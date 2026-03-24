México

Asesinan a dos integrantes de la Guardia Civil en Villa Juárez, San Luis Potosí

El ataque contra los uniformados derivó en la implementación de un operativo

Guardar
(X/@thepuni26470896)
(X/@thepuni26470896)

Dos elementos de seguridad de San Luis Potosí fueron asesinados en el municipio de Villa de Juárez. De igual manera, la administración municipal alertó sobre la presencia de personas armadas en la zona conocida como La Bandera.

A través de un comunicado, las autoridades estatales confirmaron el asesinato de dos elementos de seguridad, además de que hay coordinación con otras instancias para lograr esclarecer los hechos.

Los reportes indican que los elementos de seguridad asesinados son Alejandro Niño González y Miguel Ángel Sanjuan Aguilar.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) mantiene un operativo en el municipio de Villa Juárez para localizar a los responsables de una agresión contra elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE)”, es parte de lo compartido el 23 de marzo.

(X/@thepuni26470896)
(X/@thepuni26470896)

Alerta por personas armadas: piden a pobladores no salir de sus casas

A través de sus redes sociales, el Gobierno Municipal de Villa Juárez publicó un informe en el que recomiendan a los pobladores a no salir de sus domicilios por el reporte de personas armadas en La Bandera.

Sin embargo, no fueron compartido mayores detalles sobre lo ocurrido, únicamente que elementos de seguridad acudieron al lugar para atender la situación.

Alrededor de las 12:00 del día la Guardia Civil confirmó que fue desplegado un operativo con el objetivo de ubicar a los atacantes. Hasta el cierre de esta nota no han sido reportadas personas capturadas que estuvieran relacionadas con la muerte de los agentes.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) mantiene un operativo en el municipio de Villa Juárez para localizar a los responsables de una agresión contra elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE)”.

(X/@thepuni26470896)
(X/@thepuni26470896)

Asesinato de “El Batman” y “El Trakas” tras intento de ataque contra agentes

En otras acciones, el 8 de octubre pasado, en el municipio de Ahualulco, fue registrado un “intento de agresión” contra los elementos de seguridad estatales. Como resultado fueron asesinados Abiud N, un sujeto de de 25 años de edad, apodado El Trakas, y Martín N, este último conocido como El Batman.

En dicha ocasión las autoridaedes destlalroin que los hombres referidos estaban relacionados con un grupo delictivo (aunque no fue especificado el nombre) y con eventos violentos registrados en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, así como en el municipio donde ocurrió el enfrentamiento.

Detallaron que El Trakas ya había sido detenido en 2023 debido a que llevaba armas de fuego largas y cortas en Santa María del Río. Asimismo, El Batman, escapó de una acción que pretendía arrestarlo en San Felipe, según compartió la Guardia Civil. La muerte de ambos fue anunciada como la desarticulación de una célula delictiva.

Temas Relacionados

San Luis PotosíVilla JuárezGuardia CivilNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Huelga en Colegio de Bachilleres: los planteles 3 y 9 aclaran si hay regreso a clases programado

El sindicato de la institución comenzó el movimiento el 19 de marzo

Huelga en Colegio de Bachilleres:

Pronósticos: todos los números ganadores del Chispazo de este 23 de marzo

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: todos los números ganadores

Lotería Nacional: dónde ver los números ganadores del Tris del 23 de marzo

El sorteo de Tris se realiza cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: dónde ver los

Quién es el campeón mundial que retó a Canelo Álvarez para enfrentarse en septiembre: “Estoy listo”

La reciente coronación del guatemalteco reconfigura el mapa latinoamericano y abre el debate sobre el próximo gran duelo internacional

Quién es el campeón mundial

Samo responde a Mario Domm por exhibir su ausencia en show de Camila y exige disculpa: “Me dolió mucho”

Tras la ausencia de Samo en el concierto de Irapuato, declaraciones públicas y acusaciones cruzadas incrementan la incertidumbre sobre la relación de los integrantes del exitoso trío musical

Samo responde a Mario Domm
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a hombre que llevaba

Procesan a hombre que llevaba más de 350 kilos de marihuana en una camioneta en Nuevo León

Cuáles son los grupos criminales que operan en San Luis Potosí, donde desapareció un grupo de electricistas

Hija del Mayo Zambada tramitó amparo contra orden de aprehensión tras operativo en Culiacán

Oculta en aceite de coco: así fue enviada, desde México, media tonelada de cocaína a España

Localizan con vida a los 7 electricistas reportados como desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí

ENTRETENIMIENTO

Samo responde a Mario Domm

Samo responde a Mario Domm por exhibir su ausencia en show de Camila y exige disculpa: “Me dolió mucho”

Quién es la nueva novia de William Levy que presumió en redes sociales

Ulises de la Torre reaparece en su taquería después de tres años sin telenovelas

Mónica Noguera y Paco Zea fueron vistos “muy cariñosos”, crecen rumores de romance tras convivencia diaria

Gustavo Adolfo Infante rechazó 2 millones a Ring Royale, pero amenaza a Javier Ceriani: lo golpeará “gratis”

DEPORTES

Quién es el campeón mundial

Quién es el campeón mundial que retó a Canelo Álvarez para enfrentarse en septiembre: “Estoy listo”

Club Puebla a la venta: esta es la millonaria cifra que pedirían por la histórica franquicia de Liga MX

Gobierno CDMX realizó recorrido al Estadio Azteca a días de su reapertura: así reforzarán la seguridad y movilidad

Uruguay convoca a sus figuras de la Liga MX para medirse a Inglaterra y Argelia rumbo al Mundial 2026

“Veo como una bendición jugar con puros mexicanos”, Gabriel Milito habla sobre lo que representa dirigir a Chivas