Definida la Liguilla: así quedaron los encuentros de cuartos de final para el cierre del Clausura 2026

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX concluyó su fase regular con emociones al límite y un cierre que acomodó a los ocho mejores equipos en la pelea directa por el título.
El último resultado relevante fue la victoria 3-1 de Cruz Azul sobre Necaxa, triunfo que le permite a la Máquina instalarse en el tercer puesto y modificar el panorama de los cuartos de final.
El formato acelerado por la proximidad del Mundial obliga a una Liguilla inmediata, donde cada cruce adquiere tintes de clásico y rivalidad reciente. Los duelos ya están definidos y prometen intensidad desde el primer minuto, con la expectativa de un campeón inesperado o el regreso de los históricos al podio.
Los cruces de cuartos de final: clásicos y cuentas pendientes
La clasificación final acomodó enfrentamientos que combinan historia, revancha y oportunidades para romper pronósticos. La afición ya pronostica una Liguilla que arranca con duelos de alto voltaje:
- Pumas (1) vs América (8)
- Guadalajara (2) vs Tigres (7)
- Cruz Azul (3) vs Atlas (6)
- Pachuca (4) vs Toluca (5)
En este sentido:
- El Clásico Capitalino entre Pumas y América concentra los reflectores y una rivalidad histórica.
- Chivas buscará ratificar su gran torneo ante un Tigres experimentado.
- Cruz Azul, con envión anímico tras la victoria en el Azteca, se mide a un Atlas que suele complicar en Liguilla.
- Pachuca y Toluca protagonizan una de las series más parejas de la fase.
Así, la combinación de estilos e historia anticipa una ronda de cuartos sin margen para la especulación.