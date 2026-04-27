Definida la Liguilla: así quedaron los encuentros de cuartos de final para el cierre del Clausura 2026

Tras la victoria de Cruz Azul sobre Necaxa, la tabla se acomodó para tener Clásicos y duelos entre grandes en los cuartos de la Liguilla. Foto: Jovani Pérez

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX concluyó su fase regular con emociones al límite y un cierre que acomodó a los ocho mejores equipos en la pelea directa por el título.

El último resultado relevante fue la victoria 3-1 de Cruz Azul sobre Necaxa, triunfo que le permite a la Máquina instalarse en el tercer puesto y modificar el panorama de los cuartos de final.

Cruz Azul aseguró el tercer lugar al vencer 4-1 a Necaxa, resultado que modificó los cruces de los cuartos de final de la Liguilla. REUTERS/Eloisa Sanchez

El formato acelerado por la proximidad del Mundial obliga a una Liguilla inmediata, donde cada cruce adquiere tintes de clásico y rivalidad reciente. Los duelos ya están definidos y prometen intensidad desde el primer minuto, con la expectativa de un campeón inesperado o el regreso de los históricos al podio.

Los cruces de cuartos de final: clásicos y cuentas pendientes

La clasificación final acomodó enfrentamientos que combinan historia, revancha y oportunidades para romper pronósticos. La afición ya pronostica una Liguilla que arranca con duelos de alto voltaje:

Pumas (1) vs América (8)

Guadalajara (2) vs Tigres (7)

Cruz Azul (3) vs Atlas (6)

Pachuca (4) vs Toluca (5)

En este sentido:

El Clásico Capitalino entre Pumas y América concentra los reflectores y una rivalidad histórica.

Chivas buscará ratificar su gran torneo ante un Tigres experimentado.

Cruz Azul , con envión anímico tras la victoria en el Azteca , se mide a un Atlas que suele complicar en Liguilla .

Pachuca y Toluca protagonizan una de las series más parejas de la fase.

El partido entre Pumas y América se presenta como el más llamativo para los cuartos de final de la Liga MX, con unos Pumas que sorpresivamente le robaron el liderato a Chivas y unas Águilas que no han tenido su mejor torneo. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, la combinación de estilos e historia anticipa una ronda de cuartos sin margen para la especulación.