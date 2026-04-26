Ataque armado en bar de Tapachula deja 3 personas muertas y 5 lesionadas

Imagen ilustrativa de un recorrido de seguridad de una unidad de la policía municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Foto: Policía Municipal San Cristóbal de las Casas

La madrugada de este domingo se registró un ataque armado al interior de un bar del municipio de Tapachula, en Chiapas, el cual dejó como saldo tres personas muertas y cinco lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se cometió en el establecimiento “El Hormiguero”, ubicado en la 5ta Oriente, donde alrededor de las 00:00 horas un grupo de sujetos armados arribaron a bordo de motocicletas.

Los agresores ingresaron al establecimiento y dispararon contra varios de los clientes para posteriormente darse a la fuga.

Al escuchar las detonaciones de arma de fuego, vecinos de la zona alertaron al servicio de emergencias, por lo que fueron desplegados agentes de la Policía Municipal, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Ejército Mexicano, Guardia Estatal Preventiva y personal de la Fiscalía General del Estado.

Paramédicos brindaron atención a las víctimas del ataque armado, quienes confirmaron que tres personas ya no contaban con signos vitales. En tanto, las cinco personas que resultaron lesionadas fueron trasladas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

El sitio fue acordonado mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos.

(Foto: SSPC Chiapas)

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que ya inició una carpeta de investigación por el hallazgo de tres hombres muertos y cinco personas lesionadas derivado de una agresión armada en un bar de la colonia Centro de Tapachula.

Además, detalló que las personas que resultaron heridas se encuentran recibiendo atención médica y se reportan como estables.

Otro ataque se registró en Ocozocoautla, dejando 4 muertos

El pasado 12 de abril se registró una agresión armada al interior de un bar del municipio de Ocozocoautla, que dejó como saldo cuatro hombres asesinados.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en el bar “El Profe”, ubicado en el barrio El Caracol, donde vecinos de la zona alertaron al número de emergencias diversas detonaciones de arma de fuego en el establecimiento.

El reporte provocó un despliegue de elementos de la Guardia Estatal, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal “FRIP) y de la Policía Municipal, quienes al ingresar al establecimiento confirmaron la presencia de cuatro hombres muertos a causa de impactos de arma de fuego.

Imagen ilustrativa de una escena del crimen (REUTERS/Jose Luis Gonzalez | Archivo)

La Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación por el asesinato de los cuatro hombres y detalló que un grupo multidisciplinario se encontraba realizando las indagatorias para esclarecer los hechos.

Bares en Chiapas: blanco de ataques en los últimos meses

Cabe señalar que la madrugada del sábado 27 de diciembre ocurrió un hecho similar cuando dos bares del municipio de Villaflores fueron atacados por un grupo de sujetos armados que se desplazaban a bordo de camionetas tipo pick up.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 de la madrugada, cuando incendiaron los bares “La Kabala Sport Bar y Karaoke”, así como “Anubi’s Discoclub”.

La agresión dejó como saldo siete personas reportadas como desaparecidas y tres mujeres con quemaduras.

En redes sociales circuló un video captado por una cámara de seguridad donde se obversa el ingreso de tres camionetas con sujetos armados que correspondían con el ataque a los bares.

Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

El fiscal del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, detalló que el ataque se originó por una disputa entre células por el narcomenudeo en la región. Asimismo, confirmó el reporte de siete personas desaparecidas, entre ellos los dueños de los bares.

Días después fueron localizados los cuerpos sin vida de los siete -así como de una persona más- que habían sido reportadas como desaparecidas en estos hechos.