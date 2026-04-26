México

Detienen en CDMX a Yael “N”, ligado a red de pornografía infantil, tras alerta emitida desde EEUU

El sujeto ya fue vinculado a proceso y permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente

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El NCMEC reportó que Yael “N” almacenó y compartió material sexual de menores en marzo de 2025. (FGJCDMX)
El NCMEC reportó que Yael “N” almacenó y compartió material sexual de menores en marzo de 2025. (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Yael “N” en la alcaldía Azcapotzalco por su presunta participación en una red de pornografía infantil, luego de que las autoridades mexicanas recibieran una alerta internacional emitida por el National Center for Missing & Exploited Children de Estados Unidos.

¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con la autoridad capitalina, el hombre habría almacenado y compartido material con contenido sexual de personas menores de edad a través de su correo electrónico entre el 29 y el 30 de marzo de 2025. Por estos hechos, el caso se investiga como trata de personas en su modalidad de pornografía infantil.

El operativo se realizó en colaboración entre la Policía de Investigación (PDI) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Tras recibir el reporte internacional, el Ministerio Público analizó el informe y reunió datos de prueba para solicitar la orden de aprehensión ante un juez de control.

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El sujeto almacenó imágenes de menores en 2025. (Unsplash)

La investigación inició a partir de la información proporcionada por el NCMEC, organización estadounidense dedicada a la detección y combate de la explotación sexual de menores.

La alerta internacional motivó la intervención de las autoridades mexicanas, que coordinaron la búsqueda y localización de Yael “N” en la colonia Industrial Vallejo, donde agentes de la PDI y la SSPC ejecutaron la orden judicial desde el 14 de abril de 2026, aunque fue hasta este sábado 25 de abril que se dio a conocer la información.

La Fiscalía CDMX señaló que este caso forma parte de acciones coordinadas para identificar y sancionar delitos relacionados con la explotación sexual de menores, en conjunto con instancias nacionales e internacionales.

Vinculado a proceso

El sujeto se encuentra actualmente en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Yael “N” y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

El juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán aportar nuevos elementos al expediente.

Otros casos recientes

La Policía de Investigación encontró cámaras ocultas en los baños del plantel, donde grababan a niñas estudiantes sin su consentimiento. | Crédito: Jesús Áviles/Infobae México
La Policía de Investigación encontró cámaras ocultas en los baños del plantel, donde grababan a niñas estudiantes sin su consentimiento. | Crédito: Jesús Áviles/Infobae México

Cabe recordar que en los últimos meses las autoridades capitalinas y de otros estados han reportado detenciones y procesos relacionados con delitos similares, como la captura de un maestro de inglés en Puerto Vallarta acusado de producir pornografía infantil y el caso de una mujer profesora detenida en Tláhuac por almacenar material de sus hijas.

Otro caso ocurrió en enero de 2026, cuando autoridades detuvieron en Puerto Morelos a Tomás “N” por su presunta participación en delitos de trata de personas y pornografía infantil, en un caso que se originó a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Renania del Norte-Westfalia, Alemania.

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