Senado expresa que es indispensable conocer si el Gobierno Federal autorizó participación de agentes de la CIA en Chihuahua

Un presunto laboratorio clandestino de procesamiento de metanfetamina, según la Fiscalía General de Chihuahua, descubierto durante una operación de las autoridades mexicanas en una zona montañosa cerca de Guachochi, en el estado de Chihuahua, México, en esta foto distribuida el 18 de abril de 2026. Procuraduría General de Justicia de Chihuahua/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES- ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS. NO RESALE. NO ARCHIVOS.

La presencia de agentes extranjeros en México debe ajustarse de manera estricta a la Constitución y a las leyes nacionales, sostuvo Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

El legislador enfatizó que la soberanía del país no admite interpretaciones creativas en materia de seguridad y respeto al marco legal.

La legislación mexicana establece de forma explícita que la política exterior y la seguridad nacional son facultades exclusivas del Estado mexicano, bajo la conducción del Ejecutivo Federal y reguladas con precisión por la Ley de Seguridad Nacional.

El senador subrayó que toda participación de elementos provenientes del extranjero en territorio mexicano debe seguir de manera rigurosa esos lineamientos.

Gobierno mexicano en la mira por caso de agentes de la CIA

La discusión surge a raíz del operativo de seguridad realizado recientemente en Chihuahua, donde se ha denunciado la presencia de agentes estadounidenses de la CIA.

Las autoridades incautaron cuatro armas largas, 18 artefactos explosivos y 164 paquetes de hierba seca con características de marihuana

El legislador remarcó que este asunto no se debe abordar desde percepciones, sino que exige un estricto cumplimiento de la ley y el respeto al texto constitucional.

De acuerdo con el senador Ignacio Mier Velazco, es indispensable esclarecer si existió o no autorización por parte del Gobierno Federal, determinar cuál fue el alcance real de la intervención de los agentes extranjeros y bajo qué mando actuaron durante el operativo en territorio nacional.

Estos aspectos resultan claves para confirmar si se respetó el orden constitucional.

Investigación desde el Senado

El Senado de la República tiene la facultad de intervenir, según el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para verificar el apego a la legalidad en este tipo de casos. En este contexto, la cámara alta invitará a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, con el objetivo de que presente la documentación que acredite el respeto al marco constitucional durante el operativo señalado.

Esta medida busca confirmar si se contó con la debida autorización y bajo qué lineamientos se permitió la colaboración de elementos extranjeros, garantizando así la soberanía y el Estado de derecho en el país.

Soberanía y legalidad, principios irrenunciables

Mier Velazco insistió en que la soberanía nacional y el Estado de derecho no pueden someterse a criterios de eficacia operativa.

Subrayó que “la eficacia jamás puede sustituir a la ley” y reiteró que, ante cualquier evento polémico, la única respuesta válida es el respeto absoluto a la Constitución y a la legislación mexicana.

El legislador reafirmó que la indagatoria sobre la posible intervención de agentes extranjeros implica determinar, sin lugar a dudas, si existió autorización formal del Gobierno Federal, así como precisar los alcances de su participación y el mando bajo el que actuaron durante el operativo en Chihuahua. La claridad en estos puntos es fundamental para evitar vulneraciones al marco jurídico nacional.