar su entrada, De Regil lo llamó “John Lennon” —el exintegrante de la famosa banda británica— en lugar del presentador oficial del evento, lo que desató comentarios inmediatos tanto entre los asistentes como entre los usuarios de redes sociales.

Bárbara de Regil confundió a Jimmy Lennon Jr. con John Lennon (X/ @TuTiaSandra)

¿Quién es Jimmy Lennon Jr.?

Jimmy Lennon Jr. es uno de los presentadores de box internacionales más respetados, con más de 40 años de trayectoria. Su carrera inició en Showtime y ha sido parte de peleas históricas, incluyendo las protagonizadas por Julio César Chávez. Además, ha participado como maestro de ceremonias en distintas películas donde se interpreta a sí mismo.

Jimmy Lennon Jr. es un presentador de boxeo estadounidense, conocido por su trabajo como anunciador en el ring para cadenas como Showtime y Fox Sports. Nació el 5 de agosto de 1958 en Santa Mónica, California. Es famoso por su frase distintiva “It’s showtime!” y ha estado presente en algunos de los combates más importantes de la historia del boxeo, como las peleas entre Mike Tyson y Evander Holyfield, Julio César Chávez y Greg Haugen, y Floyd Mayweather Jr. contra Manny Pacquiao.

Lennon Jr. sigue los pasos de su padre, Jimmy Lennon Sr., quien también fue un reconocido anunciador de boxeo. A lo largo de más de 25 años de carrera, Lennon Jr. ha sido la voz principal en cientos de peleas y es considerado una figura emblemática en el mundo del boxeo internacional.

Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder Weigh-In - MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Nevada, United States - October 8, 2021 Boxing ring announcer Jimmy Lennon Jr. before the Tyson Fury v Deontay Wilder Weigh-In REUTERS/Steve Marcus

Reacciones en redes sociales tras la confusión de Bárbara de Regil

La equivocación de la actriz en plena transmisión se volvió tendencia en redes sociales. Usuarios compartieron el video original y replicaron el momento en distintas plataformas, haciendo énfasis en el error. Las redes se llenaron de mensajes de humor, memes y comentarios que ironizaban sobre la mezcla entre el universo de The Beatles y el del boxeo.

Entre los actores que reaccionaron al instante estuvieron La Cotorrisa y Berth Oh!, quienes lo tomaron con sentido del humor y contribuyeron al alcance viral de la situación. A su vez, Bárbara de Regil aprovechó el mismo espacio en vivo para expresar que “un error no la define” y, públicamente, ofreció disculpas a Jimmy Lennon Jr. por la confusión.

Bárbara de Regil mantiene una fuerte presencia en redes sociales y ha generado episodios virales por frases polémicas o bloopers inesperados, además de este incidente durante Supernova Génesis 2026. La actriz suele estar en el centro de la conversación digital, especialmente cuando protagoniza situaciones transmitidas en vivo.