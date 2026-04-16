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Caen nueve presuntos miembros del CJNG en San Luis Potosí

Información preliminar señala que uno de los capturados sería jefe de célula

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Caen nueve presuntos miembros del CJNG en San Luis Potosí
Las personas capturadas (Especial)

Un total de nueve sujetos fueron detenidos en San Luis Potosí, los reportos indica que las personas capturadas serían integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tanto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y la Guardia Civil Estatal informaron sobre un operativo en Villa de Reyes que contó con la participación de diversas instituciones de seguridad.

“Mediante un operativo exitoso en #VilladeReyes, la #SSPCE, a través de la #GCE, la #FGE y la #PDI, detuvieron a nueve personas presuntamente vinculadas a una célula delictiva generadora de violencia en la región, asegurando armas, droga y tres vehículos con reporte de robo”, es parte del informe oficial.

Si bien las publicaciones no detallan el grupo delictivo al que pertenecerían los sujetos asegurados, reportes periodísticos apuntan a que se trata de posible miembros de una célula del CJNG.

Caen nueve presuntos miembros del CJNG en San Luis Potosí
Indicios asegurados (Especial)

Presunto líder de célula entre los capturados

Como resultado de la intervención de los agentes fueron aseguradas armas de fuego y una camioneta.

Primeros informes indican que entre los sujetos detenido están:

  • Luis Leonel “N”, un hombre de 35 años de edad apodado Flako, e identificado como presunto líder de la célula
  • Luis Antonio “N”, de 28 años, alias Chito
  • Tomás Alejandro “N”, de 28 años, alias Burro
  • José “N” de 34 años, alias Partida
  • Maricruz “N”, de 25 años, alias La Maricruz, esta última presuntamente ligada con homicidios.

Procesan a tres integrantes del Cártel del Golfo

Por su parte, en febrero pasado fueron vinculados a proceso en contra de tres sujetos que fueron detenidos con armas de fuego. Reportes oficiales indicaron que los hombres eran miembros del Cártel del Golfo.

CJNG p
Homero Guerra Moreno fue sentenciado a más de 300 meses de prisión (Foto: Archivo)

Se trató de Eduardo “N”, Aureliano “N” y Francisco “N”. Cuando los sujetos fueron detenidos las autoridades los ligaron con el grupo criminal referido.

“Se logró la desarticulación de una presunta célula delictiva perteneciente al Cártel del Golfo a quienes se les decomisaron tres armas largas, chalecos tácticos, cargadores y cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano", se puede leer en el informe.

Grupos delictivos en San Luis Potosí

Los reportes de actividades delictivas ligadas a las dos organizaciones criminales coinciden con los informes sobre la presencia de grupos en la entidad gobernada por José Ricardo Gallardo Cardona.

Un mapa que forma parte de la Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días, documento elaborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán, muestra la distribución de los grupos delictivos en las diferentes entidades del país, entre ellas San Luis Potosí.

Estrategia de seguridad Claudia Sheinbaum
Estrategia de seguridad Claudia Sheinbaum

Con ello se puede ver que, al menos en el periodo en el que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia, en la entidad fue detectada la presencia tanto del CJNG como del Cártel del Golfo.

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