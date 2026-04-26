Por qué ir al gimnasio es la mejor forma de asegurar una tercera edad de calidad

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La asistencia regular al gimnasio mantiene la fuerza en las extremidades y la movilidad en personas adultas mayores. El entrenamiento en máquinas y el ejercicio con pesas disminuyen la pérdida natural de masa muscular que se presenta con la edad, lo que reduce el riesgo de caídas y fracturas. La constancia en la actividad física favorece la independencia en tareas cotidianas como caminar, levantarse y cargar objetos en la tercera edad.

En quienes incorporan el gimnasio a su rutina semanal, la reducción de masa muscular puede limitarse hasta en 50 por ciento si el entrenamiento se mantiene durante un año. La mejora en el equilibrio y la coordinación permite a las personas mayores prolongar la autonomía en la vida diaria. El acceso a rutinas adaptadas y la supervisión profesional en gimnasios facilita que adultos con diferentes niveles de condición física mantengan la práctica sin interrupciones.

El entrenamiento con pesas conserva la fuerza y previene caídas

(Imagen ilustrativa Infobae)

El uso de pesas y máquinas específicas actúa directamente sobre los grupos musculares que más se debilitan con el envejecimiento. Al fortalecer piernas, brazos y espalda, se reduce la frecuencia de caídas y hospitalizaciones en personas adultas mayores. El entrenamiento de fuerza favorece la densidad ósea, lo que disminuye la probabilidad de fracturas asociadas a osteoporosis.

Un ciclo de 12 semanas con ejercicios de resistencia muestra incrementos de hasta 20 por ciento en potencia muscular, lo que se traduce en mayor facilidad para desplazarse y realizar actividades autónomas. El fortalecimiento de la musculatura estabiliza las articulaciones y mejora la postura en la vejez.

El ejercicio cardiovascular mejora la función metabólica y la salud mental

Las caminadoras, bicicletas fijas y elípticas en los gimnasios permiten mantener el sistema cardiovascular activo. El ejercicio aeróbico regular ayuda a controlar la presión arterial, mantener niveles óptimos de glucosa y reducir el colesterol. Las personas adultas mayores que se ejercitan reportan menor incidencia de enfermedades metabólicas y mejor capacidad pulmonar.

El entrenamiento cardiovascular genera la liberación de endorfinas y favorece el sueño profundo. La interacción social en el gimnasio contribuye a prevenir el aislamiento y mejora el ánimo, factores que inciden en la calidad de vida en la tercera edad.

La adaptación de rutinas permite beneficios para cualquier adulto mayor

(Imagen ilustrativa Infobae)

El personal capacitado en gimnasios diseña rutinas según las necesidades y limitaciones físicas de cada persona. Se ajusta la intensidad, el número de repeticiones y el tipo de ejercicio para evitar lesiones. La posibilidad de variar actividades facilita la adherencia a largo plazo y mantiene el interés en la práctica.

La integración de adultos mayores a programas de entrenamiento reduce la dependencia de terceros en actividades básicas. La evidencia muestra que quienes asisten al gimnasio presentan menor prevalencia de caídas y hospitalizaciones en comparación con personas sedentarias.