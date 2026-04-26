Gobierno de la CDMX cancela el Zocalito de las Infancias por contingencia ambiental

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, canceló el evento 'Zocalito de las Infancias' en el Zócalo de CDMX debido a la Fase 1 de contingencia ambiental, buscando proteger la salud de niños y niñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, decidió cancelar el evento “Zocalito de las Infancias” programado para este domingo 26 de abril en el Zócalo capitalino, tras la activación de la Fase 1 de contingencia ambiental.

La medida busca proteger la salud de niñas y niños ante la mala calidad del aire registrada en la capital, según informó la mandataria en sus redes sociales.

Brugada señaló: “Nada es más valioso que el bienestar de nuestras infancias. Recomendamos evitar actividades al aire libre y estar pendientes de los próximos informes”, de acuerdo con lo publicado en redes.

El evento, enfocado en la celebración del Día de la Niñez, contemplaba más de 100 actividades gratuitas y recreativas en la Plaza de la Constitución.

Para este 2026, la convocatoria incluía una pista de hielo sustentable de 400 metros cuadrados, juegos didácticos, espectáculos de circo, talleres artísticos y actividades deportivas como futbol, basquetbol y box.

También se había preparado una exhibición de pelota purépecha y la final de un torneo de futbol para personas con discapacidad visual.

Más de 100 actividades para la niñez en el Zócalo

El programa diseñado por las autoridades de la capital incluía propuestas de la Secretaría de Cultura, la Secretaría del Medio Ambiente, el Sistema DIF y la Secretaría de Salud.

Entre las principales atracciones estaban el espacio “Ajolopeques” para la primera infancia, con albercas de pelotas, juegos didácticos y carpas para espectáculos de teatro y danza. El Museo de Historia Natural iba a instalar una réplica con figuras de fauna, experiencias inmersivas de agua y ecosistemas.

El Heroico Cuerpo de Bomberos preparó dinámicas para que las infancias experimentaran ser bomberas y bomberos por un día, usando mangueras y aprendiendo tareas de emergencia. El Sistema DIF anunció talleres de pintura en caballete, armado de figuras y actividades de cultivo.

Por su parte, la Secretaría de Trabajo ofrecía juegos y actividades con magos para difundir el mensaje de que “los niños juegan, no trabajan”.

La Secretaría de Salud planeó dinámicas para promover la alimentación saludable y la prevención de accidentes.

Clara Brugada cancela el evento por contingencia ambiental

La suspensión del “Zocalito de las Infancias” responde directamente a la activación de contingencia ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México, lo que implica la cancelación de todas las actividades al aire libre.

Brugada subrayó en su anuncio la prioridad de proteger la salud de la niñez ante los altos niveles de contaminación registrados este fin de semana. La recomendación oficial es evitar cualquier tipo de actividad física al aire libre hasta nuevo aviso.

La programación incluía también un Bibliomóvil, talleres de robótica, medicina tradicional, prácticas de lenguas indígenas y elaboración de piñatas, así como un concierto gratuito del programa infantil 31 Minutos para el 30 de abril.

La decisión de cancelar el evento muestra la prioridad de la actual administración por anteponer la salud de la infancia ante la emergencia ambiental.