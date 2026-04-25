Onda de calor, lluvias y contingencia ambiental azotarán el Valle de México los próximos días

El organismo informó el inicio de la onda de calor en la región y, simultáneamente, pronosticó lluvias para el domingo en medio de la contingencia ambiental vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso para el Valle de México y la Megalópolis.

El organismo informó el inicio de la onda de calor en la región y, simultáneamente, pronosticó lluvias para el domingo en medio de la contingencia ambiental vigente.

El aviso señaló que, aunque inicia la onda de calor, un canal de baja presión, el ingreso de humedad y la inestabilidad en niveles medios de la atmósfera favorecerán lluvias fuertes en Puebla y lluvias aisladas en Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Tlaxcala, con descargas eléctricas.

Pronóstico para el domingo: lluvias, chubascos y calor

Mientras que para el lunes 27 se esperan condiciones de cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco a templado por la mañana y cálido a caluroso en la tarde, con probabilidad de chubascos (Jesús Avilés)

El domingo 26 de abril, el SMN prevé cielo medio nublado a nublado durante el día, ambiente fresco a templado en la mañana y cálido a caluroso en la tarde.

Se pronostican lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas), descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México y la Ciudad de México.

La temperatura máxima estimada para la Ciudad de México será de 31 a 33 °C y la mínima de 14 a 16 °C. El viento tendrá dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Mientras que para el lunes 27 se esperan condiciones de cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco a templado por la mañana y cálido a caluroso en la tarde, con probabilidad de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas), descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y Estado de México.

La temperatura máxima oscilará entre 31 y 33 °C y la mínima entre 15 y 17 °C. El viento será variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

Condiciones meteorológicas en la región centro del país

El SMN recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias, descargas eléctricas, caída de granizo y vientos fuertes, y considerar las altas temperaturas propias de la onda de calor Foto: Youtube/webcamsdemexico.

El pronóstico para las principales ciudades de la Megalópolis para el domingo 26 y lunes 27 de abril es el siguiente:

Ciudad de México:

Máxima de 31 a 33 °C, mínima de 14 a 16 °C (domingo), mínima de 15 a 17 °C (lunes). Viento variable de 10 a 20 km/h con rachas.

Toluca:

Máxima de 24 a 26 °C, mínima de 8 a 10 °C (domingo), mínima de 9 a 11 °C (lunes). Viento variable de 10 a 20 km/h con rachas.

Tenango del Valle:

Máxima de 23 a 25 °C (domingo), 24 a 26 °C (lunes). Mínima de 7 a 9 °C ambos días. Viento del oeste o suroeste de 10 a 20 km/h con rachas.

Cuernavaca-Cuautla:

Máxima de 30 a 32 °C (domingo), 31 a 33 °C (lunes). Mínima de 15 a 17 °C (domingo), 16 a 18 °C (lunes). Viento variable de 5 a 15 km/h con rachas.

Tlaxcala-Apizaco:

Máxima de 25 a 27 °C (domingo), 26 a 28 °C (lunes). Mínima de 10 a 12 °C (domingo), 11 a 13 °C (lunes). Viento del suroeste de 10 a 20 km/h con rachas.

Puebla:

Máxima de 26 a 28 °C (domingo), 27 a 29 °C (lunes). Mínima de 10 a 12 °C (domingo), 12 a 14 °C (lunes). Viento del sur o suroeste de 10 a 20 km/h con rachas.

Tula:

Máxima de 26 a 28 °C (domingo), 27 a 29 °C (lunes). Mínima de 10 a 12 °C ambos días. Viento del norte u oeste de 10 a 20 km/h con rachas.

Pachuca-Mineral de la Reforma:

Máxima de 24 a 26 °C (domingo), 25 a 27 °C (lunes). Mínima de 8 a 10 °C ambos días. Viento variable de 10 a 30 km/h con rachas.

Tizayuca:

Máxima de 25 a 27 °C (domingo), 27 a 29 °C (lunes). Mínima de 10 a 12 °C (domingo), 11 a 13 °C (lunes). Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas.

Tulancingo:

Máxima de 24 a 26 °C (domingo), 26 a 28 °C (lunes). Mínima de 10 a 12 °C (domingo), 11 a 13 °C (lunes). Viento del noreste o norte de 10 a 20 km/h con rachas.

Querétaro:

Máxima de 29 a 31 °C (domingo), 31 a 33 °C (lunes). Mínima de 13 a 15 °C ambos días. Viento del oeste de 15 a 30 km/h con rachas.

San Joaquín:

Máxima de 30 a 32 °C (domingo), 31 a 33 °C (lunes). Mínima de 13 a 15 °C ambos días. Viento del oeste o este de 10 a 20 km/h con rachas.

San Juan del Río:

Máxima de 28 a 30 °C (domingo), 29 a 31 °C (lunes). Mínima de 12 a 14 °C (domingo), 13 a 15 °C (lunes). Viento del oeste de 10 a 20 km/h con rachas.

Próximo aviso y recomendaciones del SMN

El SMN recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias, descargas eléctricas, caída de granizo y vientos fuertes, y considerar las altas temperaturas propias de la onda de calor durante la contingencia ambiental en la región.