México

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental para este domingo 26 de abril, así aplicará el Hoy No Circula

La calidad del aire se considera Muy Mala hasta el momento

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Fotografía de archivo que muestra una capa de contaminación en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez
Fotografía de archivo que muestra una capa de contaminación en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

La Comisión Ambiental de la Megalópolis mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México para el domingo 26 de abril de 2026, ante persistentes condiciones meteorológicas que favorecen la acumulación de contaminantes y elevan el riesgo para la salud de la población, particularmente durante las horas críticas de máxima concentración.

La decisión responde a que la calidad del aire se considera de Mala a Muy Mala en la zona, según comunicó la Comisión Ambiental de la Megalópolis mediante un boletín oficial emitido la tarde de este sábado 25 de abril.

El informe precisa que las condiciones meteorológicas registradas hasta las 17:00 horas persisten de manera adversa para la dispersión de ozono, con viento débil y dirección variable, especialmente hacia el noroeste del valle, punto donde se detectaron los niveles más altos de contaminación durante el día.

Hoy no circula contaminación Edomex verificación tenencia
Hoy no circula

Programa Hoy No Circula, restricciones de circulación y recomendaciones sanitarias

Para reducir la exposición al ozono y las emisiones de precursores de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó restricciones a la circulación vehicular para mañana domingo.

Entre las 5:00 y las 22:00 horas, los siguientes vehículos no podrán circular en la Zona Metropolitana del Valle de México:

Los vehículos particulares con

  • holograma de verificación 2
  • holograma 1 cuyas placas terminen en 2, 4, 6, 8 y 0
  • Hologramas 0 y 00 con engomado amarillo y terminación 5 o 6

También unidades con las siguientes características:

  • que no porten holograma
  • autos antiguos
  • de demostración
  • de traslado o nuevos
  • con permisos de circulación
  • con pase turístico
  • con placas foráneas
  • con placas formadas solo por letras

Las restricciones alcanzan al 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios sin válvula de desconexión seca y matrícula par, así como a vehículos de carga local o federal —éstos deberán suspender circulación entre 6:00 y 10:00 horas salvo los inscritos en los Programas de Autorregulación de la CDMX o el Estado de México—.

Los taxis con cualquier tipo de holograma también deberán dejar de circular de 10:00 a 22:00 horas si aplican los criterios anteriores.

Están exentos los vehículos eléctricos, híbridos y aquellos con matrícula ecológica o holograma tipo exento.

También se exceptúan unidades con holograma 0 o 00 de engomado distinto al amarillo y placas que no finalicen en 5 o 6.

Además de autos destinados a emergencias médicas, salud, seguridad, bomberos, rescate, vigilancia ambiental, cortejos fúnebres, servicios funerarios o personas con discapacidad con permiso respectivo.

Las motocicletas no están sujetas a restricción durante la Fase I.

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