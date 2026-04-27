México

Aprueban Consejo Extraordinario en Morena para elegir al sucesor de Luisa María Alcalde

La dirigencia de la organización política comunicó que el encuentro se realizará el próximo 3 de mayo

Guardar
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena convoca al VIII Congreso Nacional Extraordinario el próximo 3 de mayo en Ciudad de México. EFE/Miguel Sierra
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena convoca al VIII Congreso Nacional Extraordinario el próximo 3 de mayo en Ciudad de México. EFE/Miguel Sierra

Luisa María Alcalde, expresidenta nacional de Morena, informó este 26 de abril que el Comité Ejecutivo Nacional del partido aprobó por unanimidad la Convocatoria al VIII Congreso Nacional Extraordinario.

Este encuentro partidista se realizará el domingo 3 de mayo, a las 11:00 horas, en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Alcalde destacó la unidad en la decisión del órgano directivo. El aviso se dirige a congresistas y militantes de Morena.

El Consejo Extraordinario de Morena busca que se formalice al reemplazo de Luisa María Alcalde

Ilustración en acuarela de dos mujeres en plano medio; una con cabello rizado oscuro y blusa negra, la otra con cabello liso oscuro y suéter verde con blazer.
En el Congreso se realizará la toma de protesta de la nueva presidenta de Morena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orden del día para el VIII Congreso Nacional Extraordinario contempla: acreditación de congresistas, declaración de quórum e instalación formal, propuesta y aprobación de consejeros nacionales, discusión y eventual aprobación de reformas estatutarias, mensaje de la dirigencia saliente.

Como punto nodal, la sustitución y toma de protesta de los nuevos titulares de la Presidencia y la Secretaría de Finanzas. La vigencia de los nuevos nombramientos irá del 3 de mayo de 2026 al 10 de octubre de 2027

La Comisión Nacional de Elecciones se encargará de organizar y validar los procesos internos durante la sesión. A cada congresista nacional se entregará una guía informativa para asegurar el desahogo adecuado de los trabajos agendados.

Hasta la redacción de esta nota, Carolina Rangel se desempeña como presidenta interina de Morena, falta que se haga la votación y tome protesta como tal.

Luisa María Alcalde renuncia a la presidencia de Morena, se volverá consejera política de Sheinbaum

Deja la dirigencia de Morena y acepta la invitación de Sheinbaum para ir a la Consejería Jurídica de Presidencia. (Morena)

Luisa María Alcalde dejó la presidencia nacional de Morena para integrarse como consejera jurídica en el equipo de Claudia Sheinbaum. La exdirigente aceptó la invitación de la presidenta y asume el cargo en un momento de ajustes internos en el partido que anticipan una reorganización amplia en el gabinete federal.

Este movimiento se produce cuando aún se definen los procesos para la renovación de la dirigencia y en un contexto donde otros liderazgos de Morena también han cambiado de posición en las últimas semanas.

Con la salida de Alcalde Luján, la conducción del partido recaerá provisionalmente en Carolina Rangel Gracida, secretaria general de Morena. El partido incrementó su padrón de militantes de menos de tres millones a más de doce millones durante la gestión de la exdirigente, quien también consolidó la estructura territorial y creó espacios de formación política.

La presidenta Sheinbaum señaló que la invitación a Alcalde responde al perfil profesional de la exfuncionaria y destacó la importancia de que quienes busquen cargos electivos se separen previamente de sus responsabilidades. La salida de Alcalde ocurre días después de la renuncia de Esthela Damián como consejera jurídica, quien dejará el cargo el 30 de abril para contender por un puesto político en Guerrero.

En su nuevo encargo, Luisa María Alcalde será la asesora legal principal del gobierno federal y encabezará la revisión de leyes, decretos y reformas antes de su publicación o envío al Congreso. También representará al gobierno en litigios ante tribunales, asesorará a la presidenta en temas legales y coordinará los criterios jurídicos de distintas dependencias federales.

Temas Relacionados

MorenaLuisa María AlcaldePolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Supernova Génesis EN VIVO: Aaron Mercury noqueó a Mario Bautista en el primer round

El evento de influencers y creadores de contenido dio inicio y empezaron las primeras peleas en la Arena Ciudad de México

Supernova Génesis EN VIVO: Aaron Mercury noqueó a Mario Bautista en el primer round

Cruz Azul golea 4-1 a Necaxa en el Estadio Azteca: así fueron los goles de La Máquina

El Coloso de Santa Úrsula recibió nuevamente a los cementeros como locales, en un partido que definió a los tres mejores del Clausura 2026

Cruz Azul golea 4-1 a Necaxa en el Estadio Azteca: así fueron los goles de La Máquina

El bochornoso momento de Bárbara de Regil en el Supernova Génesis al confundir a Jimmy Lennon Jr con John Lennon

La actriz protagonizó un episodio viral al cometer una equivocación en plena transmisión que desencadenó reacciones, bromas y una oleada de memes en redes sociales

El bochornoso momento de Bárbara de Regil en el Supernova Génesis al confundir a Jimmy Lennon Jr con John Lennon

Resultados del Tris y Tris Clásico: ganadores y números premiados de hoy domingo 26 de abril

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Tris y Tris Clásico: ganadores y números premiados de hoy domingo 26 de abril

Entre calor sofocante y lluvias: así será el clima en México este lunes

El pronóstico prevé temperaturas muy elevadas y precipitaciones con posible granizo en varias entidades

Entre calor sofocante y lluvias: así será el clima en México este lunes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desarticulan grupo criminal “Los Ingobernables” en Puebla

Desarticulan grupo criminal “Los Ingobernables” en Puebla

Ataque armado contra Guardia Civil deja un presunto criminal muerto en San Luis Potosí

Detienen a 14 personas y aseguran metanfetamina tras cuatro cateos en Querétaro

Detienen a cinco personas con armas largas y metanfetamina en Oaxaca

¿Maru Campos no fue la única? Gobernadores fronterizos habrían hecho acuerdos con Texas para operar agentes en México

ENTRETENIMIENTO

Supernova Génesis EN VIVO: Aaron Mercury noqueó a Mario Bautista en el primer round

Supernova Génesis EN VIVO: Aaron Mercury noqueó a Mario Bautista en el primer round

El bochornoso momento de Bárbara de Regil en el Supernova Génesis al confundir a Jimmy Lennon Jr con John Lennon

Emma Coronel recuerda a ‘El Chapo’ Guzmán con foto y polémica canción: “Salí del peor barrio”

Usuarios tunden en redes a Memo Villegas por su interpretación de Hugo Sánchez en México 86

Ante demanda por daño moral, Imelda Tuñón pide perdón a José Manuel Figueroa: “Fue mi error”

DEPORTES

Cruz Azul golea 4-1 a Necaxa en el Estadio Azteca: así fueron los goles de La Máquina

Cruz Azul golea 4-1 a Necaxa en el Estadio Azteca: así fueron los goles de La Máquina

Supernova Génesis EN VIVO: Aaron Mercury noqueó a Mario Bautista en el primer round

Definida la Liguilla: así quedaron los encuentros de cuartos de final para el cierre del Clausura 2026

Daniela Gaxiola suma otro podio y se lleva la plata en la Copa del Mundo en Malasia

¿Quién es Rafael Zarco? El “Ciclista de Fe” que recorrerá todo México para apoyar la lucha contra el cáncer infantil