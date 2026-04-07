Procesan a “El Nicho”, líder de Los Alemanes que asesinó a un policía judicial y lesionó a otro en San Luis Potosí

Foto: FGR

Bruno “N”, alias “El Nicho”, fue vinculado a proceso por su presunta participación en un ataque armado que provocó la muerte de un elemento de la Policía Federal Ministerial y que dejó otro lesionado en San Luis Potosí.

De acuerdo con las indagatorias, Bruno “N” fue identificado como líder de una célula del grupo delictivo de Los Alemanes, una escisión emanada de Los Zetas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el sujeto es acusado de los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa en contra de dos funcionarios públicos.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2023, cuando la Fiscalía General de la República en la entidad inició una carpeta de investigación en atención a una denuncia anónima, la cual informaba que gente armada vendía drogas en la colonia Progreso de la capital del estado.

Durante los trabajos de investigación, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) fueron atacados con armas de fuego, lo que provocó que uno falleciera y otro resultara lesionado.

Luego de su detención, y durante la realización de la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso de “El Nicho”, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y tres meses de plazo para el cierre de investigación complementaria.

Los Alemanes, el grupo que mantiene el control de Matehuala

Los Alemanes fueron fundados por un exlíder de Los Zetas en San Luis Potosí (Captura de pantalla / @@vigilantehuaste)

La aparición de Los Alemanes se remonta a la expansión del Cártel del Golfo hacia el estado de San Luis Potosí en el año 2007, aprovechando la cercanía geográfica con Tamaulipas, así como las fronteras con Nuevo León, Veracruz e Hidalgo.

En ese periodo, se le dio la tarea a Los Zetas de expandirse por la entidad, pero tras el quiebre entre ambos grupos en 2010, Los Zetas consolidaron su hegemonía en el territorio.

En los años siguientes surgieron nuevos focos de violencia: entre 2011 y 2012 tuvo lugar la ruptura interna entre Iván Velázquez Caballero —alias “El Talibán”— y Los Zetas, lo que derivó en una guerra de tres frentes.

Más adelante, la alianza de los llamados Talibanes con el Cártel del Golfo reconfiguró el mapa criminal, mientras que en 2015 la desaparición de la marca Zetas dio paso al Cártel del Noreste.

El arribo de nuevas organizaciones, como el Cártel de Sinaloa desde Zacatecas y, en 2021, la entrada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), han fragmentado el escenario delincuencial, elevando el nivel de disputa en la región.

La aparición de Los Alemanes y la consolidación delictiva en Matehuala

Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como “Z-40”, cumple hoy 53 años.(Anayeli Tapia/Infobae)

A raíz de la fragmentación interna en el Cártel del Noreste, en 2022 emergió el grupo de Los Alemanes, el cual ha incrementado su influencia principalmente en la zona de Matehuala.

Víctor Manuel Sánchez Valdés dijo en entrevista con Infobae México que esta organización recurre al trasiego de drogas, a la extorsión y al robo de autopartes, entre otras actividades delictivas relacionadas con el reclutamiento forzado.

El carácter estratégico de Matehuala, ubicado en el límite con Nuevo León y como paso hacia Coahuila, ha propiciado su relevancia para el control del narcotráfico, donde se le atribuyen a Los Alemanes diversos episodios de violencia en la carretera federal 57.