Sheinbaum advierte: ningún agente extranjero puede operar en México tras caso de CIA en Chihuahua

(Infobae-Itzallana)

En su conferencia mañanera de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió sobre la presencia de agentes de la CIA en el operativo que desmanteló un narcolaboratorio en la Sierra de Chihuahua, en el que también murieron dos de esos agentes tras un accidente automovilístico.

La pregunta llegó de Romina Gálvez, del medio Sin Embargo, quien también indagó si Sheinbaum recibirá a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien solicitó una reunión tras hacerse público el caso.

“Sí, vamos a hablar con ella”, respondió Sheinbaum, señalando que la Secretaría de Gobernación ya estableció contacto previo con la mandataria estatal.

La Sedena participó, pero no sabía que había extranjeros

Uno de los puntos más relevantes de la mañanera fue la confirmación de que la Defensa Nacional participó en el operativo, pero lo hizo desconociendo que entre los presentes había ciudadanos extranjeros.

“Evidentemente la Defensa no sabía que había personas participando que no eran ciudadanos mexicanos”, afirmó Sheinbaum. La Presidenta subrayó que ni Relaciones Exteriores, ni la Sedena, ni la Secretaría de Seguridad fueron notificadas de la presencia de los agentes estadounidenses.

Ante ello, la Cancillería envió una carta formal al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, exigiéndole información completa sobre lo ocurrido y señalando que la operación no se enmarca en los protocolos de colaboración acordados entre ambos gobiernos.

Las acciones de los agentes extranjeros incluyeron colaboración directa con mandos militares y uso de uniformes oficiales, mientras realizaban intervenciones en territorio mexicano según información obtenida por el periodista. (Captura de pantalla-Fiscalía General del Estado de Chihuahua)

Sheinbaum cita la ley: esto es lo que les está prohibido a los agentes extranjeros

La mandataria leyó en tribuna los artículos de la Ley de Seguridad Nacional que regulan la presencia de agentes foráneos en territorio mexicano. Entre las disposiciones más relevantes:

Solo pueden realizar actividades de enlace e intercambio de información , no operaciones en campo.

No pueden ejercer facultades reservadas a autoridades mexicanas ni aplicar leyes extranjeras en suelo nacional.

Deben abstenerse de gestionar directamente con autoridades distintas a la Secretaría de Relaciones Exteriores .

Están obligados a presentar informes mensuales ante las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad.

“Primero tendrían que haber estado acreditados para desarrollar labores específicas. Esto se está verificando”, puntualizó Sheinbaum.

La versión presentada por el comunicador señala que, previo al accidente que terminó con la vida de dos estadounidenses, existía presencia confirmada de agentes que habían coordinado acciones con autoridades estatales y federales en la región. Foto: Facebook Fiscalía de Chihuahua

¿Habrá sanciones? “No puede haber algo fuera de la ley”

Cuando la periodista preguntó directamente si habrá sanciones, la Presidenta respondió: “No puede haber algo que esté fuera de la ley” y anunció que se revisará todo en el marco legal correspondiente.

Sobre la versión de The Washington Post, que enmarca el episodio en una ofensiva antinarcóticos de Donald Trump en México, Sheinbaum lo descartó. Recordó que el propio Trump le ha sugerido en llamadas directas una mayor presencia, incluso militar, de Estados Unidos en México, a lo que siempre ha respondido lo mismo: “No es necesario, presidente Trump”.

“Somos muy estrictos en cuidar la soberanía nacional”, cerró.