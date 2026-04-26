¿Quién es Rafael Zarco? El “Ciclista de Fe” que recorrerá todo México para apoyar la lucha contra el cáncer infantil

“El ciclista de fe” barre kilómetros llevando recuerdos y ofrendas en honor a quienes luchan contra el cáncer en su emblemático viaje por la salud infantil. (Facebook/ Rafael Zarco)

La historia de Rafael Zarco es la de un hombre que ha convertido el pedalear en un acto de fe y solidaridad. A sus 63 años, este ciclista originario de Michoacán ha dedicado los últimos diez años a recorrer largas distancias por una causa: visibilizar y apoyar la lucha contra el cáncer infantil en México.

Cada ruta que emprende lleva consigo los nombres y recuerdos de familiares, amigos y niños que han enfrentado la enfermedad, transformando el esfuerzo físico en un mensaje de esperanza.

Rafael Zarco ha llevado su causa internacional, realizando rutas de ciclismo en Centroamérica y el Caribe para visibilizar el cáncer infantil. (Facebook/ Rafael Zarco)

El pasado 21 de abril de 2026, Zarco inició una nueva travesía, partiendo desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, con destino a Veracruz. Su recorrido, que atraviesa carreteras emblemáticas y varios estados, busca no sólo sumar kilómetros, sino también sumar voces de conciencia.

Una travesía solidaria por el país

El viaje de Rafael Zarco se plantea como más que un reto físico; es un acto colectivo que involucra a toda la comunidad:

Partió de Lázaro Cárdenas y su destino final es el puerto de Veracruz .

Su ruta incluye puntos como Nueva Italia , Uruapan , Morelia , Tula , Calpulalpan , San Martín Texmelucan , Cholula , Amozoc y Orizaba .

Autoridades y grupos de emergencia han pedido a automovilistas extremar precauciones y brindarle apoyo durante su trayecto .

Ciudadanos no han parado de compartir fotos y reportes de seguimiento para contribuir a su seguridad.

El recorrido está planeado para concluir el 2 de mayo, tras casi dos semanas de esfuerzo constante.

Autoridades y ciudadanos colaboran para brindar seguridad y respaldo a Rafael Zarco durante su travesía por carreteras emblemáticas. (Facebook/ Rafael Zarco)

De esta manera, cada etapa es una oportunidad para conectar con personas y comunidades, y fortalecer el mensaje de apoyo a la niñez con cáncer.

Un mensaje de fe y memoria

La motivación de Zarco nace de experiencias personales y del deseo de acompañar a quienes luchan contra el cáncer.

Dedicó sus primeras rutas a familiares con diagnóstico de cáncer avanzado .

Con el tiempo, su causa se extendió a amigos y niños de orfanatos.

Lleva consigo imágenes y recuerdos de quienes han perdido la batalla y de quienes aún luchan.

Considera su travesía un acto de fe y solidaridad profunda, más allá de la medicina .

En cada viaje entrega ofrendas y recuerdos en honor a quienes lo inspiran.

El 'Ciclista de Fe' entrega ofrendas y mensajes de esperanza en cada etapa, transmitiendo fortaleza a niños con cáncer y sus familias. (Facebook/ Rafael Zarco)

Este acto simbólico busca transmitir fortaleza y compañía a quienes más lo necesitan.

De Michoacán a Centroamérica: una cruzada internacional

La pasión de Rafael Zarco lo ha llevado más allá de las fronteras mexicanas.

Ha realizado recorridos por países de Centroamérica y el Caribe , incluyendo viajes a Panamá .

En México , ha pedaleado rutas como Colima–Acapulco , Lázaro Cárdenas–León y varias ocasiones de Cuautla y la CDMX .

Entrena durante meses para soportar largas distancias y el peso de su bicicleta y equipo.

El viaje de Zarco está planeado para culminar el 2 de mayo, tras casi dos semanas de esfuerzo y solidaridad comunitaria. (Facebook/ Rafael Zarco)

Así es como el “Ciclista de Fe” demuestra que la solidaridad y la esperanza pueden recorrer miles de kilómetros y cruzar cualquier frontera.