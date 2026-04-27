México

Entre calor sofocante y lluvias: así será el clima en México este lunes

El pronóstico prevé temperaturas muy elevadas y precipitaciones con posible granizo en varias entidades

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Tres bomberos con uniformes negros y franjas amarillas reflectantes se paran en un paso a desnivel con el suelo cubierto de agua oscura. Uno sostiene una pieza de vehículo. Un gran cartel publicitario se ve al fondo
El país vivirá un lunes de contrastes: calor extremo, lluvias y vientos fuertes. (Bomberos CDMX) (Bomberos CDMX)

El clima en México para este lunes 27 de abril estará marcado por un contraste significativo entre altas temperaturas y lluvias en distintas regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, una circulación anticiclónica mantendrá condiciones de calor intenso en la mayor parte del territorio nacional, mientras que otros sistemas atmosféricos favorecerán la presencia de chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en el centro y noreste.

Persisten temperaturas extremas por onda de calor

El ambiente caluroso continuará dominando gran parte del país debido a la presencia de un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera.

Esta condición limitará la formación de lluvias en varias regiones, pero incrementará las temperaturas de forma considerable.

Hombre mexicano con rostro y cuello enrojecidos se sienta en la acera junto a una pared, con una botella de agua. Personas y un taxi amarillo en el fondo borroso.
La onda de calor mantiene temperaturas extremas en gran parte del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se prevé que estados como Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca registren temperaturas superiores a los 45 grados Celsius.

En tanto, en entidades del norte, centro y sureste, los valores oscilarán entre los 40 y 45 grados, generando condiciones de calor extremo durante la tarde.

Estados con temperaturas más elevadas:

  • Más de 45 °C: Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca
  • Entre 40 y 45 °C: Sonora, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Entre 35 y 40 °C: Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima y suroeste del Estado de México

Lluvias con actividad eléctrica en varias regionesAunque el calor será predominante, la interacción de un canal de baja presión con humedad proveniente del Pacífico y el Golfo de México generará lluvias con chubascos en distintas zonas del país.

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Las lluvias se harán presentes en el centro y noreste del país. (Cuartoscuro)

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, principalmente en estados del noreste y el centro.

Entidades con mayor probabilidad de lluvias:

  • Chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Guerrero
  • Lluvias aisladas: Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Puebla, Morelos, Michoacán, Oaxaca y Chiapas

Valle de México: calor, nubes y lluvias por la tarde

En el Valle de México se espera un día con cielo medio nublado a nublado. Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado, pero por la tarde se tornará cálido a caluroso.

En la Ciudad de México, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados como mínima y entre 30 y 32 grados como máxima.

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En el Valle de México se espera un día caluroso con lluvias por la tarde. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Además, se prevén chubascos con descargas eléctricas y posibles granizadas.

Condiciones esperadas en el Valle de México:

  • Temperatura máxima: 30 a 32 °C en la Ciudad de México
  • Ambiente fresco por la mañanaIncremento de nubosidad por la tarde
  • Lluvias con descargas eléctricasRachas de viento de hasta 40 km/h

Vientos fuertes y riesgo de tolvaneras

El frente frío número 47 recorrerá el norte del país e interactuará con otros sistemas, lo que provocará fuertes rachas de viento, principalmente en Sonora y Chihuahua.

Estas condiciones podrían generar tolvaneras y reducir la visibilidad en carreteras, además de representar un riesgo por la posible caída de objetos.

Se prevén fuertes rachas de viento en el norte del país. Fotografía de archivo. EFE/Daniel Ricardez
Se prevén fuertes rachas de viento en el norte del país. Fotografía de archivo. EFE/Daniel Ricardez

Zonas con vientos más intensos:

  • Rachas de 60 a 80 km/h: Sonora y Chihuahua
  • Rachas de 30 a 50 km/h: norte, centro y sureste del país
  • Posibles tolvaneras: Baja California, Baja California Sur y Coahuila

Contrastes: heladas en sierras y calor extremo en el resto

Mientras que gran parte del país experimentará calor intenso, en zonas altas del norte persistirán condiciones frías durante la madrugada.

Se esperan temperaturas de hasta -5 grados Celsius con heladas en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, así como valores de entre 0 y 5 grados en sierras del Estado de México y Puebla.

Mapa del clima en México para este martes 7 de mayo
En las zonas de sierra se esperan temperaturas muy bajas durante la madrugada. (CIRA)

Temperaturas mínimas destacadas:

  • De -5 a 0 °C: sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango
  • De 0 a 5 °C: zonas altas del Estado de México y Puebla

Recomendaciones ante el clima del lunesAnte este panorama climático, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones tanto por el calor como por las lluvias y el viento.

Medidas preventivas:

  • Mantenerse hidratado durante el día
  • Evitar exposición prolongada al solUsar protector solar y ropa ligera
  • Tomar precauciones ante lluvias intensas y granizo
  • Asegurar objetos que puedan ser derribados por el viento
  • Evitar cambios bruscos de temperatura

En conjunto, el pronóstico para este 27 de abril muestra un país con condiciones climáticas variables, donde el calor será protagonista, pero con presencia de lluvias y vientos que podrían generar afectaciones locales.

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