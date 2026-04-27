Aprueban Consejo Extraordinario en Morena para elegir al sucesor de Luisa María Alcalde

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena convoca al VIII Congreso Nacional Extraordinario el próximo 3 de mayo en Ciudad de México. EFE/Miguel Sierra

Luisa María Alcalde, expresidenta nacional de Morena, informó este 26 de abril que el Comité Ejecutivo Nacional del partido aprobó por unanimidad la Convocatoria al VIII Congreso Nacional Extraordinario.

Este encuentro partidista se realizará el domingo 3 de mayo, a las 11:00 horas, en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Alcalde destacó la unidad en la decisión del órgano directivo. El aviso se dirige a congresistas y militantes de Morena.

El Consejo Extraordinario de Morena busca que se formalice al reemplazo de Luisa María Alcalde

En el Congreso se realizará la toma de protesta de la nueva presidenta de Morena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orden del día para el VIII Congreso Nacional Extraordinario contempla: acreditación de congresistas, declaración de quórum e instalación formal, propuesta y aprobación de consejeros nacionales, discusión y eventual aprobación de reformas estatutarias, mensaje de la dirigencia saliente.

Como punto nodal, la sustitución y toma de protesta de los nuevos titulares de la Presidencia y la Secretaría de Finanzas. La vigencia de los nuevos nombramientos irá del 3 de mayo de 2026 al 10 de octubre de 2027

La Comisión Nacional de Elecciones se encargará de organizar y validar los procesos internos durante la sesión. A cada congresista nacional se entregará una guía informativa para asegurar el desahogo adecuado de los trabajos agendados.

Hasta la redacción de esta nota, Carolina Rangel se desempeña como presidenta interina de Morena, falta que se haga la votación y tome protesta como tal.

Luisa María Alcalde renuncia a la presidencia de Morena, se volverá consejera política de Sheinbaum

Deja la dirigencia de Morena y acepta la invitación de Sheinbaum para ir a la Consejería Jurídica de Presidencia. (Morena)

Luisa María Alcalde dejó la presidencia nacional de Morena para integrarse como consejera jurídica en el equipo de Claudia Sheinbaum. La exdirigente aceptó la invitación de la presidenta y asume el cargo en un momento de ajustes internos en el partido que anticipan una reorganización amplia en el gabinete federal.

Este movimiento se produce cuando aún se definen los procesos para la renovación de la dirigencia y en un contexto donde otros liderazgos de Morena también han cambiado de posición en las últimas semanas.

Con la salida de Alcalde Luján, la conducción del partido recaerá provisionalmente en Carolina Rangel Gracida, secretaria general de Morena. El partido incrementó su padrón de militantes de menos de tres millones a más de doce millones durante la gestión de la exdirigente, quien también consolidó la estructura territorial y creó espacios de formación política.

La presidenta Sheinbaum señaló que la invitación a Alcalde responde al perfil profesional de la exfuncionaria y destacó la importancia de que quienes busquen cargos electivos se separen previamente de sus responsabilidades. La salida de Alcalde ocurre días después de la renuncia de Esthela Damián como consejera jurídica, quien dejará el cargo el 30 de abril para contender por un puesto político en Guerrero.

En su nuevo encargo, Luisa María Alcalde será la asesora legal principal del gobierno federal y encabezará la revisión de leyes, decretos y reformas antes de su publicación o envío al Congreso. También representará al gobierno en litigios ante tribunales, asesorará a la presidenta en temas legales y coordinará los criterios jurídicos de distintas dependencias federales.