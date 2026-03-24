Asesinan a dos integrantes de la Guardia Civil en Villa Juárez, San Luis Potosí

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Dos elementos de seguridad de San Luis Potosí fueron asesinados en el municipio de Villa de Juárez. De igual manera, la administración municipal alertó sobre la presencia de personas armadas en la zona conocida como La Bandera.

A través de un comunicado, las autoridades estatales confirmaron el asesinato de dos elementos de seguridad, además de que hay coordinación con otras instancias para lograr esclarecer los hechos.

Los reportes indican que los elementos de seguridad asesinados son Alejandro Niño González y Miguel Ángel Sanjuan Aguilar.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) mantiene un operativo en el municipio de Villa Juárez para localizar a los responsables de una agresión contra elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE)”, es parte de lo compartido el 23 de marzo.

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Alerta por personas armadas: piden a pobladores no salir de sus casas

A través de sus redes sociales, el Gobierno Municipal de Villa Juárez publicó un informe en el que recomiendan a los pobladores a no salir de sus domicilios por el reporte de personas armadas en La Bandera.

Sin embargo, no fueron compartido mayores detalles sobre lo ocurrido, únicamente que elementos de seguridad acudieron al lugar para atender la situación.

Alrededor de las 12:00 del día la Guardia Civil confirmó que fue desplegado un operativo con el objetivo de ubicar a los atacantes. Hasta el cierre de esta nota no han sido reportadas personas capturadas que estuvieran relacionadas con la muerte de los agentes.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) mantiene un operativo en el municipio de Villa Juárez para localizar a los responsables de una agresión contra elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE)”.

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Asesinato de “El Batman” y “El Trakas” tras intento de ataque contra agentes

En otras acciones, el 8 de octubre pasado, en el municipio de Ahualulco, fue registrado un “intento de agresión” contra los elementos de seguridad estatales. Como resultado fueron asesinados Abiud N, un sujeto de de 25 años de edad, apodado El Trakas, y Martín N, este último conocido como El Batman.

En dicha ocasión las autoridaedes destlalroin que los hombres referidos estaban relacionados con un grupo delictivo (aunque no fue especificado el nombre) y con eventos violentos registrados en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, así como en el municipio donde ocurrió el enfrentamiento.

Detallaron que El Trakas ya había sido detenido en 2023 debido a que llevaba armas de fuego largas y cortas en Santa María del Río. Asimismo, El Batman, escapó de una acción que pretendía arrestarlo en San Felipe, según compartió la Guardia Civil. La muerte de ambos fue anunciada como la desarticulación de una célula delictiva.