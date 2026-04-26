Las 6 frutas que te ayudan a no perder músculo (si haces esto bien)

Así es como la fruta te ayuda a no perder masa muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la masa muscular no es solo una cuestión estética. Está ligado a la salud metabólica, la fuerza e incluso a cómo envejece el cuerpo. En ese proceso, la proteína suele llevarse toda la atención, pero hay un grupo de alimentos que, sin ser protagonistas, sí puede marcar diferencia: las frutas.

Eso sí, conviene dejarlo claro desde el inicio: ninguna fruta evita por sí sola la pérdida de músculo. Su papel es otro. Aportan energía, antioxidantes y nutrientes que ayudan a la recuperación y al rendimiento, siempre que formen parte de una estrategia más amplia que incluya entrenamiento de fuerza y una alimentación equilibrada.

Entonces, ¿por qué incluirlas? Porque el músculo no solo depende de la proteína, sino también de factores como la energía disponible, la recuperación tras el ejercicio y el estado general del organismo. En ese sentido, las frutas pueden ayudar a reponer glucógeno, reducir el estrés oxidativo y facilitar que el cuerpo se recupere mejor entre entrenamientos. Es decir, no construyen músculo por sí mismas, pero sí crean las condiciones para conservarlo.

Las 6 frutas que pueden ayudarte a cuidar tu músculo

Pan francés elaborado con rebanadas de panqué de plátano. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plátano

Es una de las opciones más utilizadas antes y después de entrenar. Su aporte de carbohidratos ayuda a reponer glucógeno, mientras que el potasio contribuye a la función muscular y a prevenir calambres.

Frutos rojos (fresas, arándanos, frambuesas)

Destacan por su contenido de antioxidantes, que ayudan a reducir el daño muscular provocado por el ejercicio intenso. Esto puede traducirse en una mejor recuperación.

Un primer plano muestra un budín de avena y cacao de textura húmeda, generosamente decorado con frambuesas, arándanos y fresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Piña

Contiene bromelina, una enzima asociada con la reducción de la inflamación. Es una alternativa frecuente tras entrenamientos exigentes.

Naranja (y cítricos)

Su contenido de vitamina C es clave para la formación de colágeno, necesario para tendones y tejidos. Además, contribuye al sistema inmune, algo relevante cuando se entrena con regularidad.

Aguacate

Aunque suele clasificarse aparte, es una fruta rica en grasas saludables. Estas favorecen un entorno hormonal adecuado y aportan calorías de calidad, importantes para conservar masa muscular.

Las grasas del aguacate son excelentes para el músculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Manzana

Aporta fibra y compuestos como la quercetina, relacionada en algunos estudios con menor fatiga y mejor rendimiento. También ayuda a mantener niveles de energía más estables.

El error más común: creer que la fruta “no sirve” para el músculo

En redes sociales y algunas dietas restrictivas se ha extendido la idea de que la fruta puede ser un obstáculo cuando se busca mantener el músculo. Sin embargo, el problema no suele estar ahí. Una alimentación desequilibrada o baja en proteína tiene mucho más impacto en la pérdida de masa muscular que el consumo de fruta.

Lejos de ser un enemigo, este grupo de alimentos puede convertirse en un aliado si se utiliza de forma estratégica. Después del ejercicio, por ejemplo, el cuerpo necesita recuperar energía, y ahí es donde opciones como el plátano cobran sentido. Aun así, los especialistas suelen recomendar combinarlas con proteína —como yogur, leche o huevo— para favorecer una mejor recuperación.

Un hombre delgado de 60 años observa pensativamente los alimentos en su mesa, planificando su dieta para ganar masa muscular, rodeado de opciones saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque también es clave para quienes buscan bajar de peso sin perder músculo, uno de los objetivos más comunes. Sí es posible lograrlo, pero no a través de recortes extremos. Mantener una ingesta adecuada de proteína, entrenar fuerza y evitar déficits calóricos agresivos son factores fundamentales.

En cuanto a la cantidad, no existe una cifra única. Sin embargo, dentro de una alimentación equilibrada, consumir entre dos y cuatro porciones al día suele ser suficiente para obtener sus beneficios sin desplazar otros nutrientes esenciales.