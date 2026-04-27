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Resultados del Melate, Revancha y Revanchita 4205 de hoy domingo 26 de abril

Consulte los números ganadores del último sorteo de Melate, dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los afortunados ganadores

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Conoce los números ganadores de Melate: (Jovani Pérez/Infobae México)
Conoce los números ganadores de Melate: (Jovani Pérez/Infobae México)

Estos son los números ganadores del sorteo 4205 del Melate, Revancha y Revanchita de este domingo 26 de abril de 2026, llevado a cabo por la Lotería Nacional, una de las principales loterías de México que entrega millones de pesos en premios y que esta noche cuenta con una bolsa acumulada de 118.5 millones de pesos.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

  • Sorteo: 4205.
  • Resultado: 8, 14, 19, 26, 27, 32.
  • Número adicional: 53.

Melate Revancha:

  • Sorteo: 4205.
  • Resultado: 6, 20, 39, 41, 42, 48.

Melate Revanchita:

  • Sorteo: 4205.
  • Resultado: 12, 31, 42, 44, 46, 50.

La Lotería Nacional celebra un sorteo del Melate, Revancha y Revanchita tres veces por semana, todos los miércoles, viernes y domingo a las 21:00 horas.

¿Cómo ganar Melate?

Los ganadores del sorteo de Melate (Cuartoscuro)
Los ganadores del sorteo de Melate (Cuartoscuro)

Con 15 pesos puedes conseguir un volante de Melate con el que podrás jugar de tres formas diferentes. El volante de Melate tiene cinco casilleros de 56 números cada uno, para jugar hasta cinco combinaciones distintas.

Escoge seis números por cada casillero que deseas jugar, esos serán los números que tendrás que buscar en los resultados publicados por Pronósticos.

También tienes la opción de decirle los números a tu agente de Pronósticos para que los meta por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Ahora bien, si no sabes qué número seleccionar, puedes dejarlo todo a la suerte y pedir un “Metálico”, es decir, que el sistema elija por ti los seis números de forma aleatoria.

La urna sacará seis esferas al azar con sus números correspondientes. Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de dos números, si más números coinciden, mayor será tu premio.

¿Cómo se juega Melate Revancha y Melate Revanchita?

Cómo jugar al Melate

Melate Revancha y Melate Revanchita básicamente es una segunda y tercera oportunidad que Melate te da para ganar el sorteo con tu misma apuesta.

Solo tienes que llenar en el boleto el apartado de Revancha y/o Revanchita, también puedes decirle a tu agente de pronósticos que lo haga por ti, además de pagar 10 pesos adicionales por Revancha y cinco pesos más por Revanchita.

Es decir, si juegas Melate, Melate Revancha y Melate Revanchita, estarías apostando 30 pesos y ganas un premio desde los dos números acertados.

¿Qué es la Lotería Nacional?

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque recibe no recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

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