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Emma Coronel recuerda a ‘El Chapo’ Guzmán con foto y polémica canción: “Salí del peor barrio”

La exreina de belleza publica una imagen en Instagram acompañada por un explícito tema que menciona a Guzmán Loera, devolviendo la atención a su relación con el exlíder del Cártel de Sinaloa

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Primer plano de Emma Coronel Aispuro con suéter negro y aretes, junto a una foto circular de Joaquín El Chapo Guzmán con chaleco gris en el fondo
En el documental ‘Casada con El Chapo: Emma Coronel habla’, la exreina de belleza reconstruye el origen del vínculo con Guzmán Loera. (Emma Coronel: Instagram / Captura de pantalla: YouTube)

Emma Coronel reaparece en redes sociales con una imagen que recuerda a ‘El Chapo’ Guzmán y revive la mirada hacia la vida íntima de uno de los personajes más controversiales de México.

El gesto de la exreina de belleza reanima el interés sobre su relación con el líder del Cártel de Sinaloa, quien cumple cadena perpetua en la prisión estadounidense ADX Florence, y vuelve a poner en el centro el testimonio personal que ella ofreció en el documental Casada con El Chapo: Emma Coronel habla, donde narra el origen de su vínculo con Guzmán Loera y las implicaciones de una vida marcada por la clandestinidad.

Una foto y una canción que enaltece al narco

En la última publicación realizada por Emma Coronel en sus historias de Instagram, la modelo compartió una fotografía donde aparece sola, posando dentro de su camioneta, con una blusa azul de seda con corte strapless y lentes de sol.

Emma Coronel; cabello; instagram
Emma Coronel reaparece en redes sociales recordando su vínculo con 'El Chapo' Guzmán y revive el interés público sobre la vida íntima del capo (IG @emma.coronel.official)

Para acompañar la imagen, añadió un fragmento de la canción ‘Netflix and chill’ de Chris Jedi, Anuel AA y ROA, en la que se hace referencia directa tanto a Coronel como a Joaquín Guzmán Loera.

El tema incluye la frase:

“Mi Emma Coronel, diabla, yo soy tu narco. Intocable como El Chapo. Soy multimillonario, salí del peor barrio. Capo narco líder de una banda de sicarios. Yo, tú y tu totito en RD, los trinitario’ (Trinitario’). La noche está pa’ fuck, Netflix and chill”, en un contexto que alude a la relación sentimental y la notoriedad pública de ambos personajes.

La estadounidense de 36 años contrajo matrimonio simbólico con Guzmán Loera en 2007 y es madre de dos gemelas. Desde su salida de prisión en septiembre de 2023, Coronel ha realizado varias publicaciones en redes sociales recordando al capo, lo que ha generado especulaciones y comentarios entre sus seguidores.

La última publicación de Emma Coronel en Instagram incluye una referencia musical directa a Joaquín Guzmán Loera y su relación con el narcotráfico (IG)
La última publicación de Emma Coronel en Instagram incluye una referencia musical directa a Joaquín Guzmán Loera y su relación con el narcotráfico (IG)

Emma Coronel detalla su relación con ‘El Chapo’ en documental

El documental Casada con El Chapo: Emma Coronel habla reconstruye el vínculo entre Coronel y Guzmán Loera desde su versión más íntima. Según su testimonio, la relación comenzó cuando ella tenía 17 años y el capo 50.

Ambos se conocieron en una fiesta ligada al certamen Reina de la Feria del Café y la Guayaba. En ese encuentro, alguien le advirtió que Guzmán Loera quería bailar con ella. “Me dijeron: ‘Esa persona quiere bailar contigo’. Un señor. Y me dijo: ‘Mi nombre es Joaquín’”, rememora Coronel en el documental.

Coronel insiste en que, aunque se les reconoce públicamente como pareja, no existe un matrimonio legal. “Fue una boda simbólica. No nos casamos por lo civil. Sencilla, en mi rancho, con mi familia, música, mi pastel”, explica.

Emma Coronel en su juventud. La exreina de belleza describe las estrictas medidas de seguridad que seguía para visitar a Guzmán Loera en la sierra. (Oxygen/Captura de pantalla)
Emma Coronel en su juventud. La exreina de belleza describe las estrictas medidas de seguridad que seguía para visitar a Guzmán Loera en la sierra. (Oxygen/Captura de pantalla)

Sobre el inicio de la relación, destaca que el enamoramiento fue progresivo y que al principio no conocía la verdadera identidad de Guzmán Loera, debido a su formación en un entorno rural y aislado en Durango, sin acceso a electricidad ni medios de comunicación.

La dinámica de la pareja estuvo marcada por estrictas medidas de seguridad. Coronel relata que debía dejar los teléfonos en casa cada vez que acudía a la sierra a visitar a Guzmán Loera.

El trayecto implicaba cambiar de auto en tiendas, salir por puertas traseras y viajar en avionetas, usando pistas clandestinas en ranchos de la región. “Sabía que era un blanco de seguimiento para encontrarlo a él… Cuando me iba a la sierra a visitarlo, tenía que dejar todos mis teléfonos en mi casa… salir en un carro, entrar a una tienda, salir por la puerta de atrás, subirme a otro carro… después volar en avionetas”, narra.

La fotos que Emma Coronel publicaba en redes sociales tras la sentencia recibida a 'El Chapo'
Coronel subraya la diferencia entre la imagen pública de 'El Chapo' y su comportamiento familiar e íntimo (Infobae)

Sobre la personalidad del líder del Cártel de Sinaloa, Coronel subraya la diferencia entre su figura pública y la que conoció en la intimidad. Afirma que en la convivencia diaria a Guzmán Loera le gustaba ver telenovelas, cantar y cocinar. Aunque conserva recuerdos positivos, admite que su percepción ha cambiado con el tiempo: “No es algo que diga que me provoque algo ya, más que tristeza”.

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