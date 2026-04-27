Ante demanda por daño moral, Imelda Tuñón pide perdón a José Manuel Figueroa: “Fue mi error”

José Manuel Figueroa exige reparación legal por daño moral tras la filtración del audio que lo señala de presunto abuso (Credito: Cuartoscuro // IG: @imetunon)

Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, se disculpa públicamente por haber acusado a José Manuel Figueroa de abuso contra su medio hermano y admite que su declaración fue un error en medio de la batalla legal por la custodia de su hijo y la herencia familiar.

El escándalo se intensifica porque el propio José Manuel demandó por daño moral y amenazó con ejercer todas las consecuencias legales disponibles, lo que agrava la división dentro de la familia y provoca posturas encontradas.

En medio de este enfrentamiento, José Manuel Figueroa reclama que Imelda Tuñón habría evitado la notificación judicial y cuestiona la validez de la defensa legal de la viuda de Julián Figueroa.

El proceso judicial actual se basa en la acusación de daño moral y surge tras la filtración de un audio en el que Tuñón, durante una conversación privada, señala a José Manuel por presunto abuso cuando Julián era menor.

Imelda Tuñón reconoce que su acusación contra José Manuel Figueroa fue un error durante la lucha judicial por la herencia de Julián Figueroa (IG: @josemanfigueroa // @imetunon)

Imelda Tuñón señala a José Manuel Figueroa y después se retracta

La polémica inicia cuando Imelda Tuñón comparte con un tercero una llamada donde revela, como un secreto familiar, una acusación de abuso contra Julián. Según sus propias palabras recogidas por Radio Fórmula, Tuñón explica: “Yo me había aguantado mucho tiempo callada y llegó un momento en que exploté con todas las emociones que tenía”.

Ahora, Tuñón expresó arrepentimiento y matizó: “Fue nuestro error. Bueno, mi error, fue mi error; no podemos culpar a otras personas de nuestras acciones”. La cantante también aclara que la acusación no fue una declaración formal, sino parte de una charla privada:

La familia Figueroa se divide entre acusaciones públicas, demandas por daño moral y disputa por las cenizas de Julián Figueroa (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)

“Fue una llamada, mas no fue una declaración. Al final del día, eso se va a manejar legalmente. Yo no tengo acceso a eso, mis abogados sí. Yo creo que debe ser lo mismo por parte de José Manuel. Yo no tengo ningún problema con él. Estaba platicando, estaba chismeando con alguien. En mi vida tuve la intención de que eso saliera al público”.

“No era lo que yo quería que se entendiera (el supuesto abuso) porque había muchas cosas relevantes en esa conversación. Pero ni modo, enfrentaré las consecuencias”, dijo Imelda.

Frente a las repercusiones legales, Tuñón afirma que contactó directamente a José Manuel Figueroa para ofrecer una explicación y buscar frenar el litigio, sin éxito. “Ya le dije: ‘oye, yo no te quise perjudicar’; a mí no me sirve de nada crear polémica con él; yo ya estoy cansada de la polémica”.

José Manuel Figueroa responde con acción legal y acusa manipulación

Ante la difusión del audio, José Manuel Figueroa niega la acusación y sostiene públicamente que llevará la demanda hasta las últimas consecuencias. El cantante argumenta que Imelda Tuñón no ha recibido la notificación oficial ya que habría tratado de evadirla y considera que su defensa legal no está vinculada al caso.

José Manuel Figueroa explota contra Imelda Tuñón: “Te voy a quitar todo lo que la ley dicte” (Ig/josemanfigueroa)

“No se deja notificar, pero ella sabe muy bien lo que le espera en tribunales, por eso no asiste al llamado. Los abogados de los que habla son los que están involucrados por la herencia de Joan Sebastian. En este caso (lo mío), necesita contratar abogados, por eso a los otros no les interesa si no llevan un porcentaje”.

Figueroa afirma que la filtración del audio fue un acto deliberado de Tuñón y advierte: “No se filtró, la filtraste. Sigue Imelda por favor, sigue declarado, atiende esa demanda porque te voy a quitar todo lo que la ley dicte, TODO”.