México Deportes

Definida la Liguilla: así quedaron los encuentros de cuartos de final para el cierre del Clausura 2026

Con Pumas, Chivas y Cruz Azul ocupando la parte alta de la tabla, los ocho mejores equipos se preparan para ser el campeón de la Liga MX

Guardar
Clausura 2024
Tras la victoria de Cruz Azul sobre Necaxa, la tabla se acomodó para tener Clásicos y duelos entre grandes en los cuartos de la Liguilla. Foto: Jovani Pérez

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX concluyó su fase regular con emociones al límite y un cierre que acomodó a los ocho mejores equipos en la pelea directa por el título.

El último resultado relevante fue la victoria 3-1 de Cruz Azul sobre Necaxa, triunfo que le permite a la Máquina instalarse en el tercer puesto y modificar el panorama de los cuartos de final.

Cruz Azul aseguró el tercer lugar al vencer 4-1 a Necaxa, resultado que modificó los cruces de los cuartos de final de la Liguilla. REUTERS/Eloisa Sanchez
Cruz Azul aseguró el tercer lugar al vencer 4-1 a Necaxa, resultado que modificó los cruces de los cuartos de final de la Liguilla. REUTERS/Eloisa Sanchez

El formato acelerado por la proximidad del Mundial obliga a una Liguilla inmediata, donde cada cruce adquiere tintes de clásico y rivalidad reciente. Los duelos ya están definidos y prometen intensidad desde el primer minuto, con la expectativa de un campeón inesperado o el regreso de los históricos al podio.

Los cruces de cuartos de final: clásicos y cuentas pendientes

La clasificación final acomodó enfrentamientos que combinan historia, revancha y oportunidades para romper pronósticos. La afición ya pronostica una Liguilla que arranca con duelos de alto voltaje:

  • Pumas (1) vs América (8)
  • Guadalajara (2) vs Tigres (7)
  • Cruz Azul (3) vs Atlas (6)
  • Pachuca (4) vs Toluca (5)

En este sentido:

  • El Clásico Capitalino entre Pumas y América concentra los reflectores y una rivalidad histórica.
  • Chivas buscará ratificar su gran torneo ante un Tigres experimentado.
  • Cruz Azul, con envión anímico tras la victoria en el Azteca, se mide a un Atlas que suele complicar en Liguilla.
  • Pachuca y Toluca protagonizan una de las series más parejas de la fase.
El partido entre Pumas y América se presenta como el más llamativo para los cuartos de final de la Liga MX, con unos Pumas que sorpresivamente le robaron el liderato a Chivas y unas Águilas que no han tenido su mejor torneo. REUTERS/Eloisa Sanchez
El partido entre Pumas y América se presenta como el más llamativo para los cuartos de final de la Liga MX, con unos Pumas que sorpresivamente le robaron el liderato a Chivas y unas Águilas que no han tenido su mejor torneo. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, la combinación de estilos e historia anticipa una ronda de cuartos sin margen para la especulación.

Temas Relacionados

LiguillaClausura 2026Liga MXPumasChivasCruz AzulClub PachucaClub Américamexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Cruz Azul golea a Necaxa 4-1 en el Estadio Azteca con goles de Paradela, Palavecino, Romero y Montaño

El Coloso de Santa Úrsula recibe nuevamente a los cementeros como locales, en un partido que anticipa muchos movimientos en la general

Cruz Azul golea a Necaxa 4-1 en el Estadio Azteca con goles de Paradela, Palavecino, Romero y Montaño

Supernova Génesis EN VIVO: Karely Ruiz vence en tres rounds a Kim Shantal

El evento de influencers y creadores de contenido dio inicio y empezaron las primeras peleas en la Arena Ciudad de México

Supernova Génesis EN VIVO: Karely Ruiz vence en tres rounds a Kim Shantal

Daniela Gaxiola suma otro podio y se lleva la plata en la Copa del Mundo en Malasia

La ciclista mexicana se quedó a una fracción de la máxima gloria tras un sprint cardíaco frente a la china Wang Lijuan

Daniela Gaxiola suma otro podio y se lleva la plata en la Copa del Mundo en Malasia

¿Quién es Rafael Zarco? El “Ciclista de Fe” que recorrerá todo México para apoyar la lucha contra el cáncer infantil

El trayecto impulsado desde Lázaro Cárdenas hasta Veracruz por el hombre de 63 años busca homenajear a quienes han luchado contra la enfermedad

¿Quién es Rafael Zarco? El “Ciclista de Fe” que recorrerá todo México para apoyar la lucha contra el cáncer infantil

¿Cuándo y cómo fue la última vez que Cruz Azul fue local en el Estadio Azteca?

La vuelta de los cementeros al Coloso de Santa Úrsula tras una travesía por distintos estadios simboliza el cierre de un ciclo para la institución

¿Cuándo y cómo fue la última vez que Cruz Azul fue local en el Estadio Azteca?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado contra Guardia Civil deja un presunto criminal muerto en San Luis Potosí

Ataque armado contra Guardia Civil deja un presunto criminal muerto en San Luis Potosí

Detienen a 14 personas y aseguran metanfetamina tras cuatro cateos en Querétaro

Detienen a cinco personas con armas largas y metanfetamina en Oaxaca

¿Maru Campos no fue la única? Gobernadores fronterizos habrían hecho acuerdos con Texas para operar agentes en México

Ataque armado en bar de Tapachula deja 3 personas muertas y 5 lesionadas

ENTRETENIMIENTO

Supernova Génesis EN VIVO: Karely Ruiz vence en tres rounds a Kim Shantal

Supernova Génesis EN VIVO: Karely Ruiz vence en tres rounds a Kim Shantal

Emma Coronel recuerda a ‘El Chapo’ Guzmán con foto y polémica canción: “Salí del peor barrio”

Usuarios tunden en redes a Memo Villegas por su interpretación de Hugo Sánchez en México 86

Ante demanda por daño moral, Imelda Tuñón pide perdón a José Manuel Figueroa: “Fue mi error”

Wendy Guevara pierde cuenta de Instagram con 8 millones de seguidores en medio del escándalo por polémicos comentarios

DEPORTES

Cruz Azul vs Necaxa EN VIVO: La Máquina ya lo gana 3-1 con goles de Paradela, Palavecino y Romero

Cruz Azul vs Necaxa EN VIVO: La Máquina ya lo gana 3-1 con goles de Paradela, Palavecino y Romero

Supernova Génesis EN VIVO: Karely Ruiz vence en tres rounds a Kim Shantal

Daniela Gaxiola suma otro podio y se lleva la plata en la Copa del Mundo en Malasia

¿Quién es Rafael Zarco? El “Ciclista de Fe” que recorrerá todo México para apoyar la lucha contra el cáncer infantil

¿Cuándo y cómo fue la última vez que Cruz Azul fue local en el Estadio Azteca?