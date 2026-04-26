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Daniela Gaxiola suma otro podio y se lleva la plata en la Copa del Mundo en Malasia

La ciclista mexicana se quedó a una fracción de la máxima gloria tras un sprint cardíaco frente a la china Wang Lijuan

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Tras lograr la plata en Malasia y sumar dos preseas en la Copa del Mundo, la pedalista sinaloense confirma su papel como referente internacional, impulsando el ranking nacional y las expectativas para futuras competencias. (Instagram/ @isdegob)
Tras lograr la plata en Malasia y sumar dos preseas en la Copa del Mundo, la pedalista sinaloense confirma su papel como referente internacional, impulsando el ranking nacional y las expectativas para futuras competencias. (Instagram/ @isdegob)

En una temporada donde el ciclismo de pista mexicano busca consolidarse entre los equipos más fuertes del circuito internacional, una vez más el nombre de Daniela Gaxiola destaca con fuerza.

La pedalista sinaloense regresó de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista celebrada en Nilai, Malasia, con una medalla de plata en la prueba de keirin, tras una dramática definición en photofinish.

La mexicana compartió el podio en Malasia junto a la china Wang Lijuan y la británica Emma Finucane. (Instagram/ @uci_cycling)
La mexicana compartió el podio en Malasia junto a la china Wang Lijuan y la británica Emma Finucane. (Instagram/ @uci_cycling)

Con su logro, la delegación nacional cierra su participación en Asia con tres medallas, dos de ellas en pruebas olímpicas, lo que refuerza el trabajo de fondo realizado desde el inicio del año competitivo.

Final de fotografía y temple en la pista

Desde la primera ronda, la pista de Nilai exigió máxima concentración y reflejos a las competidoras. La definición del keirin dejó a Daniela Gaxiola a una fracción mínima del primer lugar, en una carrera que se decidió hasta el último metro.

  • Sprint final: La ciclista mexicana disputó el oro hasta el límite, cruzando la meta apenas 0.065 milésimas detrás de la china Wang Lijuan.
  • Presencia constante: Gaxiola se mantuvo en el grupo puntero y respondió cuando la carrera se definió, mostrando temple bajo presión.
  • Bronce: La británica Emma Finucane completa el podio y confirma el alto nivel de la competencia.
Daniela Gaxiola ganó la medalla de plata en keirin durante la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista en Malasia, tras una final definida por photofinish. REUTERS/Matthew Childs
Daniela Gaxiola ganó la medalla de plata en keirin durante la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista en Malasia, tras una final definida por photofinish. REUTERS/Matthew Childs

Con este nuevo logro, la sinaloense suma su segunda medalla en la Copa tras obtener el bronce en velocidad por equipos.

Delegación mexicana suma tres medallas en Malasia

La actuación de las mexicanas ubicó al país con una de sus cosechas más productivas en la Copa del Mundo. La suma de preseas respalda la preparación del equipo nacional y su proyección internacional:

  • Plata en keirin: Lograda por Daniela Gaxiola.
  • Plata en eliminación: Obtenida por Yareli Acevedo.
  • Bronce en velocidad por equipos femenil: Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y María José Vizcaíno.
Yareli Acevedo aporta plata en eliminación y confirma el impulso de las ciclistas mexicanas en el ranking global de ciclismo de pista. (X/ @COM_Mexico)
Yareli Acevedo aporta plata en eliminación y confirma el impulso de las ciclistas mexicanas en el ranking global de ciclismo de pista. (X/ @COM_Mexico)

Así, estas medallas en pruebas olímpicas otorgan puntos clave en el ranking global y abren el panorama rumbo al Campeonato Mundial.

Carrera ascendente tras París 2024

El ciclo de Daniela Gaxiola mantiene su ritmo ascendente. Tras un histórico sexto lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024, la plata en Malasia reafirma su posición de referente continental y mundial.

  • Crecimiento: Es la primera mexicana y latinoamericana en alcanzar ese nivel en keirin desde Londres 2012.
  • Constancia: Su rendimiento en 2026 la consolida como una de las cartas fuertes del ciclismo nacional.
  • Perspectiva: El resultado en Malasia fortalece las aspiraciones del equipo para las siguientes competencias internacionales.
Tras un sexto lugar en París 2024, Daniela Gaxiola reafirma su posición como referente del ciclismo mexicano y latinoamericano con la plata en Malasia. REUTERS/Pilar Olivares
Tras un sexto lugar en París 2024, Daniela Gaxiola reafirma su posición como referente del ciclismo mexicano y latinoamericano con la plata en Malasia. REUTERS/Pilar Olivares

De esta manera, Gaxiola mantiene la mirada puesta en los grandes escenarios y responde con resultados en cada oportunidad que se presenta. El resultado en Nilai no hace más que reforzar su nombre como una de las ciclistas más competitivas del circuito.

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